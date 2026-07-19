Miguel Reina: "Lamine Yamal ya está al nivel de Maradona y Messi"

Nació en Córdoba un 21 de enero de 1946, hizo sus primeras paradas en el barrio de Santiago. Su salida del Córdoba CF se produjo cuando aún era casi un adolescente y significó el primer gran traspaso de la historia del club blanquiverde: el FC Barcelona desembolsó ocho millones de pesetas por él. Tenía 19 años y había jugado ya una temporada espléndida en Primera en la portería cordobesista. Al Atlético de Madrid llegó ya con 27 y con los rojiblancos fue protagonista de episodios memorables durante siete temporadas entre 1973 y 1980. Ahí se retiró después de toda una carrera siempre en Primera División. Ahora, desde la tranquilidad del salón de su casa analiza el Mundial 2026, en el que su hijo cogió el testigo bajo la portería y en la actualidad se encuentra como comentarista de TV, y valora el gran papel de España en la Copa del Mundo.

-¿Cómo está viendo los partidos del Mundial?

-Bien, disfrutando del juego extraordinario de España. Estoy disfrutando del juego de España y de un comentarista que hay en ella, un tal Pepe Reina. El martes se me afloraron las lágrimas cuando vi que todos y cada uno de los componentes de la selección española se daban un abrazo allí mismo, fue precioso. Estoy absolutamente convencido de que España va a ser campeona y entonces tendré la añoranza de que no estará Pepe para amenizar la presentación de cada uno de los componentes en la celebración.

-¿Qué es lo que le llama más la atención de la selección de ahora?

-Pues el vestuario. El vestuario es fundamental en cualquier equipo y trabajo. Tener un buen compañerismo lo facilita todo en cada momento. Todo resulta más fácil. En el deporte, la labor de equipo y la unión y el compañerismo deben reinar por encima de todo.

-¿Dónde ve la clave de la selección, quizás en el centro del campo?

-Precisamente es ahí donde se cuece todo. En el centro del campo es donde se cuece y se desarrolla todo.

Miguel Reina, antes de la entrevista concedida a Diario CÓRDOBA. / Manuel Murillo

-¿Cómo ha visto las coberturas de los jugadores de España?

-Esa ha sido una de las claves. Eso se llama vestuario. Te digo lo del vestuario porque si tú te llevas bien con ese compañero y él pega una carrera, pues tú vas a ocupar su puesto, te vas a ir al lugar donde estaba él hasta que regrese. Eso se llama compañerismo. Sin embargo, si no me llevo bien con ese jugador en el vestuario, pues digo 'que le den', con perdón. Hacerlo es una labor de equipo.

-¿Cómo está viendo a la selección argentina?

-Argentina siempre ha sido una de las grandes selecciones a nivel mundial. Sin duda alguna, están ahí los resultados, los jugadores que han salido y que siguen saliendo. Es un hueso, está ahí, es finalista también, pero España, hoy en día, a mí me da que va a ganar. Tengo una confianza absoluta en ella.

-¿A quién ve como favorita?

-Quiero y deseo que sea España, para mí es la favorita, sin duda alguna.

-¿Qué resultado pronostica?

-Me conformo con un 2-1 a favor y que el 2-1 nos lo marquen en el minuto 97.

-La selección inglesa tuvo en su mano el pase a la final pero Argentina remontó en los últimos minutos, ¿qué opina sobre el planteamiento del seleccionador inglés en los minutos decisivos?

-Inglaterra creyó en todo momento que posiblemente sería la vencedora del partido. Yo creo que no supieron valorar la potencialidad que Argentina tiene.

-¿Cómo se puede parar a Messi?

-Pues con un lazo –risas-, a Messi hay que cogerlo con un lazo. Es Messi, qué podemos decir de él. Messi es que es único, al igual que Lamine Yamal, son dos genios que salen cada 40 años y que estamos disfrutando de ellos.

-¿Puskas era tan genio como ellos?

-Puskas era un zapatazo. Ni era sprint ni salida. No tenía la potencia física que estos peloteros tienen hoy en día. Estos son únicos, estos son un espectáculo.

-¿Son atletas los futbolistas de hoy con respecto a los de antes?

-Efectivamente, ahora con la preparación física, el que no corra, por mucha clase que tenga, no juega. Hoy día es preparación física.

