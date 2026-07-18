El extremo Paco Andrés vuelve a casa para reforzar al Cajasol Ángel Ximénez

El Club Balonmano Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada con una incorporación de marcado carácter local. La entidad pontana ha anunciado el regreso de Paco Andrés, extremo derecho de 20 años que vuelve al club después de completar una destacada campaña en el BM Dólmenes Antequera.

El jugador de Puente Genil consiguió con el conjunto antequerano el ascenso a División de Honor Plata, culminando una temporada muy positiva que le ha permitido seguir creciendo antes de afrontar ahora un nuevo reto en la Liga Nexus Energía Asobal.

Paco Andrés regresa además a una entidad que conoce perfectamente. Se formó durante años en la cantera del Ángel Ximénez y ya estuvo integrado en la dinámica del primer equipo durante su etapa juvenil y su primer curso sénior, en las temporadas 2023-24 y 2024-25.

Una apuesta por el talento de la casa

La incorporación de Paco Andrés refuerza la apuesta del club por los jugadores formados en Puente Genil. Juventud, talento y margen de crecimiento definen a un extremo que, pese a sus 20 años, ya cuenta con experiencia en estructuras competitivas y conoce las exigencias del balonmano profesional.

Su regreso le permitirá dar un paso más en su carrera. Hasta ahora había participado en entrenamientos y convocatorias del equipo Asobal, pero afrontará esta nueva etapa con la condición de integrante a tiempo completo de la primera plantilla.

El jugador compartirá posición en el extremo derecho con Paco Bernabéu, que mantiene contrato para la próxima temporada. La competencia entre ambos ofrecerá al cuerpo técnico dos perfiles para una demarcación importante dentro del sistema ofensivo y defensivo.

Paco Andrés: "Es el equipo con el que sueña cualquier niño de Puente Genil"

Paco Andrés mostró su satisfacción por volver al club en el que se formó y cumplir uno de sus grandes objetivos deportivos. “Para mí es un placer y estoy muy contento de poder volver a la que siempre ha sido mi casa, al equipo con el que cualquier niño de Puente Genil sueña con jugar algún día”, explicó el extremo.

El pontanés destacó también la importancia que tiene el balonmano dentro de la localidad. “Aquí sabemos lo grande que es. Es mucho más que un deporte”, señaló antes de reconocer sus ganas de conocer a sus nuevos compañeros y volver a sentir el ambiente del Alcalde Miguel Salas.

“El Miguel Salas es nuestro jugador número ocho”, afirmó el nuevo fichaje, que hasta ahora había vivido ese ambiente principalmente como canterano y aficionado.

Más responsabilidad en su regreso

El extremo es consciente de que esta nueva etapa implicará un nivel superior de exigencia. Después de haber estado en la cantera y en la dinámica del equipo profesional, ahora pasará a formar parte de la plantilla de manera permanente.

“Sé que requiere más responsabilidad y más trabajo, pero lo afronto con mucha ilusión”, indicó Paco Andrés, convencido de que el equipo puede completar una campaña positiva.

Su incorporación añade velocidad, juventud y conocimiento del club a una plantilla que trata de ganar estabilidad y profundidad para la próxima temporada.

La pretemporada arranca el 27 de julio

El Ángel Ximénez iniciará la pretemporada el próximo lunes 27 de julio. Será entonces cuando Paco Andrés vuelva a trabajar en Puente Genil y comience su adaptación al nuevo grupo.

El club recupera así a uno de sus jóvenes valores después de una experiencia satisfactoria fuera de casa. Para el jugador, el regreso supone la oportunidad de consolidarse en la máxima categoría. Para la entidad, una muestra más de que la cantera pontana puede seguir aportando talento al primer equipo.

El estado de la plantilla

El Cajasol Ángel Ximénez cuenta en estos momentos con catorce jugadores en la plantilla de la próxima temporada. Seguirán a día de hoy en el club los porteros Álvaro de Hita y Elcio Carvalho, los centrales Dani Serrano y Pablo Simonet, los extremos Mario Dorado y Paco Bernabéu, el lateral David Estepa y los pivotes Tiago Sousa y Dani Ramos. Cuatro han sido los fichajes, el portero croata Matej Asanin (exBesitkas), el central Quim Rocas (cedido por el Granollers), el lateral izquierdo Nico Bonanno (exNava) y el extremo Paco Andrés (exAntequera). No seguirán el portero César Almeida, el extremo José Cuenca, los laterales Domingo Luis Mosquera, Lucas Aizen y Leandro Semedo, el central Gonzalo Ribeiro, el primera línea Nori Ben Halima y el pivote Claudio Ramos.

Los fichajes:

Porteros:

Matej Asanin (exBesitkas).

Centrales:

Quim Rocas (cedido por el Granollers).

Laterales:

Nico Bonanno (exNava).

Extremos:

Paco Andrés (exAntequera).