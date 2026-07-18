¿Dónde estabas en 2010? Exfutbolistas del Córdoba CF y aficionados reviven la final del Mundial antes del España-Argentina

Hay partidos que duran noventa minutos y otros que permanecen toda una vida. Casi cualquiera recuerda dónde estaba el 11 de julio de 2010, cuando el gol de Andrés Iniesta convirtió una noche de verano en un recuerdo imborrable. Dieciséis años después, otra final del Mundial vuelve a reunir a miles de aficionados frente a una pantalla. Cambian los bares, las plazas y los salones; cambian los protagonistas sobre el césped. Lo que permanece intacto es la ilusión de compartir un momento que, con suerte, volverá a convertirse en historia.

Este domingo, a las 21.00 horas, España se medirá a Argentina con un nuevo título mundial en juego. Será una oportunidad para volver a soñar tras un largo camino en el que la selección no había conseguido superar los octavos de final desde aquella conquista en Sudáfrica. Ahora, con una nueva generación y la segunda estrella a solo un partido de distancia, el país vuelve a detenerse durante noventa minutos.

Los abrazos, los nervios, las supersticiones y los recuerdos forman parte de un ritual que se repite cada cuatro años. Algunos reviven con precisión dónde celebraron el gol de Iniesta; otros eran demasiado pequeños para recordarlo y afrontan ahora su primera gran final con plena conciencia. Pero lo que está claro es que todos comparten el mismo deseo: que este domingo vuelva a ser una de esas noches destinadas a quedarse para siempre en la memoria.

Elena Lázaro: «Ojalá podamos volver a vivir una noche histórica»

Elena Lázaro tenía solo nueve años cuando España conquistó el Mundial de Sudáfrica en 2010, pero guarda aquel 11 de julio como uno de los recuerdos más especiales de su infancia. La cordobesa recuerda que siguió la final en el Club Vistasierra, donde se instaló una pantalla gigante para vivir el partido. «Todo el mundo llevaba alguna camiseta, bufanda o cualquier complemento de España. Todos los niños nos pintamos la cara con la bandera y fue un partido de muchísimos nervios. Recuerdo a mi padre levantándose de la silla cada dos por tres por la tensión, y a mi hermano dejándose la voz animando a la Selección», rememora.

La emoción alcanzó su punto álgido con el gol de Andrés Iniesta en la prórroga. «Todos pensábamos que el partido se iba a decidir en los penaltis. Pero entonces apareció Iniesta y, en cuanto marcó, aquello fue una auténtica locura: todo el mundo se lanzó a la piscina para celebrar el gol», relata. Tras el pitido final, la fiesta continuó. «Volvimos a tirarnos al agua, esta vez con las camisetas y las banderas, mientras cantábamos y celebrábamos un momento histórico. Después, mi padre nos montó en el coche y recorrimos todo el Paseo del Vial, en Córdoba, pitando junto al resto de coches y ondeando la bandera de España mientras cantábamos: “¡Campeones, campeones, oe, oe, oe!”. Sin duda, es uno de los recuerdos más bonitos y especiales que guardo de mi infancia».

De cara a la final de este domingo, Lázaro se muestra optimista. «Sinceramente, no lo sé, pero tengo la sensación de que España va a ganar el Mundial. Creo que la final será contra Argentina y, si tuviera que apostar por un resultado, firmaría un 2-1 para España», pronostica.

La cordobesa también tiene claro cómo vivirá el encuentro. Lo hará junto a un grupo de amigos en un campo, donde instalarán una pantalla gigante para seguir el partido. «La verdad es que ya estamos pensando en cómo sería la celebración si España consigue ganar… ¡Ojalá podamos volver a vivir una noche histórica!», concluye.

Elena junto a su hermano y su perrito apoyando a la selección en este Mundial. / CÓRDOBA

Agustín Canales: «Será muy bonito volver a vivir una final con mi padre»

Algunas pasiones se heredan. Para Agustín Canales (Adamuz, 23 años), la final del Mundial de 2010 tiene el rostro de su padre. Apenas tenía seis años cuando se sentó junto a su familia frente al televisor para animar a España. «Estábamos con la camiseta, las banderas y la cara pintada. A mi padre siempre le ha apasionado el fútbol y, desde muy pequeños, nos transmitió esa pasión», recuerda.

