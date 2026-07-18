Ariel Montenegro: "Cuando no está Argentina quiero que gane España; para la final tengo el corazón dividido"

La final del Mundial enfrentará a España y Argentina este domingo a las 21.00 horas en un duelo que decidirá qué selección se corona como campeona del mundo. Daniel Germán Onega, Roque Olsen, Cristian Álvarez, Dominichi... Grandes nombres, algunos convertidos en leyendas en blanco y verde llegaron desde Argentina para hacer historia en el Córdoba. Uno de ellos vistió la elástica cordobesista en 130 ocasiones. Nadie logró igualar esa marca. Para Ariel Montenegro, exjugador del Córdoba CF y argentino que en más ocasiones vistió la elástica blanquiverde, afincado desde hace años en la ciudad califal, el partido tendrá un componente muy especial. Sus raíces tiran hacia la albiceleste, pero su vida está en España, donde ha formado una familia y donde reconoce sentirse "como en casa".

-Al final se va a dar un España-Argentina, aunque en un contexto muy distinto al de aquella Finalissima que nunca llegó a disputarse. ¿Qué lectura hace de la final del Mundial 2026?

-Esta es más finalísima que la anterior, ¿no? Porque al final es la que decide quién es, entre comillas, el mejor del mundo. Recién se lo hablaba a un amigo, que cuando le comentaba que iba a hacer la entrevista me dice: "¡Ojo con lo que va a decir!". Digo: "No, al final han llegado a la final las dos mejores de sus continentes". Entonces, Europa ganó con España y Sudamérica ganó con Argentina. Y creo que, por contexto, al final da igual cómo han salido los cuadros o por qué les haya tocado. Creo que al final las dos que juegan la final son las dos mejores.

-Entonces, ¿cree que ahora mismo son las dos selecciones que mejor fútbol han hecho durante el torneo?

-Sí, cada una con su forma, de menos a más. España no empezó bien y está terminando fenomenal. Argentina tampoco empezó bien y contra Inglaterra hace el mejor partido del Mundial, que son ocho partidos. Va a ser un buen partido. A mí me llama mucho la atención porque son dos estilos distintos, pero a la vez muy parecidos. Van también con el balón, intentan jugar, intentan mirar la portería. Ojalá que veamos un buen partido y que veamos goles. Y, bueno, el corazón me dicta que gane Argentina, pero al final lo tienes dividido porque tengo dos hijos españoles y al final se divide todo. Es complicado.

-Ha comentado que España no comenzó con buen pie. Como todo el mundo está diciendo, hay muchas similitudes con el Mundial de 2010, ¿no?

-Sí, pero a eso no hay que hacerle caso. Es fútbol. No hay que hacerle caso a esas similitudes porque al final esto es diferente. Esto es totalmente diferente. Cada uno va a querer, digamos, programar su final. Argentina también en el Mundial de Catar estuvo jugando mucho mejor. Y todo el mundo la daba como favorita, menos en la final. Y al final la ganó jugando bien. Entonces, estos partidos son muy trabados. Van a ser muy peleados, cada uno con su estilo. Vamos a ver una final bonita porque los dos van a intentar jugar. Van a intentar ir a por el partido. Y que gane el mejor. Lo que te decía. Porque al final terminas contento. Porque si no gana Argentina, gana España. Y al final yo vivo en España. Soy argentino. Como que todo queda en casa.

-¿Qué similitudes y diferencias ve entre el fútbol español y el argentino en la actualidad?

-España por ahí tiene una forma mejor de atacar. Argentina depende también mucho de cómo esté Messi. Fíjate, en los momentos en los que tuvo que aparecer, apareció. Y es complicado. O sea, fíjate que España no es tan física como puede ser Inglaterra, en el sentido del marcaje, pero tampoco lo pudieron parar, aunque físicamente sean más fuertes. Yo creo que va a ser un lindo partido. Ojalá sea un buen partido. Y el que gane será el mejor.

-¿Quién cree que parte como favorito o ve una final completamente abierta?

-Según lo que hizo España contra Francia, la favorita puede llegar a ser España. Pero es lo que te decía antes. Si llegan los dos a la final, es que cualquiera de los dos la va a ganar. Porque son los dos mejores.

-¿Dónde va a ver la final? ¿Tiene ya algún plan especial para ese día?

