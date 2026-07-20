Lydia Estévez se proclama campeona de España sub 20 de salto con pértiga en una final que acaba en empate

La atleta cordobesa Lydia Estévez, perteneciente al Gines Pozoblanco, conquistó el título nacional sub 20 de salto con pértiga en el Campeonato de España celebrado en Albacete. La promesa vallesana firmó una mejor marca de 3,55 metros en un concurso marcado por una enorme igualdad.

La lucha por las medallas fue tan ajustada que las cinco primeras clasificadas terminaron con la misma altura. Estévez y Jana Planell, del Igualada, compartieron el primer puesto después de completar una actuación idéntica tanto en los saltos válidos como en los nulos.

Las dos atletas superaron a la primera los listones situados en 3,30, 3,45 y 3,55 metros. Posteriormente afrontaron los 3,65, pero ambas fallaron en sus tres intentos. Al no existir ninguna diferencia en sus respectivas hojas de concurso, las dos fueron proclamadas campeonas de España.

Lydia Estévez, en el centro, con la medalla de oro. / RFEA

Un oro decidido por los nulos

La igualdad alcanzó también al resto de aspirantes al podio. Julia Vives, del Cornellà; Jana Uzñate, del Granollers; y Noa Martínez, del FC Barcelona superaron igualmente los 3,55 metros. Sin embargo, las tres acumularon más intentos nulos durante el concurso, circunstancia que las situó por detrás de Estévez y Planell en la clasificación definitiva. Vives ocupó la tercera posición, seguida por Uzñate y Martínez. De este modo, una misma marca dejó cinco puestos diferentes en función de la regularidad mostrada en las alturas anteriores.

Un nuevo éxito para el atletismo cordobés

El triunfo de Lydia Estévez supone un nuevo resultado de prestigio para el atletismo cordobés y para la cantera del Gines Pozoblanco. La atleta vallesana respondió con seguridad en los momentos decisivos y no cometió ningún fallo hasta alcanzar los 3,65 metros. Esa regularidad terminó siendo determinante para hacerse con el título en uno de los concursos más igualados del campeonato.

El oro nacional confirma además su progresión en una especialidad especialmente técnica y exigente. Estévez se instala así entre las mejores pertiguistas españolas de su categoría y añade un título nacional a su trayectoria deportiva. Luis Sánchez fue su entrenador en Albacete.