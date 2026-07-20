El Navial conquista cuatro medallas y el bronce por equipos en el Nacional infantil

El Navial volvió a situarse entre los clubes más destacados de la natación española de base. La entidad cordobesa firmó una excelente actuación en el Campeonato de España infantil, celebrado en Las Palmas con la participación de 773 deportistas pertenecientes a 220 clubes.

El conjunto cordobés cerró su participación con cuatro medallas individuales y un sobresaliente tercer puesto en la clasificación masculina por equipos. La expedición completó sus buenos resultados con la octava posición en la categoría femenina.

El gran protagonista del Navial fue Ernesto Torrico, que consiguió tres de las cuatro preseas individuales del club. El nadador cordobés se proclamó campeón de España en los 100 y 200 metros braza de 14 años, además de obtener la medalla de bronce en los 50 braza.

Doblete nacional para Ernesto Torrico

Torrico confirmó su condición de una de las grandes promesas de la braza nacional con dos victorias en las principales distancias de su especialidad. El cordobés dominó las pruebas de 100 y 200 metros de 14 años para añadir dos títulos nacionales a su palmarés. Su actuación se completó con el tercer puesto en los 50 braza, logrando así subir al podio en las tres distancias disputadas.

Sus resultados fueron determinantes para que el Navial pudiera competir por los primeros puestos en la clasificación masculina. La regularidad mostrada en las diferentes pruebas permitió al club sumar una cantidad importante de puntos frente a algunas de las principales entidades del país.

El entrenador del Navial Kike Castilla da instrucciones a una de sus nadadoras. / CÓRDOBA

Macarena López sube al podio

La cuarta medalla individual llegó por medio de Macarena López, que obtuvo el bronce en los 400 metros estilos de 15 años. La nadadora del Navial demostró su versatilidad en una de las pruebas más completas y exigentes del programa, en la que los participantes deben dominar mariposa, espalda, braza y libre. Su resultado contribuyó a que el equipo femenino finalizara en una meritoria octava posición nacional, confirmando la solidez del bloque cordobés en ambas categorías.

Tercera posición masculina por clubes

El Navial completó su actuación en Las Palmas con la medalla de bronce en la clasificación masculina por equipos. Este resultado colectivo supone uno de los grandes éxitos del campeonato para la entidad cordobesa.

El tercer puesto demuestra que el rendimiento del club no se limitó a sus medallistas. Los puntos obtenidos por el conjunto de nadadores permitieron al Navial terminar entre los tres mejores equipos masculinos de España.

La octava plaza femenina redondeó una participación de gran nivel en un campeonato multitudinario. El Navial volvió a demostrar así el potencial de su cantera y su capacidad para competir con los clubes más importantes de la natación nacional.