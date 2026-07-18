Izan Almazán no culmina la remontada y deja sin españoles las semifinales de Pozoblanco

El luxemburgués Chris Rodesch y el japonés Akira Santillan jugarán la segunda semifinal del Open Ciudad de Pozoblanco 2026 después de derrotar, respectivamente, al británico Oliver Crawford y al último español superviviente, el balear Izan Almazán.

El jugador mallorquín, que ha cuajado el mejor ATP Challenger de su aún corta carrera, volvió a dar muestras de su gran capacidad de sacrificio y del gran porvenir que le espera e hizo un partido muy serio, que se le escapó por detalles.

Como en algún partido anterior, le tocó remontar desde el principio y aunque logró equilibrar la balanza por dos veces, al final, pagó el esfuerzo. Almazán neutralizó en el último tramo del primer set el servicio perdido en el arranque de partido y llevó el set al desenlace en el 'tie break'. Ahí también tuvo que igualar un 5-2 en contra, pero un gran servicio de Santillan y una bola a la esquina del japonés, en el punto definitivo, le dieron esta primera manga.

Almazán busca la remontada

La segunda empezó con 'break' a favor del español, juego en blanco al resto de Santillan y una nueva ruptura, esta vez, en el quinto juego, con servicio del japonés, que fue definitiva. Entre protestas y malos gestos -uno de los cuales le costó una sanción-, Santillan se fue del partido por momentos y encajó cinco juegos seguidos para perder por 6-2 este set.

Santillan reservó fuerzas para una tercera manga en la que estuvo más fresco. Almazán luchó y salvó cinco bolas de 'break' antes de ceder su saque. Pero a esas alturas, el tenista japonés se sentía muy cómodo con su saque y no dio opción de remontada al tenista español. Con 5-2 y saque de Almazán, Santillan presionó y acabó llevándose el parido al resto por 7-6 (7-5), 2-6 y 6-2 en dos horas y 25 minutos.

Rodesch golpea una bola. / CÓRDOBA

Chris Rodesch, el único favorito superviviente

Su rival será el cabeza de serie número uno, el luxemburgués Chris Rodesch, que tuvo que sufrir de nuevo para sacar adelante un partido en el que, por primera vez en el torneo cordobés, tuvo que remontar. Ganó por 5-7, 7-6 (7-3) y 7-5 en dos horas y 36 minutos de juego.

De hecho, el partido pareció más cerca de caer a manos de su rival, Oliver Crawford, hasta mediado el segundo set. El tenista británico levantó un 'break' en contra con 3-2 y saque de Rodesch y, a partir de ahí, tomó totalmente la iniciativa. Crawford no escatimó en esfuerzos y sometió a su rival a largos intercambios, en los que solía llevar la iniciativa.

Ni siquiera el alto porcentaje de primeros con los que jugó el luxemburgués le permitieron llevarse sus turnos de saque con comodidad. Con 4-5, Crawford desperdició una primera bola de set. No ocurrió lo mismo con 6-5 y se hizo con la primera manga.

Un segundo set crucial

El arranque de la segunda no hacía presagiar nada diferente. A Rodesch le costaba sacar adelante el servicio y era su rival el que mandaba en la pista. Conforme el cansancio empezaba a aparecer el partido se fue inclinando poco a poco para el centroeuropeo. Rodesch pudo cerrar el segundo set cuando al fin logró romper el saque de su rival en el undécimo juego, pero Crawford se rehízo y ganó al resto para forzar el 'tie break'. Ahí, el 4-0 con el que empezó el número uno de Luxemburgo fue una losa que su rival no pudo levantar y todo quedó emplazado para la tercera manga.

En ésta, la sensación era diferente a la de los dos primeros sets. Rodesch dominaba y presionaba, pero Crawford se defendía y lograba evitar cualquier complicación. Así ocurrió hasta el duodécimo juego, cuando todo apuntaba a un último 'tie break'. En éste, el luxemburgués remontó la ventaja inicial del británico y aprovechó su primera bola de 'break para cerrar el encuentro.

Alejo García Quilez y Benjamín Winter, en la final de dobles

Tras las dos semifinales individuales se disputará este sábado, no antes de las 22:00 horas, la final de dobles. Una final en la que hay una pareja española, la que forman el aragonés Alejo García Quilez y el almeriense Benjamín Winter.

Sus rivales en la final serán los turcos Arda Azkara y Yanki Erel, que sorprendieron en semifinales a la pareja favorita, los bolivianos Boris Arias y Federico Zeballos.