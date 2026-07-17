Izan Almazán logra la segunda plaza española en los cuartos del Challenger de Pozoblanco

Izan Almazán completó el pleno español y aseguró la presencia en los cuartos de final de los dos representantes nacionales que habían superado la primera ronda del Open Ciudad de Pozoblanco Covap Memorial Fabián Dorado. El mallorquín volvió a ofrecer una actuación de gran nivel para imponerse al checo Dominik Palan por 7-5 y 6-3.

El joven español se ha convertido en una de las grandes sensaciones del torneo ATP Challenger 75 que se disputa hasta el domingo 19 de julio. Después de sufrir para sacar adelante su primer compromiso de la fase previa, Almazán encadena ya ocho sets consecutivos ganados y ha conseguido en Pozoblanco sus primeras victorias en un torneo ATP.

Su rendimiento tendrá además una importante recompensa en la clasificación mundial, ya que le permitirá ascender alrededor de 57 posiciones en el ránking.

Ivashka golpea una bola. / CÓRDOBA

Almazán vuelve a responder en los momentos clave

Tras debutar en el cuadro final con una victoria en dos sets sobre el octavo favorito, el británico Alastair Gray, Almazán volvió a mostrar una notable capacidad competitiva ante Palan.

El checo comenzó el encuentro con una ventaja de 2-0, pero el mallorquín reaccionó desde el fondo de la pista y fue imponiendo poco a poco su ritmo. El partido estuvo marcado por los intercambios largos, los peloteos intensos y varios puntos de gran calidad que hicieron disfrutar al público de la pista Fabián Dorado.

Un jugador seguro con su servicio

Almazán se mostró especialmente seguro con su servicio. Palan dispuso de más oportunidades de ruptura, pero el español elevó su nivel en los puntos importantes y consiguió salir de varias situaciones comprometidas.

La segunda manga siguió un desarrollo parecido. El checo volvió a ponerse por delante en el inicio, pero Almazán remontó y se situó con una ventaja de 5-2. Palan aún dispuso de dos bolas de ruptura para prolongar el encuentro, pero el mallorquín las neutralizó y cerró el partido con su saque después de más de dos horas de juego.

Grenier abandona por una lesión de rodilla

La jornada dejó también la eliminación de Hugo Grenier, campeón en 2023 y cuarto cabeza de serie. El francés tuvo que retirarse cuando perdía por 6-3 y 4-1 ante el japonés Akira Santillan debido a unas molestias en la rodilla.

Grenier aspiraba a convertirse en el primer jugador capaz de ganar en dos ocasiones el torneo pozoalbense, pero sus problemas físicos terminaron apartándolo de la competición.

El francés comenzó el encuentro con buenas sensaciones y llegó a conseguir una primera rotura de servicio. Sin embargo, Santillan respondió, fue ganando confianza y acabó adjudicándose el primer parcial tras volver a quebrar el saque de su rival.

En el segundo set quedó claro que Grenier no podía desplazarse con normalidad. Tras recibir atención médica e intentar continuar, decidió abandonar para no agravar la lesión.

Added resiste ante Ghibaudo

El francés Dan Added, dos veces campeón del torneo en la modalidad de dobles, alcanzó los cuartos de final individuales después de vencer a su compatriota Antoine Ghibaudo por 7-6(4), 4-6 y 6-3.

El encuentro se prolongó durante dos horas y 49 minutos y estuvo lleno de alternativas. Added, sexto favorito, tuvo que superar a un rival que lo llevó al límite, especialmente en el tercer set.

Con empate a tres juegos, Ghibaudo dispuso de dos bolas de ruptura que podían haber cambiado el desenlace. Added las salvó con su servicio y logró romper inmediatamente después para tomar una ventaja que ya no dejó escapar.

El primer set se había resuelto en el desempate, mientras que Ghibaudo igualó el partido en la segunda manga al aprovechar la única oportunidad de ruptura de la que dispuso.

Ivashka lanza un aviso al resto del cuadro

El próximo rival de Added será el bielorruso Ilya Ivashka, que consiguió su clasificación por la vía rápida. El ex Top-40 mundial derrotó al tunecino Aziz Ouakaa por un contundente 6-1 y 6-0 en apenas 50 minutos.

Ivashka dominó desde el inicio a un rival que nunca encontró la manera de incomodarlo. El bielorruso, procedente de la fase previa, ha ido mejorando su rendimiento con cada partido y ya acumula cuatro victorias en Pozoblanco.

Su experiencia y la autoridad mostrada en octavos lo sitúan como uno de los principales aspirantes al título. Llegará además más descansado que Added a un cruce de cuartos que aparece como uno de los más atractivos del cuadro.