-Yo tengo muchas cábalas. Porque al final, cuando eres jugador de fútbol, tienes muchas supersticiones. Era muy raro en ese sentido. Me invitan amigos a ver el partido. Mis hijos grandes están aquí, son argentinos, y van a ver el partido. Pero yo lo voy a ver en mi casa, con mi mujer y con mi hija. Los tres. Porque lo hice en 2022, fuimos campeones y repetimos un poquito eso. Y al final, quieras o no, el fútbol a mí me gusta verlo tranquilo. En un alboroto de gente al final no disfrutas nada. Estás con la pasión ahí y no lo puedes disfrutar.

Un argentino en Córdoba

-¿Cómo se vive una final del Mundial cuando uno es argentino y lleva tantos años en Córdoba?

-Difícil. Difícil porque cuando salió campeona España en 2010 yo estaba aquí, en España. Y la alegría fue muy parecida a cuando ganó Argentina. Porque al final, cuando no está Argentina, quieres que gane España. Ahora que llegan las dos, tengo un poco dividido el corazón. Pero al final tú eres de donde naces. Luego el tiempo te va haciendo del sitio donde estás. Entonces, es complicado. Hoy lo comentaba y es complicado para mí por los sentimientos. Yo grité con España en la semifinal contra Francia como si hubiese sido Argentina. Es normal porque quieres que gane, más que nada por los chicos. Y ahora que llegan las dos, no sabría decirte bien. Sé que por sentimientos quiero que gane Argentina. Pero si gana España tampoco me resulta mal. Como si hubiese perdido ya este grupo de jugadores de Argentina...Llegar a dos finales. Ganar una. Ahora llegar a otra. Ganar dos Copas América... Para una camada tan buena de jugadores hay que destacar eso. Ya no hace falta, digamos, profundizar o poner el foco en un solo punto. Decir: "Mira, esto está bien si es campeón". Llegar a la final ya es complicado.

Ariel Montenegro, en un entrenamiento durante una de sus etapas como técnico del Córdoba CF. / Manuel Murillo

-¿Se atrevería a decir algún resultado?

-Siempre es complicado dar resultados. Yo creo que va a haber goles y va a haber un buen juego. Pero al final, fíjate que España creo que es la selección menos goleada del campeonato. Lleva un gol en contra. Y Argentina es la más goleadora, con 19. Son dos estilos “contrapuestos” porque al final España se defiende con la pelota. Porque defensivamente son buenos, pero se defiende con la pelota muy bien. Y eso es lo que tiene de bueno. Y Argentina tiene un buen ataque.

-¿Y si le dieran a elegir un jugador para decidir la final, con quién se quedaría?

-En el Mundial han estado bien muchos jugadores. De los que se han ido, Bellingham ha estado muy bien, Haaland o Mbappé. Luego, Cabo Verde y todos estos equipos que fue la primera vez que los vimos sorprendieron gratamente. Y de España destaco la solidez defensiva. Ha estado muy bien, muy, muy bien. El portero muy bien. Los laterales también muy bien. Pero creo que España mejoró mucho cuando Rodri empezó a jugar. Creo que eso es fundamental. Rodri, en el centro del campo, en los partidos importantes ha sido el mejor, con diferencia. Y eso hizo que Dani Olmo sea mucho mejor, que Lamine Yamal esté mejor… Y en Argentina creo que el bloque en sí es bueno. Y aparte está Messi, que al final siempre es decisivo.

-También será el último Mundial de Leo Messi.

-Se supone que sí, pero al final va a jugar hasta que él diga. Es muy bueno y puede rendir al máximo nivel hasta que él quiera. Depende un poco de hasta dónde quiera llegar. Pero si él está bien, Argentina tiene muchas más posibilidades de ganar. Y España, como bloque.

El fútbol como elemento de unión

-¿Qué sensación le gustaría tener cuando el árbitro pite el final del partido?

-De tranquilidad. Porque ahora todo el mundo está nervioso. El nerviosismo, el estar acostumbrado a partido tras partido en el Mundial... Ahora nos queda uno nada más. O dos, porque está el tercer y cuarto puesto. Después, cuando ya termine todo, según cómo salga, para qué lado salga, se podrá estar más tranquilo. Está ahí la cosilla. Porque al final es una final del Mundial.

