14.000 aficionados tiñen de rojo las Tendillas para celebrar el Mundial de España

Córdoba respondió a la llamada de la selección. La conquista del Mundial por parte de España ante Argentina (1-0) desató una celebración multitudinaria en la plaza de las Tendillas, donde 14.000 cordobeses, según la cifra facilitada por el Ayuntamiento, vivieron una noche para el recuerdo. Banderas al viento, abrazos entre desconocidos, cánticos y un estallido de emoción acompañaron una victoria que quedará grabada en la memoria de los aficionados. El gol de Ferrán, repetido una y otra vez en las conversaciones de los aficionados, desató una explosión de alegría que convirtió el centro de la ciudad en una auténtica fiesta.

Una plaza entregada desde el primer minuto

Mucho antes del comienzo del partido, las Tendillas empezaron a teñirse de rojo y amarillo. Familias enteras, grupos de amigos y aficionados de todas las edades acudieron al centro de Córdoba con camisetas de la selección, bufandas y banderas para compartir una cita que muchos intuían histórica.

La tensión propia de una final fue dejando paso a la ilusión conforme avanzaba el encuentro. Cada ocasión levantaba a la multitud, pero fue el gol de Ferrán el que quedó grabado en la memoria colectiva. Horas después del pitido final, los aficionados seguían recordando la jugada y rememorando el tanto que acercó a España a la gloria.

Un grupo de amigos celebran en Tendillas tras la final del Mundial. / Víctor Castro / COR

«Yo soy español» y una noche para el recuerdo

El final del partido desató una explosión de júbilo. La plaza rompió al unísono en cánticos de «Yo soy español, español, español» , mientras decenas de banderas ondeaban sobre las cabezas de los asistentes y varias bengalas iluminaban el cielo de las Tendillas.

Entre abrazos y lágrimas de emoción, muchos coincidían en que la noche quedará grabada para siempre. «Esto es muy grande», repetía un joven mientras celebraba con sus amigos. «Esta noche quedará en el recuerdo» , aseguraba otro aficionado sin dejar de mirar a una plaza completamente entregada. Tampoco faltó quien reivindicó el camino recorrido por la selección: «Este Mundial estaba para nosotros» .

Una celebración que se alargó hasta la madrugada

La fuente de las Tendillas volvió a convertirse en el punto neurálgico de la fiesta. Allí confluyeron miles de personas para cantar, hacerse fotografías y prolongar una celebración que se extendió durante horas en un ambiente festivo.

Con la presencia del dispositivo de seguridad y sin incidentes reseñables, Córdoba vivió una de esas noches que trascienden el resultado deportivo. Una ciudad unida por un mismo sentimiento y por la imagen de una plaza abarrotada que volvió a confirmar que las Tendillas son el escenario de las grandes celebraciones.