Ferran Torres imita a Iniesta y entra en la historia de España

La Selección Española ha vuelto a hacer historia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. 16 años después de su gesta en Sudáfrica donde consiguió salir como campeona del mundo, el combinado español ha conseguido llegar a una nueva final de la Copa del Mundo, la segunda de su historia en busca de la segunda estrella.

Ha sido una historia de aprendizaje y superación la que ha llevado a España hasta la final del Mundial. Superó la fase de grupos sin demasiados problemas, pero con muchas dudas en cuanto al juego del equipo. En dieciseisavos de final se encontró con Austria, un primer partido donde el combinado de Luis de la Fuente empezó a dar buena muestra de su potencial. En octavos apareció Portugal, pero tampoco fue rival para España tras un gol en los últimos minutos de Mikel Merino.

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España siguió avanzando hasta cuartos, donde Bélgica no pudo hacer frente al poderío de los jugadores españoles. Francia llegó en semifinales, pero el equipo de Luis de la Fuente mostró su mejor versión para pasar a la final del Mundial donde se citó con Argentina. En el partido final, Ferran Torres se convirtió en historia tras anotar el tanto que ponía a España por delante en el minuto 106. Se pone con 25 tantos en su récord histórico, a uno de Butragueño.

Ranking de máximos goleadores de España de su historia

David Villa — 59 goles Raúl — 44 goles Fernando Torres — 38 goles Álvaro Morata — 37 goles David Silva — 35 goles Fernando Hierro — 29 goles Mikel Oyarzabal — 29 goles Fernando Morientes — 27 goles Emilio Butragueño — 26 goles Ferran Torres — 25 goles Alfredo di Stéfano — 23 goles Sergio Ramos — 23 goles Julio Salinas — 22 goles Míchel — 21 goles Telmo Zarra — 20 goles Isidro Lángara — 17 goles Pedro — 17 goles Luis Regueiro — 16 goles Pirri — 16 goles Xabi Alonso — 16 goles Cesc Fàbregas — 15 goles Santi Cazorla — 15 goles Santillana — 15 goles Luis Suárez — 14 goles Andrés Iniesta — 13 goles Xavi Hernández — 13 goles Julen Guerrero — 13 goles Estanislao Basora — 13 goles Mikel Merino — 12 goles Dani Olmo — 12 goles Luis Enrique — 12 goles Joseba Etxeberria — 12 goles Isco — 12 goles Amancio — 11 goles Alfonso — 11 goles Ladislao Kubala — 11 goles

Fuente: Sport