Los nervios se apoderaron de la familia durante un partido que parecía no tener fin. «Cuando marcó Iniesta fue pura fiesta. Mi padre saltaba por los sofás mientras lloraba de emoción y mi hermana y yo no parábamos de saltar de alegría». Tras el pitido final, la celebración continuó desde el balcón de casa, contemplando cómo el pueblo salía a la calle para festejar el primer Mundial de la historia de España.

Dieciséis años después, Canales volverá a vivir una final con la misma persona que le enseñó a amar este deporte. No quiere aventurarse con un resultado. «Solo espero que gane España y consigamos la segunda estrella. Será muy bonito vivir esta final ahora con más uso de razón y volver a compartirla con la persona que me transmitió la pasión por el fútbol: mi padre».

Este domingo seguirá el España-Argentina desde la peña madridista de Adamuz junto a su padre y su pareja. «Así podremos disfrutarlo también con los vecinos que vayan. Seguro que será una gran fiesta del fútbol».

Agustin Canales, a la derecha, con la persona que le inculcó la pasión por el fútbol, su padre. / CÓRDOBA

José Carlos Molina: «No hay miedo a nadie: vamos a ganar la segunda estrella»

Para José Carlos Molina (25 años), la final del Mundial de 2010 fue mucho más que un partido. «La vi con mi familia y fue como una fiesta. Después de tantos golpes en los torneos anteriores, lo vivimos como algo histórico. Todas las calles retumbaron con el gol de nuestro Iniesta», recuerda.

Dieciséis años después, el también aficionado al Córdoba CF vuelve a afrontar una final con el mismo optimismo. No tiene dudas sobre el desenlace del España-Argentina. «No hay miedo a nadie. Vamos a ganar la segunda estrella. Lo hemos demostrado desde el principio y, por momentos, esta selección nos ha recordado a la de 2010», afirma, antes de pronosticar un 1-2 favorable al combinado nacional.

La cita de este domingo la compartirá con «los amigos de siempre», convencido de que volverá a ser «un día histórico». «Esperemos levantar la ansiada Copa del Mundo», concluye.

Rafa Fernández: «Me emocioné muchísimo y acabé celebrándolo en Las Tendillas»

El Mundial de 2010 coincidió con el año en que Rafa Fernández colgó las botas. El exjugador del Córdoba CF vivió aquella histórica final en la capital cordobesa junto a un grupo de amigos, en una noche que todavía recuerda con emoción. «Fue una auténtica locura. No me lo podía creer. Me emocioné muchísimo y después salimos a celebrarlo a Las Tendillas», rememora.

Su mirada sobre la final de este domingo combina la ilusión del aficionado con la experiencia de quien ha vivido el fútbol desde dentro. Espera un duelo muy exigente ante Argentina, una selección a la que define como «muy competitiva» y acostumbrada a ganar este tipo de partidos. Sin embargo, su confianza en España es absoluta. «Cada vez estamos jugando mejor y, si somos capaces de mantener la posesión y presionar como lo venimos haciendo durante todo el torneo, estoy convencido de que conseguiremos la victoria y levantaremos la segunda estrella», afirma.

El encuentro lo seguirá junto a su mujer y sus hijos. Han visto unidos todas las eliminatorias y no piensan cambiar una rutina que, de momento, les ha dado suerte. Si el desenlace vuelve a ser favorable para España, ya tiene claro el destino de la celebración: «Después del partido iremos a Las Tendillas», confirma.

Rafa Fernández, junto a su mujer e hijos, viviendo el partido de semifinales de España contra Francia. / CÓRDOBA

Javi Muñoz: «Recuerdo la cafetería llena para ver a España»

La final del Mundial de 2010 dejó una imagen imborrable en la memoria de Javi Muñoz (25 años): la cafetería que regentaban su madre y su tío en Alcolea repleta de aficionados. «Recuerdo verla allí con mi familia y con el bar hasta la bandera», rememora sobre aquella noche en la que España conquistó su primera Copa del Mundo.

Para la final de este domingo frente a Argentina no duda con el pronóstico: «Creo que ganará España por 2-1». Una confianza que compartirá, una vez más, rodeado de los suyos.

En esta ocasión, cambiará el bullicio de la cafetería por el salón de un amigo. «Seguramente veamos la final juntos en casa de uno de ellos», explica, convencido de que las mejores noches de fútbol siempre se disfrutan en compañía.

