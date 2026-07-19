El éxito de Iker Pérez: el carpeño se proclama campeón de relevos con el medallista olímpico David Valero

Andalucía confirmó los pronósticos y se proclamó campeona de España de relevos en Arroyomolinos. La selección autonómica hizo valer la calidad de un bloque formado por cinco ciclistas situados entre los mejores del país en sus respectivas categorías y terminó imponiéndose gracias a una sobresaliente segunda mitad de carrera.

Entre los integrantes del equipo campeón estuvo el júnior carpeño Iker Pérez, una de las grandes promesas del ciclismo cordobés. El corredor participó en uno de los primeros relevos y contribuyó a mantener a Andalucía cerca de la cabeza antes de que las grandes referencias del conjunto autonómico completaran la remontada. El éxito por equipos no fue el único resultado destacado para Pérez, que posteriormente terminó cuarto en la prueba individual, a un paso de subir al podio nacional. Uno de los integrantes del relevo andaluz fue el granadino medallista olímpico David Valero.

Andalucía reserva sus mejores bazas para el final

La prueba mixta por relevos abrió el programa competitivo del Campeonato de España de BTT XCO-XCR 2026, disputado en el Recinto Ferial de Arroyomolinos. Cada selección debía completar cinco vueltas a un circuito de 5,1 kilómetros, con representantes de las categorías élite, sub-23 y júnior masculina y femenina.

La Rioja asumió el mando durante la primera parte de la carrera después de colocar a sus corredores más fuertes en los relevos iniciales. José Miguel Ramírez y Raúl Villar permitieron al conjunto riojano liderar la clasificación tras las dos primeras postas.

Andalucía, en cambio, planteó una estrategia diferente. La selección mantuvo sus opciones con los relevos iniciales de Iker Pérez, Irene García y Guillermo Parrado, antes de reservar a Natalia Fischer y David Valero para el desenlace.

Participantes en la prueba júnior del Campeonato de España. / CÓRDOBA

Fischer y Valero culminan la remontada

La entrada en carrera de Natalia Fischer cambió definitivamente el desarrollo de la prueba. La ciclista andaluza completó su vuelta en 16:39 y dejó al equipo perfectamente situado para afrontar el último relevo. David Valero terminó de rematar el trabajo con un parcial de 13:20, suficiente para llevar a Andalucía hasta la victoria con un tiempo total de 1:15:07. El conjunto andaluz completó así una remontada basada en la regularidad de sus primeros relevistas y en el rendimiento de sus dos grandes referentes en la parte decisiva.

Catalunya logra la plata

Catalunya siguió un planteamiento similar al de Andalucía y también reservó a dos de sus principales corredores para el tramo final. Después de los relevos de Oriol Creus, Gerard Llop y Aina Sánchez, las actuaciones de Marta Cano y Jofre Cullell impulsaron a la selección catalana hasta la segunda posición. Cano marcó un tiempo de 15:53, mientras que Cullell firmó el mejor parcial absoluto de la jornada con 13:00. Catalunya terminó con un registro de 1:16:13, a 1:06 del equipo campeón.

La Comunitat Valenciana completa el podio

La lucha por la medalla de bronce permaneció abierta hasta el último relevo. Finalmente, la tercera plaza fue para la Comunitat Valenciana, que entregó su posta definitiva a Felipe Orts. El gran referente del ciclocross español respondió con un parcial de 13:46 y aseguró el podio para su selección. El conjunto valenciano, formado por Xavi Vidal, Elena Lloret, Raúl Mira, Carolina Casares y el propio Orts, completó la prueba en 1:19:37. La Rioja terminó cuarta con 1:21:42, por delante de Euskadi, quinta con 1:21:58, y la Comunidad de Madrid, sexta con 1:23:13. Illes Balears e Islas Canarias completaron la clasificación.

Para el ciclismo cordobés, el triunfo tuvo el nombre propio de Iker Pérez. El joven corredor de Carpio añadió un título nacional por equipos a su palmarés y confirmó su progresión con una meritoria cuarta plaza en la carrera individual.