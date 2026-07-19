Tenis | Open de Pozoblanco
Alejo Sánchez y Benjamín Winter dan a España el título de dobles en el Challenger de Pozoblanco
El aragonés y el andaluz ganan en la final a los turcos Erel y Azkara y se hacen con el título del Open Ciudad de Pozoblanco 2026
El aragonés Alejo Sánchez y el andaluz Benjamín Winter son los nuevos campeones de dobles del ATP Challenger de Pozoblanco tras derrotar a los turcos Yanki Erel y Arda Azkara por 6-2 y 7-5 en una hora y 17 minutos de juego.
Se trata de la tercera pareja netamente española que se hace con el título en Pozoblanco, algo que nadie lograba desde que lo consiguieron los hermanos Marcel y Gerard Granollers en 2010. Antes que ellos también lo habían conseguido los levantinos Fernando Vicente y Santi Ventura en 2007. Habría un cuarto triunfo español, pero cuando el torneo pertenecía al circuito ITF, que lograron Sergio Martos y Andrés Artuñedo.
Sólo el inicio del segundo set hizo dudar del triunfo de Alejo Sánchez Quilez y de Benjamín Winter, porque hasta ese momento y en el tramo final se mostraron netamente superiores a la pareja turca.
Superioridad de la pareja española en la final
Los españoles llevaron la iniciativa durante todo el primer set pese a alta efectividad con el servicio del dúo turco -por encima del 80%-, rompieron el saque de sus rivales en sexto juego y cerraron el primer set al resto en el octavo.
La superioridad mostrada hasta ese momento se enturbió con un 'break' de Yanki Erel y Arda Azkara nada más arrancar el segundo set. Los turcos se crecieron, apretaron y mantuvieron su ventaja con comodidad hasta el octavo juego. Ahí, Sánchez y Winter volvieron a apretar, rompieron y, a partir de ahí, volvieron a pasar por encima de sus rivales. La pareja otomana buscaba el 'tie break', pero el aragonés y el andaluz no les dejaron y se hicieron con su primer torneo ATP Challenger, como pareja y a nivel individual.
Con esta victoria, Alejo Sánchez Quilez y Benjamín Winter suman 4.540 dólares de premio y 75 puntos ATP; mientras que Yanki Erel y Arda Azkara ganan 2.630 dólares y 50 puntos ATP.
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