-¿Cómo era la preparación física de su época?

-Yo me acuerdo que en la época mía fue cuando empezó a imponerse el tema. Entonces tenía de preparador físico en el Barça a Salvador Artigas, que nos llevaba a correr por el Tibidabo. No le dábamos vueltas a la montaña, madre mía de mi alma, al Tibidabo. Le dábamos 17 vueltas al campo, cosa que como no se estaba habituado a hacer, pues a todo el mundo sorprendía. El Barcelona cogió entonces una fuerza y un fondo físico extraordinario y aguantábamos divino. Es que hoy en día es fuerza física el fútbol, aparte de la calidad, obviamente. Encima, si tienes jugadores como Lamine Yamal, que se salen del parchís, por la calidad extrema que tiene y la técnica que tiene, pues eso.

-¿Cómo explica que Lamine Yamal haya sido titular tan joven con la selección?

-¿Maradona con cuantos años lo fue? Maradona recuerdo que era también único, Maradona era la madre que lo parió también. Hoy tenemos a Lamine y Messi, dos genios de esos que salen cada 40 años.

-¿Cree que Lamine puede llegar a la altura de Maradona y Messi?

-No puede, es que ya lo está, Lamine ya está a la altura de Maradona y Messi. Ya es uno de los grandes genios que el fútbol ha dado. Que está ahí es un hecho. Solo pido que le respeten las lesiones. Había un jugador en mi época que se llamaba Joaquín Sierra, hermano de Quino, que jugó en el Betis, que era mejor que Quino siete veces. Tuvo la desgracia de que le rompieron la tibia y el peroné jugando con la selección andaluza y ya no se recuperó la criatura. Hoy en día, lo que tienen que tener estos grandes genios es que la suerte les acompañe y no tengan ninguna lesión grave.

-Usted estuvo en el Mundial de 1966, ¿se parece en algo el fútbol de entonces al de ahora?

-Es como preguntarme qué diferencia existía de mi época, los años 1964 y 1965, con respecto a 1948, por ejemplo, cuando se jugaba con tres medios centros, dos laterales, todo ha cambiado, todo evoluciona y evoluciona para bien, sin duda alguna. Todo, en fuerza, en calidad, etcétera, en todo. Ha cambiado hasta el balón. Antes caían cuatro gotas y pensaba un quintal. Hoy en día, con esos plásticos, no cogen ni agua.

-¿Cuál es mejor selección española, la del 2010 campeona o la de ahora?

-Cada una tuvo su época, sin duda alguna. En la de hoy, sin duda alguna, no he visto peloteros mejores que los que he visto, que los que estoy viendo.

-¿Cree que la actual es la mejor selección española de la historia?

-Para mí sí, con todo mi respeto hacia las demás.

-¿Cree que, por su calidad, se merece ganar el Mundial?

-Hombre, aquella selección también tenía unos peloteros extraordinarios, pero es que esta, si la vas viendo puesto por puesto, es que son únicos, son los mejores en su puesto.

-Por ejemplo, ¿qué diferencias ve entre Xavi Hernández y Rodri?

-Para empezar, la talla –risas- por la altura, pero ojo que Xavi Hernández era la madre que lo parió. Estamos hablando de unos jugadores, Xavi Hernández y los peloteros que salían de La Masía, tremendos. Los jugadores que salían de La Masía, y no digo nada también de los del Madrid también, los jugadores que salían de ahí, de los equipos grandes, han sido siempre grandes. Otro equipo que también sacaba cantera y muchos jugadores era el Sevilla de Mario Cruz. Tengo 80 años y me estoy acordando de cuando yo tenía 18 ó 20. Esto ha cambiado y ha cambiado para bien.

-Ha ido mucho a La Masía. Díganos que se cuece por allí.

-Pues mira, cuando Pepe estaba en ella, que era compañero de Víctor Valdés, el que iba allí a verlo era mi padre, que cada mañana se ponía allí a ver a su nieto. Entonces nos mirábamos los dos y le decía, vaya hueso le ha salido a tu nieto con Víctor Valdés. Era la madre que lo parió de bueno. Fueron grandes amigos, grandes jugadores, grandes compañeros y es que claro, es que estaban los mejores allí.

-¿Qué cree que pasó a partir del 2008 para que la selección pasara de perdedora a ganadora?

