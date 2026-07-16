De Córdoba a Hollywood: cuando una investigación sobre deporte en prisión acaba en la gran pantalla

David Moscoso estaba revisando su correo electrónico cuando apareció un mensaje que parecía demasiado extraño para ser real. Al otro lado estaba Daniel Ostroff, productor estadounidense vinculado a algunas de las películas más reconocidas del cine contemporáneo. Su petición era tan inesperada como sorprendente: quería contar con el asesoramiento del catedrático de Sociología del Deporte de la Universidad de Córdoba para una producción cinematográfica sobre el deporte en las cárceles de Estados Unidos.

La reacción inicial del investigador fue de absoluta incredulidad: «Cuando leí el mensaje directamente lo mandé a la papelera de reciclaje porque dije: esto es un spam», recuerda entre risas.

Sin embargo, algo le hizo volver atrás. Recuperó el correo, abrió los enlaces y comenzó a investigar quién era realmente aquel desconocido que afirmaba haber leído sus publicaciones científicas. «Cuando indagué por curiosidad quién era esta persona me quedé abrumado. Vi la biografía de este señor, sus trabajos habían contribuido a obtener 11 Óscar y entonces ya me quedé súper abrumado», añade.

Aquella conversación fue el inicio de una colaboración que hoy sitúa el trabajo desarrollado desde Córdoba en el centro de un proyecto cinematográfico internacional: Pickleball in Prison.

Del Journal of Sport Psychology a Hollywood

Lo que más sorprendió a Moscoso no fue únicamente el contacto de un productor de Hollywood, sino la forma en que había llegado hasta él. Ostroff había localizado una publicación científica en inglés firmada por el investigador cordobés sobre los efectos del deporte en los centros penitenciarios. Después encontró su perfil en una red académica y decidió escribirle directamente: «Es una persona muy rigurosa que hace mucha investigación antes de hacer una película. Me había localizado a través de una publicación científica y me buscó en una red social académica».

Para Moscoso, la experiencia supone también una reivindicación del conocimiento generado desde Andalucía. «Hay un sentimiento de pensar que lo que se hace fuera siempre puede ser mejor que lo que se hace en nuestra tierra. El hecho de que un productor de Hollywood se ponga en contacto con un investigador de una universidad del sur de España para asesorarse sobre un tema te deja sorprendido», comenta.

David Moscoso, catedrático de Sociología de la UCO. / Manuel Murillo

El catedrático recuerda además que la investigación tuvo un marcado sello cordobés. El proyecto se desarrolló desde Andalucía, contó con la colaboración del Instituto de Estudios Sociales Avanzados y se apoyó en el trabajo de la asociación cordobesa Sidbata, que gestionaba entonces programas deportivos en los centros penitenciarios andaluces. «Es producción netamente cordobesa», resume.

La verdadera transferencia del conocimiento

Acostumbrado a que sus investigaciones circulen principalmente en revistas especializadas, David Moscoso reconoce que la posibilidad de que ese conocimiento llegue ahora a millones de espectadores supone algo excepcional. «A menudo nuestros trabajos tienen poca visibilidad más allá de los artículos científicos. El hecho de que los resultados de una investigación se trasladen a una película que van a ver millones de personas sí es verdadera transferencia de conocimiento», afirma.

Su papel en el proyecto será el de asesor científico y su nombre aparecerá en los créditos de la producción: «Es una manera diferente, muy excepcional y al mismo tiempo muy trascendente, de llevar el conocimiento científico a la población a través de la gran pantalla».

Cuando el deporte entra en prisión

La investigación que llamó la atención de Ostroff analizó el impacto de los programas deportivos en las cárceles andaluzas. Para ello se entrevistó tanto a profesionales penitenciarios como a los propios internos. Los resultados fueron coincidentes: «Todos coinciden en que los presos que pasan por los programas deportivos mejoran desde el punto de vista psicosocial».

Según explica este catedrático, los beneficios aparecen en múltiples dimensiones. Mejoran las relaciones personales, disminuye la agresividad, se facilita la convivencia y se favorece la aceptación de las normas de convivencia dentro del centro penitenciario.

Los efectos también alcanzan a la salud física y mental. «Había presos con dependencia a la metadona y algunos profesionales nos decían que había días que se iban a hacer deporte y cuando volvían ni se habían acordado de tomarla porque venían tan relajados que no la necesitaban», explica.

El sentimiento de libertad tras los muros

Entre los hallazgos que más impactaron al investigador hay uno especialmente significativo: la capacidad del deporte para generar esperanza. «Lo más relevante de todo es que los presos quieran tener una vida mejor gracias al deporte».

Muchos internos comenzaban a proyectar un futuro distinto al que tenían antes de ingresar en prisión. Algunos obtenían incluso certificaciones como monitores deportivos con la intención de dedicarse profesionalmente a ello cuando recuperaran la libertad.

Pero quizá el aspecto más llamativo sea la sensación subjetiva que describían muchos participantes: «El sentimiento de ser libre estando preso, estando recluido».

Según relata, numerosos reclusos asociaban la práctica deportiva con momentos de felicidad dentro de un entorno marcado por la privación de libertad, añadiendo que «gracias al deporte podían reírse, tener amistades, sentirse mejor y tener la sensación de estar libres».

Una película sobre convivencia

La película que prepara Daniel Ostroff gira en torno al pickleball, un deporte de enorme crecimiento en Estados Unidos que combina elementos del tenis, el bádminton y el pádel. La historia parte de la iniciativa de un empresario estadounidense que decidió introducir esta disciplina en algunas de las cárceles más duras del país.

Los resultados llamaron rápidamente la atención: «Los guardas de seguridad empezaron a ver que aquello generaba muy buen ambiente. Al final terminaron jugando con los propios reclusos».

Esa convivencia inesperada es precisamente uno de los ejes narrativos de la producción, ya que «se generan relaciones positivas, mejoran los ambientes y disminuyen los conflictos. Los directores de los centros ven que la gente está entretenida, que no hay broncas y que además mejora la convivencia».

Según Moscoso, la película no pretende retratar toda la realidad penitenciaria estadounidense, sino mostrar el potencial transformador que puede tener una experiencia concreta.

Más allá de los prejuicios

Después de años entrando en centros penitenciarios, el investigador reconoce que una de las mayores enseñanzas ha sido descubrir hasta qué punto la sociedad vive condicionada por los prejuicios.

Su experiencia le ha demostrado que incluso personas con trayectorias extremadamente duras mantienen capacidad para cambiar cuando encuentran apoyo, reconocimiento y oportunidades.

Y si tuviera que resumir en una sola frase todo lo aprendido durante años de investigación sobre deporte y prisión, no duda demasiado: «El deporte en las cárceles cambia la vida de las personas». Porque, concluye, cuando mejora la vida de quienes están dentro, también mejora la sociedad que los espera fuera.