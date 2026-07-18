Badosa va de final en final y directa al US Open

Paula Badosa sigue de dulce y tras conseguir en Iasi (Rumanía) la segunda final consecutiva, se puede decir ya que está viviendo su mejor momento en muchos meses. La tenista de Begur superó en las semifinales a la eslovena Zidansek (3-6, 7-5 y 7-6 (1)) con una gran remontada en la que es su novena victoria seguida, que conlleva además el mejor premio posible para ella.

La clasificación para la final en Iasi hace que la española suba hasta el puesto 90 del ranking, lo que le da el acceso directo al cuadro final del US Open, un logro total y absoluto vista la situación en la que se encontraba hace apenas veinte días. El pasado 29 de junio, Badosa figuraba en el puesto 141 del ranking y sus opciones para poder estar en los grandes torneos se limitaban a esperar invitaciones, algo que era del todo improbable para el último Grand Slam de la temporada.

Badosa durante el torneo de Iasi / WTA

Pero su gran hacer y la confianza que ha demostrado desde entonces, han hecho que el título conseguido en Bastad y la final ya obtenida en Iasi hayan llevado a la española a subir más de 50 posiciones en dos semanas, devolviéndola a un sitio competitivo del ranking.

Ahora, con el gran objetivo cumplido de este tramo de temporada, Badosa podrá luchar por otro título, que sería el quinto de su carrera en categoría WTA (el de Bastad era de categoría Challenger). En la final, se medirá a la tenista egipcia Mayar Sherif, que también llega en un gran momento de forma y con otro título bajo el brazo conseguido la pasada semana.

En semifinales, Sherif se deshizo de la ucraniana Oliynykova (6-3 y 6-1) y se medirá en la final por segunda vez en sus carreras con Badosa. El único precedente fue en Charleston 2023, con victoria para la española.

OPORTUNIDAD DE ORO

Virtualmente ya en el puesto 90 del ranking y con la posibilidad de subir hasta el 75º si consigue el título, el futuro inmediato de Badosa cambia por completo. La española tiene ahora sí acceso a los torneos que asoman en el calendario de la WTA en estos últimos meses de competición, con una sola una victoria en el torneo de Pekín (septiembre) como los puntos a defender del año pasado, por lo que todo lo que vaya consiguiendo serán puntos y posiciones que irá escalando.

Paula Badosa conquista WTA Washington / EFE

Además, la gira americana es sin duda una de sus predilectas, con el título de Washington que consiguió en 2024, así como la gran actuación que la llevó a los cuartos de final del US Open en el mismo año.

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También la gira asiática que se disputará entre septiembre y octubre, que será toda ella una oportunidad gigante para que Paula Badosa cierre el año muy arriba en un ranking en el que se vio no hace tantos días hundida a su peor posición desde sus inicios en el tenis.

Fuente: Sport