Javi Muñoz con la camiseta de la selección española, listo para animar a La Roja en una nueva final mundialista. / CÓRDOBA

Rafael Carmona: «Si ganamos o si perdemos, voy a pensar en mi padre»

Hay abrazos que permanecen intactos con el paso de los años. Rafael Carmona tenía nueve años cuando celebró el gol de Andrés Iniesta abrazado a su padre en el bulevar de Gran Capitán. «Recuerdo estar subido en una silla, agarrado a él. Cuando marcó Iniesta me abracé a mi padre y grité muchísimo. Sabía que era algo muy grande, aunque lo vivía con la inocencia de un niño».

Aquella noche terminó recorriendo las calles de Córdoba con su padre y su hermana haciendo sonar el claxon y celebrando el primer Mundial conquistado por España. «Tengo un recuerdo muy bonito de salir después con el coche y vivir aquella fiesta», rememora.

Ahora, la final frente a Argentina tendrá un significado especial. Su padre falleció hace apenas unos meses y será la primera vez que vea a España disputar un Mundial sin él. «Va a ser un momento complicado y, al mismo tiempo, muy bonito», explica.

Carmona pronostica una victoria por 2-1 y espera ver el partido junto a su pareja y sus amigos. Sin embargo, tiene claro quién ocupará sus pensamientos durante los noventa minutos. «Si ganamos o si perdemos, voy a pensar en mi padre. En semifinales ya dije: “Papá, te vas a perder otro Mundial ganado”. Hay que ganar por mucha gente… y también por él». Está convencido de que, esté donde esté, compartirá esa noche con ellos. «Él nos estará cuidando desde otro sitio y también se alegrará», concluye.

Rafael Carmona apoyando la selección en uno de los partidos del Mundial. / CÓRDOBA

Gaspar Gálvez: «Ganar un Mundial es uno de los momentos más bonitos que se pueden vivir»

Gaspar Gálvez, exjugador del Córdoba CF y extécnico del filial blanquiverde, guarda un recuerdo imborrable de la final del Mundial de 2010. La vivió en Madrid, rodeado de familiares y amigos, en una noche que todavía permanece en su memoria. «Fue una final en la que sufrimos mucho, pero también la disfrutamos muchísimo. Todos la recordamos con mucha emoción y, por suerte, pudimos ganarla. Fue una alegría inmensa y un momento histórico», recuerda.

Después de dieciséis años, volverá a vivir una final con la misma ilusión. Espera un encuentro igualado por la entidad del rival, aunque confía en que España pueda evitar el sufrimiento de hace dieciséis años. «Las finales siempre se juegan con mucho nervio y tensión porque se enfrentan dos grandes selecciones. Todo lo que sea un triunfo para España será bienvenido», afirma.

Si pudiera elegir el desenlace, firmaría repetir el marcador de la semifinal frente a Francia. «Ojalá no tengamos que esperar hasta el final y el partido se resuelva en los noventa minutos. Un 2-0 sería magnífico», señala.

Como en 2010, seguirá la final junto a la familia y los amigos. «La viviremos con mucha ilusión y con muchas ganas. Ojalá podamos volver a disfrutar de un momento tan bonito como es ganar un Mundial», expresa.

Marta Viso: «De repente empezamos a saltar de alegría»

Aunque entonces el fútbol no ocupaba un lugar tan importante en su vida, Marta Viso recuerda con nitidez la noche en la que España conquistó su primer Mundial. Tenía apenas unos años y siguió la final de 2010 desde la casa de sus tíos, rodeada de toda su familia. «Recuerdo estar entre mis tíos y mis padres, todos muy nerviosos mirando la televisión. De repente empezamos a saltar de alegría y euforia. Fue un día para recordar», cuenta.

La celebración no terminó con el pitido final. Como ocurrió en tantos hogares españoles, la familia salió al balcón para compartir la alegría con los vecinos. «Fuimos muy felices ese día», resume.

Para la final de este domingo frente a Argentina pronostica una victoria de España, ya sea por 3-2 o por 2-1. Volverá a vivir el partido rodeada de las personas más importantes para ella. Primero junto a una parte de su familia y, después, probablemente con sus amigos, con la esperanza de volver a celebrar otra noche histórica.

Rafael Navarro: «No soy muy futbolero, pero estos partidos me encanta vivirlos»

Aunque fue futbolista profesional y defendió la camiseta del Córdoba CF, Rafael Navarro reconoce que no es de los que siguen cada partido con pasión. Sin embargo, hay excepciones. La final del Mundial de 2010 fue una de ellas. «La vi en casa con mi ex mujer y mi hijo, que entonces era pequeño. Fue un momento muy bonito porque nos unió mucho como familia. Siempre tendré un gran recuerdo de aquella noche», explica.

