Chris Rodesch conquista la corona del Open Ciudad de Pozoblanco

El luxemburgués Chris Rodesch es el nuevo campeón del Open Ciudad de Pozoblanco Covap, Memorial Fabián Dorado tras ganar en la final al bielorruso Ilya Ivashka por 6-4, 2-6 y 7-6 (7-5) tras dos horas y once minutos de juego.

En un partido muy equilibrado, el 'tie break' final decidió el ganador entre los dos tenistas que, claramente, mejor juego han desarrollado en toda la semana en este ATP Challenger.

Con toda España pendiente de la final del Mundial -el partido arrancó poco antes de las 23.00 horas-, el duelo dio comienzo con mucha igualdad y un gran nivel entre dos contendientes que han ido creciendo conforme pasaban las rondas. Sin saques definitivos, los intercambios desde el fondo primaban y ahí parecía tener cierta ventaja un Rodesch que tras sufrir mucho en sus primeros partidos ha llegado a esta final ofreciendo un gran nivel.

Entrega de premios del torneo pozoalbense. / CÓRDOBA

Igualdad en todos los juegos

Ningún juego se resolvía de forma cómoda, aunque la primera bola de 'break' no llegó hasta el quinto. Y era a favor del luxemburgués. Ivashka la salvó tras un largo peloteo en el que el centroeuropeo acabó mandando la bola a la red.

El bielorruso aún salvaría otra, con una bola a la línea, en el séptimo juego cuando su rival se puso 15-40. Pero no pudo con la tercera. Rodesch restó muy bien y el tenista del Este acabó fallando.

El cabeza de serie número uno consolidó su ventaja y pudo sentenciar al resto el set en una cuarta bola de rotura. Ilya Ivahska, que mejoró mucho su porcentaje de primeros en el tramo final, la salvó. No le sirvió para igualar el set, porque Chris Rodesch siguió muy firme con su saque y acabó llevándose la primera manga en la segunda bola que dispuso (6-4).

Reacción de Ivashka en un complicado segundo set

El inicio de la segunda manga fue muy diferente, con ambos tenistas sacando adelante sus saques con mucha comodidad... Hasta que llego el cuarto juego, Rodesch cometió dos dobles faltas para empezar e Ivashka presionó hasta que logró su primer 'break', en la primera opción de rotura que su rival le concedía en toda la final.

El 'break' dio alas a un Ivashka que había elevado su nivel, se apuntaba sus saques sin despeinarse y era, en esos momentos claramente superior. Fruto de ello llegó, con 5-2, una nueva bola de rotura que, además, también lo era de set. No la desperdició y se apuntó la segunda manga por la vía rápida (6-2).

Todo se iba a decidir en un tercer set cuyo inicio coincidió con el final del Mundial y el triunfo de España. Con cohetes de fondo que anunciaban el título y con Ivashka crecido, Rodesch aguantaba como podía su servicio ante el dominio de su rival.

La resistencia de Rodesch tiene premio

Ya le costó igualar a uno; luego, salvó dos bolas de 'break' gracias a dos buenos primeros saques, en el cuarto juego... La resistencia tuvo un premio final. El juego de Rodesch fue creciendo con el paso de los juegos y así se llegó a un 'tie break' con todo abierto.

Ilya Ivashka logró una pequeña ventaja en el tercer punto que mantuvo hasta el 5-3. Ahí, sacaba para tener bola de partido, pero un resto increíble del luxemburgués a la esquina equilibró la balanza. Con 5-5, el bielorruso se trabajó muy bien el punto, pero falló en la red una volea fácil. La presión le pasó factura a continuación y, con su saque, Ivashka cometió una doble falta que le dio el título a su rival.

Con este triunfo, Chris Rodesch suma 75 puntos ATP y se lleva 13.480 euros, mientras que Ilya Ivashka suma 50 puntos y se embolsa 7.940 euros como subcampeón.