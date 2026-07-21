Ya es definitivo: el Cajasol Coto Córdoba debutará en la Primera FEB y su equipo vinculado en la Tercera FEB

El Cajasol Coto Córdoba ya conoce oficialmente la hoja de ruta de la próxima campaña. La Comisión Delegada de la Federación Española ha aceptado la inscripción de la entidad cordobesa en la Primera FEB, por lo que podrá debutar en esta categoría en los últimos días del mes de septiembre.

La FEB hará público en breve el calendario. Entonces se conocerá cual será su primer rival en el regreso del baloncesto cordobés a la segunda categoría nacional tras 24 años de ausencia. La segunda división española ha recuperado la cifra de 18 equipos participantes tras quedarse en 17 en la edición 25-26. Por tanto, habrá otra vez tres plazas de descenso. La Liga arrancará el 26 de septiembre.

Este es el listado de equips de la Primera FEB:

Alimerka Oviedo Baloncesto

2. Grupo Alega Cantabria

3. Bueno Arenas Albacete

4. Grupo Ureta Tizona Burgos

5. Caja Rural CB Zamora

6. Hestia Menorca

7. Cajasol Coto Córdoba

8. Insolac Caja 87

9. Club Ourense Baloncesto

10. Inveready Gipuzkoa

11. Covirán Granada

12. Lucentum Alicante

13. Fibwi Mallorca Básquet Palma

14. Movistar Estudiantes

15. Flexicar Fuenlabrada

16. Palmer Basket Mallorca Palma

17. Gran Canaria CB

18. Súper Agropal Palencia

El conjunto cordobés iniciará la pretemporada el 18 de agosto con una plantilla formada por doce jugadores. Han renovado el base cordobés Gonzalo Orozco, los alero Fernando Bello y Alejandro Rodríguez y el pívot Nuha Sagnia. Mientras ha fichado a dos bases, al estadounidense Jalen Cone (exMenorca de Primera FEB) y al malagueño Manuel Trujillo (exUnicaja de la Liga U), a dos escoltas, al estadounidense Tyler Stephenson-Moore, y al nigeriano Mike Nugu, al alero leridano Pau Treviño (exPonferrada de Segunda FEB) y a tres pívots, al malagueño Ignacio Rosa (exAmics Castelló de la Primera FEB), al serbio Mladen Armus (exPalencia de Primera FEB) y al ala-pívot estadounidense Leslie Nkereuwem. No continuarán en el primer equipo del club los bases Alejandro Orozco y Pablo Sánchez, el escolta estadounidense Ja’Monta Black, el alero Zack Rollins ni los pívots Kevin Schutte, Serigne Lamine y Jacques Guemeta. El gallego Gonzalo Rodríguez continuará al frente del banquillo.

El UCAL Lucena jugará en la Tercera FEB

También ha aceptado la FEB la inscripción en la Tercera FEB del UCAL Lucena, su nuevo equipo vinculado, que competirá con la denominación de La Cartonera Lucentina Coto Lucena. El UCAL Lucena es una entidad que acaba de nacer, fruto de la fusión del Lucebasket y el Al-Yussana, los dos clubes de baloncesto de Lucena.

La presencia del conjunto lucentino en Tercera FEB se ha confirmado después de que quedaran plazas disponibles en la categoría. El club había formalizado previamente su preinscripción, a la espera de que se produjera alguna vacante, una vía que finalmente le permitirá dar el salto.

El acuerdo de vinculación abre una nueva línea de colaboración entre los proyectos de Córdoba y Lucena. El Cajasol Coto Córdoba dispondrá así de una estructura cercana en una categoría nacional, mientras que el UCAL podrá apoyarse en una entidad con un proyecto deportivo consolidado.

Plantilla del Al-Yussana en un choque de la pasada campaña. / CÓRDOBA

Un ascenso que se escapó en la pista

El anterior equipo vinculado al Coto Córdoba, el Coto Lucena, estuvo muy cerca de conseguir el ascenso por méritos deportivos durante la pasada temporada. El equipo lucentino debía superar una eliminatoria de cuartos de final de la N1 Nacional frente al Unicaja C.

Sin embargo, una mala primera parte en el encuentro de ida terminó condicionando toda la serie. La desventaja acumulada resultó demasiado amplia y acabó apartando al conjunto lucentino de la lucha directa por una plaza en Tercera FEB.

Tras quedarse a las puertas en la cancha, el club mantuvo abierta la segunda posibilidad: formalizar su preinscripción en la Tercera FEB y esperar a que se liberara alguna plaza. Esa oportunidad terminó llegando, lo que conllevará que Lucena tenga representación en una competición nacional.

Una nueva entidad con más de 200 jugadores

De esta forma competirá en la Tercera FEB el club ahora denominado Unión Club Al-Yussana Lucebasket, una entidad que acaba de nacer fruto de la unión de fuerzas de los dos clubes que había en Lucena, el Lucebasket (CBL) y el Al-Yussana.

La integración permitirá concentrar recursos, estructuras y jugadores en un único proyecto. El UCAL Lucena contará con equipos sénior tanto en Tercera FEB como en N1 Nacional, además de gestionar el resto de conjuntos de formación que hasta la pasada campaña pertenecían a las dos entidades anteriores.

La nueva estructura superará los 200 jugadores de distintas edades, una cifra que refleja la dimensión de un proyecto que pretende reforzar el baloncesto lucentino desde la base hasta la categoría nacional.

Un encuentro de la pasada temporada del Coto Lucena. / CÓRDOBA

Enrique Garrido seguirá al frente

Enrique Garrido, entrenador del Coto Lucena durante la pasada campaña, será el encargado de dirigir al equipo de Tercera FEB. La continuidad del técnico permitirá mantener parte de la línea de trabajo desarrollada durante el último curso. Garrido conoce el entorno y las características de una competición a la que el club llega con la intención de consolidarse.

El UCAL Lucena afrontará ahora el reto de construir un equipo competitivo para una categoría de mayor exigencia, al mismo tiempo que desarrolla su colaboración con el Cajasol Coto Córdoba.

La confirmación de la plaza supone un importante impulso para el baloncesto de Lucena. El nuevo club comienza su trayectoria con una estructura amplia, presencia en dos categorías sénior y un vínculo que puede favorecer el crecimiento de jugadores y técnicos de toda la provincia.