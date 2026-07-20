El Córdoba Futsal lanza su campaña de abonados bajo el lema "Abónate al quinto Patrimonio"

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad pondrá en marcha el próximo 21 de julio su campaña de abonados para la temporada 2026-27. Bajo el lema "Abónate al quinto Patrimonio", la entidad blanquiverde tratará de reunir al mayor número posible de seguidores para afrontar su octava campaña en la máxima categoría del fútbol sala nacional.

El club ha diseñado una estructura de precios dirigida a distintos grupos de edad. El abono general para adultos tendrá un coste de 120 euros, mientras que los jóvenes de entre 12 y 17 años y los mayores de 65 años pagarán 90 euros. El carné infantil, destinado a menores de hasta 11 años inclusive, costará 40 euros.

La campaña incorpora además una promoción para los abonados generales de la pasada temporada. Aquellos que renueven y lleven consigo a un nuevo abonado de la misma categoría podrán beneficiarse de un descuento del 25%, por lo que su carné tendrá un precio de 90 euros. Esta promoción solo podrá tramitarse presencialmente en la sede social del club, situada en el número 21 de la calle Cruz Conde.

Dos fases para la venta de los abonos

La campaña estará dividida en dos periodos. La primera fase se desarrollará entre el 21 de julio y el 21 de agosto y estará destinada principalmente a las renovaciones. Durante esas fechas, los abonados de la temporada anterior podrán conservar su localidad o solicitar un cambio de asiento entre los espacios disponibles. A partir del 24 de agosto, el club liberará las localidades que no hayan sido renovadas y comenzará la fase de venta libre para las nuevas altas.

Los carnés podrán adquirirse presencialmente en la sede de la calle Cruz Conde o mediante la plataforma digital habilitada por la entidad. En ambas modalidades existirá la posibilidad de fraccionar el pago en dos plazos.

Horarios de atención presencial

Durante la primera semana de campaña, la sede social abrirá de 10.00 a 14.00 horas. También habrá atención por la tarde los martes y jueves, entre las 17.30 y las 20.30 horas. El club ofrece así tanto una opción presencial como otra telemática para facilitar las renovaciones y las nuevas altas.

Para resolver cualquier incidencia o consulta, los aficionados podrán contactar con la entidad a través del correo electrónico soporte@cordobafutsal.com o mediante el teléfono 644 039 918.

José García Román, presidente del Córdoba Futsal, durante un encuentro. / Chencho Martínez

Abonos especiales para empresas

El Córdoba Patrimonio también pondrá a la venta modalidades destinadas a empresas. Una de ellas tendrá un precio de 1.500 euros e incluirá seis asientos en contrapalco. La segunda opción costará 1.000 euros y dará acceso a diez localidades en el graderío. Por su parte, el asiento individual de palco mantendrá un precio de 400 euros. Estas fórmulas buscan reforzar el apoyo empresarial al proyecto y ampliar la presencia de entidades colaboradoras en Vista Alegre durante la próxima temporada.

Quince partidos con una excepción

El abono de la temporada 2026-27 permitirá acceder a los 15 partidos de la fase regular como local, con una única excepción. El club se reserva la posibilidad de declarar uno de esos encuentros como medio día del club, por lo que los abonados deberán adquirir una entrada específica para acceder a ese partido.

El Córdoba Patrimonio inicia así la cuenta atrás para una nueva temporada en la élite. Con una campaña que apela directamente al orgullo de pertenencia y a la condición de Córdoba como ciudad Patrimonio de la Humanidad, la entidad pretende volver a convertir Vista Alegre en uno de sus principales activos competitivos.