Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Córdoba y la final del MundialLa previa de Rafa BergesArgentinos en CórdobaDónde ver la finalDespedidas de solteroGolpe militarOla de calorVíctimas AdamuzIncendio Puente GenilAparcamientos CórdobaProtesta autoescuelasTrofeo Puertas de CórdobaRiesgo incendiosPolicía Local
instagramlinkedin

TENIS

Alcaraz se suma a la causa y también estará en la final del Mundial

El murciano asistirá a la final antes de preparar su regreso a las pistas, que será en Cincinnati

Carlos Alcaraz, después de clasificarse para la final

Carlos Alcaraz, después de clasificarse para la final / LAP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Albert Briva

Albert Briva

España entera vive volcada con la selección en las horas previas a la final del Mundial ante Argentina, que se disputará este domingo 19 de julio (21:00 horas CET) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Hasta allí, muchas han sido ya las figuras de nuestro país que se han desplazado para estar presentes en el partido, a los que se ha sumado en estas últimas horas la figura de Carlos Alcaraz.

El tenista murciano ha sido visto por aficionados que también han viajado a la capital de los Estados Unidos e incluso algunos se han fotografiado con él. En pleno proceso de su recta final de la recuperación de la lesión que sufre desde abril en la muñeca derecha, Alcaraz ha decidido tomarse unos días para poder estar en una cita tan histórica como los es una final de la Copa del Mundo.

Fiel seguidor y amante de todos los deportes, el tenista de El Palmar es un habitual en los partidos tanto del Real Murcia de fútbol, como del UCAM Murcia de baloncesto e incluso de El Pozo Murcia en fútbol sala. Y como no podía ser de otra forma, y tras ver el resto del Mundial desde su casa en pleno proceso de recuperación, ahora el ganador de siete Grand Slams estará al lado de la selección para apoyar en busca de la segunda estrella.

En lo que respecta a su realidad, Alcaraz ha dado esta misma semana una de las noticias más esperadas. Apuntado en su primer torneo desde la lesión, todo apunta a que su reaparición será en Cincinnati durante la primera semana de agosto, lo que sería un paso seguro para estar en el US Open, último Grand Slam del curso que se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre.

Alcaraz en Cincinnati en 2026

Alcaraz en Cincinnati en 2026 / ATP

Desde la noticia de su vuelta, el murciano parece que ha cogido unos días libres. Primero para pasar unos días por la costa de Nápoles junto a unos amigos y ahora para estar presente en la final del Mundial.

JÓDAR, EN LAS 'SEMIS'

Alcaraz no será el único tenista que habrá estado al lado de la selección en su camino en este Mundial. En semifinales, en el partido disputado en Dallas ante la selección francesa, fue Rafa Jódar quien se acercó aprovechando que su calendario más próximo pasa por allí.

Noticias relacionadas

El 'selfie' entre Durant, Messi, Djokovic y compañía en el acto previo a la final del Mundial

El 'selfie' entre Durant, Messi, Djokovic y compañía en el acto previo a la final del Mundial / FIFA

En la final, Carlitos se podrá encontrar con Novak Djokovic, quien ha estado ya presente en los actos previos e incluso ha sido protagonista en el acto que ha reunido a varias estrellas mundiales del deporte como Kevin Durant o Tom Brady además del serbio, con Messi, Rodri y los seleccionadores tanto de España y Argentina en un cara a cara previo lleno de 'glamour'.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miles de personas reviven los grandes éxitos del reggaetón clásico en Córdoba
  2. Córdoba despide a Fernando Jiménez Hernández-Pinzón, el poeta y psicólogo que sanó con la palabra
  3. Dos detenidos en Córdoba por robar en una vivienda del Campo de la Verdad mientras sus inquilinos dormían
  4. Córdoba amplía su oferta formativa para trabajar en la BLET: ya hay 164 cursos con casi 2.500 plazas
  5. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
  6. El Estado busca minerales estratégicos en Córdoba y reserva a su favor dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque
  7. Córdoba se prepara para la final del Mundial: todos los cortes de tráfico, calles afectadas y horarios
  8. El precio de refrescarse en Córdoba: las piscinas comunitarias elevan su coste más de un 7%

Los fallecidos en Córdoba el sábado 18 de julio

Los fallecidos en Córdoba el sábado 18 de julio

Una empresa opta a construir y gestionar el nuevo Pabellón de la Juventud de Córdoba

Una empresa opta a construir y gestionar el nuevo Pabellón de la Juventud de Córdoba

El alcalde de Nueva York estudia si tiene autoridad para arrestar a Netanyahu

El alcalde de Nueva York estudia si tiene autoridad para arrestar a Netanyahu

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Una mujer y su bebé trasladadas al hospital tras incendiarse la cocina de una vivienda en Puente Genil

Una mujer y su bebé trasladadas al hospital tras incendiarse la cocina de una vivienda en Puente Genil

¿Dónde estabas en 2010? Exfutbolistas del Córdoba CF y aficionados reviven la final del Mundial antes del España-Argentina

¿Dónde estabas en 2010? Exfutbolistas del Córdoba CF y aficionados reviven la final del Mundial antes del España-Argentina

La previa de España en la final del Mundial, según Rafa Berges: el poder del colectivo para doblegar a las individualidades

La previa de España en la final del Mundial, según Rafa Berges: el poder del colectivo para doblegar a las individualidades

La Aemet lanza un aviso especial por una nueva ola de calor: Córdoba llegará a los 45 grados

La Aemet lanza un aviso especial por una nueva ola de calor: Córdoba llegará a los 45 grados
Tracking Pixel Contents