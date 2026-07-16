Alejandro López logra una victoria histórica cordobesa en el Open Ciudad de Pozoblanco

El cuadro de dobles del Open Ciudad de Pozoblanco comenzó con una intensa jornada de octavos de final concentrada íntegramente en el miércoles. La competición por parejas del ATP Challenger Ciudad de Pozoblanco dejó emoción, remontadas y una victoria de especial relevancia para el tenis cordobés y andaluz.

El pozoalbense Alejandro López Escribano y el granadino Pablo Pérez Navarro lograron el triunfo más celebrado del día al imponerse al balear Sergio Callejón y al colombiano Miguel Tobón en un encuentro marcado por los continuos cambios de dominio. Por 2-6, 6-3 y 10-5 acabaron llevándose el triunfo.

La dupla andaluza comenzó con buenas sensaciones y se situó con una ventaja de 2-0. Sin embargo, sus rivales reaccionaron de forma contundente y encadenaron seis juegos consecutivos para adjudicarse la primera manga y dejar el partido muy cuesta arriba para los representantes locales.

Una reacción con carácter

López Escribano y Pérez Navarro no se vinieron abajo. En el segundo set recuperaron la iniciativa y alcanzaron rápidamente una ventaja de 4-0, apoyados en una mayor solidez al servicio y en su agresividad cerca de la red.

Callejón y Tobón volvieron a reaccionar y amenazaron con equilibrar la manga, pero la pareja andaluza resistió en el tramo decisivo y cerró el parcial por 6-3. El encuentro quedó así pendiente del match tie break.

En el desempate definitivo, López Escribano y Pérez Navarro salieron mucho más concentrados y construyeron una ventaja importante desde los primeros puntos. Cuando sus rivales trataron de recuperar terreno, la diferencia ya era demasiado amplia.

La victoria permitió al jugador pozoalbense celebrar un éxito especialmente significativo ante su público y confirmó la buena compenetración de una pareja que supo superar un inicio muy adverso.

Caen los terceros cabezas de serie

La primera ronda también dejó una de las principales sorpresas del cuadro. Los británicos Scott Duncan y James Mackinlay, terceros cabezas de serie, quedaron eliminados a manos de los turcos Arda Azkara y Yanki Erel.

La derrota de una de las parejas favoritas abre esa zona del cuadro y confirma la igualdad existente en una competición en la que varias duplas llegan con argumentos para pelear por el título.

También avanzaron dos parejas con representación española. Alberto Barroso e Ignasi Forcano Aparicio consiguieron su clasificación para los cuartos de final, al igual que Alejo Sánchez Quílez y Benjamin Winter.

Los principales favoritos cumplen

Las dos parejas mejor situadas entre las favoritas sí consiguieron superar su estreno sin conceder demasiadas opciones.

Los bolivianos Boris Arias y Federico Zeballos, que llegaban después de conquistar el Challenger de Bogotá, derrotaron por 6-2 y 6-4 al checo Dominik Palan y al japonés Akira Santillan.

Arias y Zeballos confirmaron su condición de candidatos al título con una actuación sólida y una victoria resuelta en dos mangas. Su reciente éxito en Colombia y su experiencia como pareja los sitúan entre las principales referencias del cuadro.

También avanzó la dupla formada por el portugués Tiago Pereira y el español David Vega, que se impuso por 6-4 y 6-2 y selló su presencia en la siguiente eliminatoria.

El torneo de dobles entra así en los cuartos de final con representación andaluza y española, varias parejas favoritas todavía en competición y un cuadro más abierto tras la eliminación de los terceros cabezas de serie.