José Luis Navarro Jr. se queda sin rival en la lucha por el título europeo al retirarse Zaren

El boxeador cordobés José Luis Navarro Jr. tendrá que esperar para volver a pelear por el título europeo del peso supermedio. El danés Oliver Zaren ha renunciado a pelear por segunda vez por el cinturón continental, según ha comunicado la Federación Europea de Boxeo (EBU).

La retirada de Zaren se produjo precisamente el día en el que estaba previsto celebrar en Roma la subasta de la pelea. Esa decisión deja sin efecto el procedimiento abierto y obliga ahora a la EBU a designar un nuevo rival para Navarro Jr. antes de fijar otra fecha para la subasta y, posteriormente, para el combate. El contratiempo prolongará la espera del púgil cordobés, que lleva meses pendiente de resolver una pelea marcada ya por numerosos problemas.

Navarro golpea en la cara de Zaren en la pelea de Madrid. / JHM Promotions

Una revancha que tampoco se celebrará

Navarro Jr. y Zaren debían volver a enfrentarse después del combate disputado el pasado 19 de junio en el Hipódromo de La Zarzuela, en Madrid. Aquel duelo por la corona europea terminó de manera insólita. Una intensa lluvia obligó a suspender la velada después del tercer asalto, al no existir condiciones adecuadas para continuar sobre el cuadrilátero.

Como el combate no había alcanzado el mínimo de cuatro asaltos necesario para acudir a las cartulinas, los jueces no pudieron declarar un vencedor. La pelea fue considerada nula y el título quedó sin dueño. La EBU abrió entonces el camino para organizar un nuevo enfrentamiento entre ambos boxeadores, pero la renuncia del danés impide que esa revancha llegue a celebrarse.

La EBU deberá designar otro aspirante

El organismo continental tendrá que revisar ahora su clasificación y determinar qué boxeador ocupará el lugar dejado por Zaren. Una vez elegido el nuevo aspirante, será necesario abrir otro proceso de negociación y convocar una nueva subasta si los equipos no alcanzan un acuerdo previo.

Este procedimiento retrasará inevitablemente la pelea. Navarro Jr. deberá mantenerse preparado mientras espera a conocer el nombre de su próximo rival y las condiciones definitivas del combate.

Para el cordobés supone un nuevo obstáculo en su objetivo de conquistar un cinturón que ya estuvo a punto de disputar en condiciones normales, antes de que la tormenta de Madrid frustrara el primer intento.