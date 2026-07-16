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La FIFA inicia una investigación contra Argentina por la pancarta de las Malvinas

La Albiceleste exhibió una pancarta sobre la soberanía de las Malvinas y el órgano rector global del fútbol contempla dos escenarios: multa económica y castigo de partidos

Messi señaló a Lamine Yamal como su sucesor... y el destino los cruza en la final

Messi señaló a Lamine Yamal como su sucesor... y el destino los cruza en la final / X

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Clàudia Espinosa

Barcelona

Argentina nunca se rinde. Con un Leo Messiinmortal, culminó una milagrosa remontada frente a Inglaterra en Atlanta y selló el pase a su séptima final mundialista, donde se verá las caras con España en Nueva York/Nueva Jersey. Los 'Three Lions' se echaron atrás tras el 1-0 de Anthony Gordon y el planteamiento rácano de Thomas Tuchel condenó a su selección.

Era mucho más que un partido de fútbol. Era un clásico de la Copa del Mundo. Y una rivalidad que va más allá de la cancha: el conflicto por Las Malvinas, la mano de Dios y el mejor gol de la historia de los Mundiales o la roja a Beckham en el 1998. Tras el pitido final, varios futbolistas de la Albiceleste, entre ellos Giovanni Lo Celso y Cristian 'Cuti' Romero, sacaron a pasear una pancarta en la que podía leerse el mensaje "Las Malvinas son argentinas".

Un gesto que reabrió un debate que va más allá de lo deportivo, pues la soberanía de las islas continúa siendo uno de los conflictos diplomáticos más sensibles entre Argentina y el Reino Unido, por lo que la exhibición de ese mensaje en un torneo organizado por la FIFA podría tener consecuencias disciplinarias. Y así ha sido.

Los jugadores de Argentina se acordaron de las Malvinas

Los jugadores de Argentina se acordaron de las Malvinas / X

La FIFA ha abierto una investigación para recopilar información y escuchar a los implicados de la exhibición de la pancarta ‘Malvinas sin argentinas’, tal y como explica 'AS'. La Asociación Argentina de Fútbol será castigada por lo hecho por sus futbolistas por algo tan notorio y evidente.

El reglamento de la FIFA prohíbe expresamente la utilización de mensajes, símbolos o gestos de carácter político durante sus competiciones, por lo que el caso será examinado a la luz de esa normativa. Se contemplan dos escenarios: multa económica o castigo de partidos. Todo apunta a la primera opción.

La AFA recibirá en los próximos días la notificación oficial de la FIFA, que abrirá un plazo para que los implicados presenten las alegaciones que consideren oportunas. A falta de la resolución definitiva, todo apunta a que el organismo se decantará por una sanción económica contra la federación Argentina, en lugar de imponer castigos deportivos a los futbolistas involucrados, entre ellos Lo Celso, quien fue el encargado de desplegar la pancarta sobre el terreno de juego.

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Leandro Paredes justificó que la pancarta enseñada fue por Argentina: "Lo hemos hecho porque estamos jugando por toda nuestra nación", afirmó en declaraciones a la 'BBC'.

Fuente: Sport

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