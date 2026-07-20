Del sueño a la resignación, así vivió la colonia argentina una final que terminó con lágrimas

El sueño terminó a pocos minutos de la gloria. Argentina cayó ante España 1-0 con gol de Ferrán en la final del Mundial y el silencio se apoderó del bar Ohana donde decenas de argentinos habían seguido el partido desde Córdoba. Horas antes todo eran cánticos, abrazos y confianza; al final, solo quedaron miradas al vacío, silencios dolorosos y la resignación de quien sabe que llegar a una final ya es un privilegio.

La ilusión nunca faltó

Las camisetas albicelestes eran mayoría mucho antes de que comenzara la final. El ambiente invitaba al optimismo y la ilusión recorría cada mesa de un bar convertido, por una noche, en una pequeña embajada argentina. Los nervios acompañaron a los aficionados desde el primer momento. Había quien no dejaba de mirar el reloj mientras esperaba el inicio del partido. Otros recordaban finales anteriores o hablaban del privilegio que supone volver a disputar un encuentro de semejante magnitud.

«Una final del Mundial hay que disfrutarla», comentaba alguno antes del pitido inicial, consciente de que no siempre se presenta una oportunidad así.

Había, además, un sentimiento compartido entre muchos de los presentes. Esta final estaba marcada por la emoción de despedir a Lionel Messi de los Mundiales. Si, como todo apunta, esta es su última participación en una Copa del Mundo, la afición argentina quería que el mejor futbolista de su historia se marchara levantando el trofeo una vez más.

Cada acción levantaba al bar

Durante el partido no hubo apenas conversaciones. Cada ocasión de peligro provocaba gritos, aplausos o gestos de desesperación. Nadie permanecía indiferente. El encuentro se vivía con la intensidad propia de quien siente que el resultado va mucho más allá de un simple partido de fútbol.

Los abrazos tras cada ocasión y las miradas nerviosas hacia la pantalla reflejaban el peso emocional que supone una final para cualquier argentino.

Aficionados de Argentina animando a su selección durante el partido. / Víctor Castro

Aun así, nadie dejó de empujar al equipo. «¡Dale, que todavía queda!», repetía un aficionado mientras apretaba con fuerza la bufanda albiceleste. Cada ocasión fallada se acompañaba de un «Uhhh...» colectivo que hacía temblar el local.

Tensión en la prórroga

El nerviosismo y la tensión duró más de la cuenta. Tras los 90 minutos, el partido alargó a la prórroga. Hasta que llegó el 106, cuando Ferrán marca el gol que le daba la segunda estrella a España.

No duró más. Cuando el encuentro terminó, el ambiente cambió por completo. Algunos permanecieron inmóviles mirando la pantalla intentando asimilar el resultado. Otros rompieron entre lágrimas y fundiéndose en un abrazo.

No hubo reproches. Solo resignación y el reconocimiento de que llegar hasta una final ya supone un logro al alcance de muy pocos.

Poco a poco el bar fue recuperando la calma. Las conversaciones volvieron, aunque ya sin la euforia del inicio. «Ya habrá revancha», decía uno mientras se despedía de sus amigos. Porque el resultado cambia, pero el sentimiento permanece. Y aunque esta vez el Mundial se escapó, la albiceleste volvió a reunir a toda una comunidad que, incluso lejos de su país, nunca deja de sentirse en casa.

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La derrota dolió, como duele cualquier final perdida. Sin embargo, entre los argentinos presentes quedaba una sensación compartida: el orgullo por un equipo que volvió a competir hasta el último minuto y que, una vez más, consiguió reunir a toda una comunidad alrededor de una misma pasión.