Más allá del fútbol, lo que permanece en su memoria es la emoción compartida. «España llevaba muchos años quedándose a las puertas y ganar un Mundial fue algo muy especial», recuerda.

Este domingo volverá a sentarse frente al televisor, esta vez junto a Magdalena, su pareja. «No soy muy futbolero, pero estos acontecimientos tan importantes me encanta vivirlos», matiza. En cuanto al resultado, no tiene dudas: confía en un triunfo de España por 2-0.

José Cabello: «Es un partido que nunca olvidaré»

Una piscina, un día de verano y la primera estrella de España. Así resume José Cabello el recuerdo que conserva de la final del Mundial de 2010. Apenas había cumplido nueve años cuando reunió a familiares y amigos para disfrutar de una jornada de piscina que terminó de la mejor manera posible: con España levantando su primera Copa del Mundo. «Fue un día top que culminó con la gran victoria de España. Es un partido que a todo español se le quedó marcado y que nunca olvidaré», recuerda.

Ahora afronta una nueva final con el mismo entusiasmo y sin demasiadas dudas sobre el resultado. Pronostica un contundente 1-3 para España frente a Argentina.

La cita de este domingo volverá a compartirla con sus amigos. «Como no puede ser de otra manera, la veré con ellos, tomando unas copitas y disfrutando de la selección», asegura, con la esperanza de que la jornada termine con una nueva celebración para el fútbol español.

José Cabello también disfruta de este Mundial apoyando a la selección. / CÓRDOBA

Adrián Díaz: «Como hicieron mis padres en 2010, ahora lo veré con mis amigos»

Los bares también forman parte de la memoria de los Mundiales. Adrián Díaz (25 años) aún recuerda el ambiente que se respiraba en el establecimiento donde sus padres solían reunirse con sus amigos los fines de semana. Allí vio la final de 2010 siendo apenas un niño. «Era el bar de confianza de mis padres y estaba lleno. Fue una época en la que los bares se llenaban para ver el fútbol», recuerda.

Aunque entonces era pequeño, hay imágenes que no ha olvidado. «Recuerdo el partido con mucha tensión y, cuando terminó, la gente estaba eufórica. Las calles se llenaron de personas y de un jaleo que nunca había visto... ni he vuelto a ver», apunta.

Dieciséis años después, será él quien tome el relevo. Como hicieron sus padres entonces, verá la final junto a sus amigos, esta vez en casa de uno de ellos. Su pronóstico es optimista: un contundente 4-1 para España. Y, si la selección conquista la segunda estrella, ya tiene claro el plan. «Saldremos a la calle para celebrarlo», matiza.

Adrián Díaz con sus padres preparados para la final. / CÓRDOBA

José Miguel Ortega: «Un 3-2 para España, por supuesto»

José Miguel Ortega, exjugador del Córdoba CF, guarda un recuerdo especial de la noche en la que España conquistó su primer Mundial. La final de 2010 la vivió en casa, rodeado de su familia, compartiendo un momento que todavía permanece en la memoria de millones de aficionados.

Para la final de este domingo no duda en su pronóstico. Confía en un triunfo de la selección española por 3-2 frente a Argentina y en que la historia vuelva a repetirse.

Como si de un ritual se tratara, volverá a seguir el partido desde casa y con los suyos. «En casa de nuevo, para repetir resultado», resume con la esperanza de celebrar otra estrella.

José Miguel Ortega apoyando a la selección. / CÓRDOBA

Fran Cruz: «Ahora lo viviré con mi mujer y mi hija»

Las finales también sirven para medir el paso del tiempo. Fran Cruz, exjugador del Córdoba CF, recuerda que la conquista del Mundial de 2010 le sorprendió de vacaciones junto a sus padres y su hermano. «Fue una ilusión muy grande», resume sobre aquella noche que quedó grabada en la memoria de todo un país.

Dieciséis años después, el escenario ha cambiado, pero no las ganas de volver a celebrar un título. Esta vez seguirá la final desde casa, acompañado por su mujer y su hija. «Mejor plan imposible», asegura.

En cuanto al desenlace, no duda. Pronostica una ajustada victoria de España por 1-0 y confía en que la selección vuelva a escribir una página para la historia.