-Todo en la vida es calidad, también la calidad humana. Todo esto tiene que ir acompañado de un pelín de suerte y en este Mundial la hemos tenido toda.

-Laudrup dijo que para ganar la Champions había que tener culo –suerte-. ¿Qué le dice ese comentario?

-Hay que ver el culo que hemos tenido.

-Como guardameta que fue se habrá fijado en Unai Simón, ¿por qué España solo ha recibido un gol?

-Pues porque, para empezar, tenemos los mejores guardametas hoy en día. El que tenemos acompaña. Si tienes una buena defensa que te cubra, en lugar de llegarte diez veces, te llegarán cuatro, pero en esas cuatro tienes que ayudar parando las cuatro. Si no tienes una buena defensa, un buen portero sin una buena defensa, es hombre batido.

-Habrá algún defensa de España que usted dirá, si hubiera jugado conmigo no me habrían metido un gol. Díganos cual.

-Pues uno que se parece a Sansón, Cucurella. A ese no se le va ni uno por la banda. Es muy bueno. De todas formas, el equipo es ahora un bloque, el de España. Son todos buenos. Yo me quedo con todos.

-Cuéntenos como sigue el fútbol de ahora.

-Con todo mi respeto y admiración hacia todos los jugadores, a mí lo que me gustaba era jugar yo. Hay veces que no los veo porque me aburro.

-¿Qué le diría a los cordobeses que van a ver la final?

-Pues que tengamos confianza en nuestra selección, que estoy absolutamente convencido de que vamos a alcanzar la gloria. Ya es todo un éxito llegar a una final de Mundial, porque no se consigue todos los días, ni todas las selecciones lo logran. Al Córdoba le pido al de arriba que nos ayude, que volvamos a tener al Córdoba en el lugar que como entidad, como ciudad y como afición se merece.

-Como buen guardameta sabe un poco de penaltis. La final del Mundial podría decidirse con una tanda desde los once metros. Díganos hasta qué punto se entrenan.

-Normalmente el entrenamiento es para los que los lanzan. Entonces te dicen, Miguel, cinco a tu derecha. Te cogen a tres o cuatro delanteros y a dos o tres jugadores que son los más idóneos para lanzarlos. Esos son los que tienen saber que van a tu derecha. Y tú, aún sabiéndolo, sin moverte, no llegas a cogerlos si van bien. A los porteros lo que hacen es decirles, mira Miguel cuatro a tu derecha, cinco a tu izquierda, y aún así, si chutan bien, no llegas porque tienes que cubrir 7,32 metros por 2,44. Creo recordar que en un Gamper le paré dos penaltis a un turco y otros dos en un Carranza. Alguno hasta tuve que pararlo dos veces. El penalti es tirarte a un lado, que tengas la suerte de que vaya para allá y que llegues.

-¿Son los penaltis más intuición que otra cosa?

-No es exactamente así. Antes de los partidos, los equipos se reúnen. El entrenador te dice. Este jugador juega de esta manera y te da los detalles a seguir. Te dice también mira, la tendencia que tiene es que los tres últimos los ha tirado a la derecha Así, ya sales preparado para que, si llega la circunstancia, sepas a dónde tienes que ir. Igual, si llega el caso, te lo tiran y te cambia de lado, pero por lo menos el portero está preparado.

-¿Cree que habrá prórroga en la final?

-No la desearía, porque físicamente, aunque estemos bien, yo prefiero jugar 90 minutos y venga y vámonos a casa con el título.

-¿Qué es lo que no le gusta del fútbol de ahora?

-No es que no me gustan cosas es que a mí lo que me gustaba era hacerlo yo. Antes con Pepe veía más fútbol, pero ahora menos. Ahora estoy viendo España por lo que significa, pero ya no le presto mucha atención al fútbol. Ahora estoy esperando que salga otro nuevo Reina que va a ser igual de bueno que Rogelio, uno que jugaba en el Betis.

-¿Sigue ahora al Córdoba CF?

-La verdad es que no mucho. Quiero y deseo que, de nuevo llegue a alcanzar las metas que en aquel entonces, en mi época, se vivieron aquí en Córdoba. No lo sigo mucho porque te repito que a mí el fútbol me gustaba hacerlo yo. Ahora no me subyuga.

-¿Ve al Córdoba en Primera División?

-Más que verlo, lo deseo con toda mi alma.