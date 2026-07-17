Fabián, Gavi y Jesús Navas tendrán un monumento en Los Palacios

Los futbolistas sevillanos Fabián Ruiz y Gavi, que este domingo juegan la final del Mundial ante Argentina, y Jesús Navas, quien la ganó en 2010 ante Países Bajos, tendrán monumento y bautizarán los campos de fútbol y el polideportivo de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

El Ayuntamiento palaciego anunció este viernes que sus tres mundialistas, dos en activo y uno retirado, tendrán un monumento que simbolizará 'el orgullo de todo un pueblo por unos deportistas que se han convertido en ejemplo de esfuerzo, humildad, compromisos y superación de las nuevas generaciones.

No paran en este pueblo de 38.000 habitantes situado a una veintena de kilómetros de Sevilla de homenajear a los productos mundialistas de su feraz cantera y, además de los consabidos pesajes para darles su premio en tomates en emulación con el tributo en oro al Aga Khan, ahora llegan otros reconocimientos.

Dos campos de fútbol y un polideportivo

Mientras calienta motores para la cita del domingo 'El pueblo lejano', como escribió Joaquín Romero Murube, el Ayuntamiento de Los Palacios ha tomado la iniciativa, pase lo que pase ante Argentina, y el alcalde, Juan Manuel Valle, anunció que los dos campos de fútbol de césped municipales pasarán a denominarse 'Fabián Ruiz Peña' y 'Pablo Páez Gavira Gavi'.

Además, el pabellón polideportivo municipal ya lleva el nombre de Jesús Navas, completando así el reconocimiento institucional a los tres campeones palaciegos.

El alcalde palaciego explicó que el Ayuntamiento ha querido dar a conocer esta decisión antes del encuentro porque, independientemente del resultado, Los Palacios y Villafranca ya se siente "profundamente orgulloso" de todo lo que han conseguido sus futbolistas y de la forma en la que representan a su pueblo.

Valle destacó que los tres internacionales constituyen un caso excepcional en la historia del fútbol porque "los tres nacieron en Los Palacios y Villafranca, han coincidido defendiendo la camiseta de la selección española y han conquistado juntos un título internacional", la Liga de Naciones, "un hito que muy pocos municipios del mundo pueden acreditar".

"Son un referente para miles de niños y niñas que sueñan con llegar algún día al fútbol profesional, pero, sobre todo, son un ejemplo por los valores que transmiten dentro y fuera del terreno de juego. Su esfuerzo, su sencillez, su compromiso y su vinculación con sus raíces les hacen merecedores del reconocimiento de todo su pueblo", señaló el alcalde.

El regidor consideró que "detrás de estos éxitos hay muchos años de trabajo, de dedicación y de ilusión compartida por clubes, técnicos, monitores y familias".

La gran final ante Argentina será seguida en una pantalla gigante instalada en la Plaza de España y el Ayuntamiento de Los Palacios tiene prevista una recepción por todo lo alto a sus mundialistas en el caso de que borden la segunda estrella en sus camisetas.