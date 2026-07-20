Los deportistas de los clubes cordobeses festejan la conquista de la segunda estrella: "Sentí unos nervios que ni en mis propias competiciones"

Córdoba vivió con sufrimiento, pasión y al final mucha alegría la histórica victoria de España en la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La segunda estrella llegó con la victoria por 1-0 en la prórroga ante Argentina. El gol de Ferran Torres y la gesta lo celebraron también nuestros principales deportistas.

La gesta también fue seguida con intensidad por algunos de los principales referentes del deporte cordobés. Desde Baena hasta Madrid, pasando por terrazas, locales y establecimientos de la capital, deportistas de distintas disciplinas compartieron nervios, emoción y orgullo por el éxito del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Fátima Gálvez

La campeona olímpica de tiro al plato Fátima Gálvez presenció el encuentro en su Baena natal junto a su familia, sus padres, hermanos y varios de sus sobrinos. La baenense reconoció que vivió el partido "con mucha emoción, pues la verdad es que sufrimos". Incluso llegó a asegurar que sintió un nerviosismo que "ni en mis propias competiciones he sentido". La cordobesa sufrió "al ver todas las faltas que hacía Argentina, pues estábamos con los pelos de punta".

La victoria sabía que al final llegaría porque "tenemos un equipazo y al final teníamos que ganar". Fátima Gálvez aspira a ganar su segunda medalla olímpica dentro de dos años, para así tener unas sensaciones similares a las que ayer sintieron los jugadores que entrena Luis de la Fuente.

Enol Rodríguez

También vio el partido de la selección Enol Rodríguez, uno de los 14 fichajes que ha cerrado este verano el Córdoba CF. El asturiano apuntó que "coincidía que este fin de semana venía mi familia, así que vi el partido con ellos. Lo vi en una terraza de aquí en Córdoba, con un ambiente increíble, la verdad". El delantero no tiene reparos en reconocer que "los miras y son un ejemplo para todos los futbolistas, pues todos queremos estar ahí". Enol espera esta temporada marcar muchos tantos en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

El jugador del Cajasol Coto Córdoba de Baloncesto Gonzalo Orozco, a la derecha, en el Córdoba Live. / CÓRDOBA

Gonzalo Orozco

El jugador del Cajasol Coto Córdoba de Baloncesto Gonzalo Orozco siguió el encuentro en el Córdoba Live junto a varios amigos. El base cordobés disfrutó del partido y de la puesta en escena que hubo, pues, según él, "había siempre música cuando no se estaba jugando el partido". El encuentro lo vio "muy bien planteado". Además vibró más todavía con el partido "al verlo en un sitio con tanta gente".

"Vi el choque con mis amigos de toda la vida, a los que considero ya como mi familia, y con mi chica. Lo pasamos muy bien, la verdad. Luego quisimos ir a Las Tendillas pero ya era muy tarde cuando salimos del Córdoba Live, así que ya nos fuimos directamente a casa". Orozco asegura haberse sentido "orgulloso con la selección por lo que han conseguido, así que muy contentos de que hayan ganado el Mundial".

David Estepa

No se perdió tampoco el partido el cordobés del Cajasol Ángel Ximénez David Estepa. El lateral vio el duelo en una hamburguesería junto a la Avenida Carlos III "junto a mi pareja y a mi perro, al que incluso vestimos con la ropa de la selección". Estepa reconoce no sentirse muy futbolero pero señaló que "estos partidos se ven muy pocos en la vida, así que había que estar viéndolo".

El jugador cordobés sufrió porque "veía que estaban jugando bien pero que estaban haciendo un fuerte desgaste físico y psicológico, en un encuentro además con prórroga". El gol lo celebró "pegándole un bocado a la hamburguesa, así que llegó en un momento curioso".

David Estepa, en un partido con el Cajasol Ángel Ximénez. / CÓRDOBA

Fabio Alvira

El portero y capitán del Córdoba Futsal Fabio Alvira vio el partido "en mi casa de Madrid". El arquero disfrutó con "algo increíble, además de sentir orgullo por haber visto a nuestra selección ganar ya dos mundiales. Disfruté mucho con mi familia del partido, fue un día muy bonito, de celebración por lo ganado", aseguró.

Carlos Machado

El campeón de la Copa de Europa de tenis de mesa Carlos Machado vio el partido "en casa, con la familia y la camiseta de la selección puesta. Luego salimos por Priego a celebrarlo. La Fuente del Rey y la plaza del Ayuntamiento estaban llenas. Fue una noche inolvidable".

La segunda estrella de España se celebró en toda Córdoba y también entre quienes representan a la provincia en la élite deportiva. Cada uno eligió un escenario diferente, pero todos compartieron la misma emoción ante una noche que ya forma parte de la historia del fútbol español.