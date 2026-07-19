Bernat Clarella, presidente de la FEDME, en GRAVITEO: "Ha sido un gran evento, un espacio donde poner en presencia todo nuestro potencial de escaladores"

Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), ha estado al frente este fin de semana de una amplia delegación que ha participado en GRAVITEO, el festival de deportes urbanos organizado por Prensa Ibérica, Sport y El Periódico en colaboración con la propia FEDME y con la Federación Española de Patinaje.

Durante tres días se han realizado pruebas de la Copa de Europa de Escalada de Velocidad así como la prueba de Boulder del World Climbing Championship en categoría masculina y femenina. A pocas horas del cierre del evento, Clarella atendió a SPORT para valorar el evento y los objetivos alcanzados.

Estamos en el último día de Graviteo, ¿qué valoración hacen de su federación?

Para mí ha sido un gran evento, ha sido una gran oportunidad que hemos tenido para realizar una Copa y un campeonato de Europa de escalada y ha sido un espacio donde poner en presencia todo nuestro potencial de escaladores, de lo que es el equipo español de escalada y llevar a lo que es el mundo y sobre todo a España este espacio de multideporte, de deporte urbano que está cogiendo mucha fuerza con toda la juventud española.

¿Qué suponen estos eventos para su federación y en concreto para la escalada?

Esto supone un paso adelante importante, primero porque permite a nuestros escaladores jugar en casa, poder competir en casa, encontrarse con su público, encontrar aquel calor que siempre te hace dar un plus más en el momento de afrontar un paso en escalada. Esto por un lado, y por otro lado a nivel de federación supone un poco más el internacionalizar la federación a nivel de federaciones internacionales, coger una posición de fuerza en el sentido de que España es capaz de organizar, junto con Prensa Ibérica, grandes eventos deportivos y ponernos a la altura de otros países europeos y mundiales en lo que es organización.

Bernat Clarella, presidente de la FEDME, conversa con Tijl Smitz, presidente de World Climbing Europa / JORDI COTRINA / PIM

¿Se han cumplido los objetivos de GRAVITEO?

Sí, para mí se han cumplido, en concreto nuestro espacio que eran los muros de escalada, todos los días ha estado lleno de escaladores y escaladores que vienen de otros países para ver la competición y el público nacional y en este sentido perfecto. En el sentido de competitivo en nuestros escaladores pienso que sí, tanto el primer día en velocidad cumplimos muy bien el objetivo y ahora en boulder hoy acabaremos de ver los resultados pero yo diría que sólo con la cantidad de escaladores y escaladoras que hemos puesto en las finales ya podemos darnos por satisfechos.

¿Cómo han sido las sinergias con los organizadores y la Federación de Patinaje?

Perfecto porque al final nos complementamos, aparte con el presidente de la Federación de Patinaje somos amigos, su actividad y la nuestra es muy complementaria, son públicos jóvenes, públicos muy dinámicos, muy deportistas que buscan esta adrenalina y este riesgo y esta manera de afrontar la vida, por lo tanto uno se va retroalimentando al otro, y que hacemos es crecer juntos, así que perfecto.

Escaladores internacionales en GRAVITEO / JORDI COTRINA

¿Aqué desafíos se ha enfrentado su federación con el auge de la escalada en los últimos años?

Nuestro desafío es importante porque después de la medalla que tuvimos con Alberto (Ginés) en Tokio, que fue nuestra lanzadera a esta internacionalización de la escalada española, hemos tenido que reorganizar todo el área de escalada de una manera muy importante para dar cabida a futuras personas, futuros chicos y chicas que puedan cumplir con sus sueños y a la vez llevar el emblema de nuestro país en las competiciones internacionales. Es cultivar esta base de escaladores y darles la oportunidad de que participen en las competiciones internacionales y que tengan la manera de medirse y poder conseguir los éxitos y hoy en día lo estamos habiendo tanto en velocidad como en boulder o dificultad, los diferentes escaladores y escaladoras que están teniendo ya estos primeros éxitos, esos éxitos que nos están poniendo como un país importante lo que es el mundo de la escalada de competición.

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Seguir ganando medallas y seguir estando en el top de los países en cuanto a los deportes olímpicos. en cuanto a escalada, este año a nivel internacional después de Alcobendas y el GRAVITEO de Barcelona ya el apartado internacional acaba en cuanto al país, luego seguiremos con las competiciones internacionales y ya esperando el año próximo que son los años preolímpicos, las clasificaciones preolímpicas que es muy importante y teniendo este objetivo claro de que hemos de estar preparados para que el año que viene ya tengamos esta oportunidad de clasificar gente para las olimpiadas de Los Ángeles 2028.