-En España da la sensación de que la selección argentina genera opiniones muy distintas. Hay quienes la admiran y otros que no la quieren ver ni en pintura. ¿Cómo lo percibe?

-Bueno, eso es fútbol. Al final eso siempre pasa. Para nosotros el miércoles era un partido especial, por todo lo que ha pasado con Argentina. Entonces se va a jugar diferente a un partido contra España. El único temor que tengo con Argentina es que juegue relajada. No relajada en el sentido de que salga desmotivada, sino que no afronte el partido con la intensidad que requiere. Al final va a ser una final histórica, porque nunca se ha enfrentado a España. Y quieras o no, somos hermanos, porque somos hispanos-argentinos.

Ariel Montenegro, junto a Mariano Mansilla y Juan Verdugo en un acto con los veteranos del Córdoba CF. / CÓRDOBA

-¿Qué mensaje le mandaría a los argentinos que viven en Córdoba y que van a vivir la final con el corazón dividido entre dos tierras?

-Que salgan y que disfruten tranquilos. Que no hace falta enfrentarse a nadie. Y si te ganan, porque fueron mejores, darles la enhorabuena. Eso es lo que hay que hacer.

-¿Es el Mundial el torneo que mejor representa la capacidad del fútbol para unir a la gente?

-Sí, puede ser. Pocas veces vamos a ver mezclada a gente de diferentes países, salvo con la generación que hay ahora. El otro día, por ejemplo, estaban mezclados ingleses y argentinos. Al final, la cultura, la raza, la forma de ver esto... Creo que le hace bien al mundo. Ahora, con esto de los 48 equipos, es un acierto para globalizar todo. Por eso hay muchos partidos. Pero al final si lo globalizas todo, une más a la gente. Ves a personas que no son de esos países con su camiseta viendo estos partidos. Me imagino que, si hubiese este fin de semana dos campos de fútbol, se llenarían los dos. Porque se va a quedar gente fuera, con la camiseta de Argentina, seguro.

-¿Sigue la actualidad del Córdoba CF? ¿Qué valoración hace para la temporada que justo va a empezar?

-Sí, lo sigo. Voy a retransmitir partidos, estoy muy pendiente porque al final nunca desconectas de cuando has sido jugador del club y, más después de lo que ha retribuido en mi vida el Córdoba. Entonces no lo dejas nunca. Lo vi el miércoles, estuve viendo un ratito el partido porque después coincidía con Inglaterra-Argentina, precisamente. Tienes que preparar todo, organizar todo, pero creo que en el primer test tampoco se pueden sacar muchas conclusiones. Lo importante es que no se haya lesionado nadie y que vaya funcionando acorde a lo que el entrenador vaya queriendo del equipo. Es un equipo joven, un equipo que se puede adaptar a lo que el entrenador quiere. Creo que va a ser un equipo competitivo y van a destacar Carracedo, Kevin Medina… Van a destacar la gente que conocemos y van a estar a gusto. Los demás que se están incorporando se irán adaptando. Es un equipo joven con el que Ania puede hacerlo a su imagen y semejanza. Puede rendir muy bien.

-¿Qué recuerdos guarda de su etapa en el Córdoba CF? ¿Qué significó ese club para usted?

-Los mejores. Para mí ha significado mucho porque me he quedado aquí ya a vivir, tengo dos hijos españoles… Para mí ha marcado un antes y un después en mi vida y en mi carrera deportiva, así que la verdad es que a Córdoba le tengo un aprecio enorme. Cada vez que salía a jugar fuera, volvía a casa. Yo lo considero mi casa. Ya llevo más tiempo en Córdoba que el que estuve en Argentina, o sea que la verdad es que es mi casa.

-¿Mantiene contacto con antiguos compañeros o con gente del club?

-Sí, con muchos. La mayoría de la gente con la que he estado sigue en el mundo del fútbol. Algunos son entrenadores, otros directores deportivos de clubes, o sea que mantenemos contacto.

-¿Qué tiene Córdoba que hace que tantos exjugadores guarden un recuerdo tan especial de la ciudad y de su afición?

-Es que no te lo sabría explicar, todo el mundo me lo pregunta y es algo como que te enamora la ciudad o que te enamora el sitio y no puedes... Digamos que es algo inexplicable. Al final he ido a muchos sitios, he venido, he ido y sí, me he quedado aquí. Es algo indescifrable.