Aziz Ouakaa tumba a Ficovich y firma la gran sorpresa en el Challenger de Pozoblanco

El ATP Challenger de Pozoblanco volvió a vivir una jornada marcada por las sorpresas. Juan Pablo Ficovich, subcampeón del torneo en 2023 y segundo cabeza de serie de la presente edición, quedó eliminado en su debut tras caer ante el tunecino Aziz Ouakaa por 7-6 (7-4), 4-6 y 6-4, después de dos horas y 21 minutos de partido.

La derrota del argentino supone uno de los grandes golpes de la primera ronda. Ficovich aparecía como uno de los principales candidatos por la parte baja del cuadro, especialmente después de la eliminación del tercer favorito, Luka Pavlovic, ante el turco Yanki Erel.

El argentino comenzó el encuentro con autoridad y llegó a dominar por 5-2 en el primer set. Sin embargo, desperdició su servicio cuando sacaba para cerrar la manga y permitió que Ouakaa recuperara terreno. El tunecino elevó la agresividad, tomó la iniciativa en los intercambios y acabó adjudicándose el parcial en el desempate.

Ficovich reacciona, pero no completa la remontada

Ouakaa intentó mantener el mando en el segundo set, pero Ficovich cambió el planteamiento y comenzó a desgastar a su rival con intercambios más largos. La estrategia dio resultado en el tramo decisivo.

Con empate a cuatro juegos, el argentino logró la rotura que necesitaba y cerró después la manga con su servicio para igualar el partido.

Un desenlace espectacular

En ese momento, Ficovich parecía llegar más entero al desenlace. Ouakaa había acumulado un importante desgaste y el argentino transmitía mejores sensaciones. Sin embargo, el parón entre el segundo y el tercer set permitió al tunecino recuperar energía y recomponer su juego.

La manga definitiva avanzó con igualdad y sin concesiones al servicio. Todo terminó resolviéndose en el décimo juego, con 5-4 para Ouakaa. El tunecino presionó al resto, se procuró una oportunidad de ruptura y no la desaprovechó para cerrar una de las victorias más importantes de la jornada.

Una parte baja del cuadro más abierta

La eliminación de Ficovich cambia notablemente el panorama por la parte baja del cuadro. El argentino era uno de los tenistas con mejores antecedentes en Pozoblanco y partía con argumentos suficientes para volver a competir por el título.

Su derrota, unida a la caída previa de Pavlovic, abre nuevas opciones para jugadores que llegaban con menor condición de favoritos, entre ellos el propio Ouakaa.

El tunecino confirmó además que su mayor rodaje competitivo podía resultar determinante frente a un rival que tardó en adaptarse a las exigencias del partido.

Yi Zhou sobrevive a un duelo caótico

Los otros cabezas de serie que entraron en juego también tuvieron que sufrir. El chino Yi Zhou, séptimo favorito, superó un partido de enorme inestabilidad frente a Stefan Kozlov.

El encuentro estuvo marcado por las constantes alternancias y por un total de once roturas de servicio. Zhou se apuntó el primer set ante un rival que acusó inicialmente la falta de adaptación, pero Kozlov reaccionó y fue superior en la segunda manga.

El tercer parcial mantuvo la misma dinámica de nervios, igualdad y cambios de dominio. La resolución no llegó hasta el décimo juego, cuando Zhou consiguió una rotura definitiva que le permitió asegurar su clasificación.

Added supera la resistencia de Leong

También avanzó el francés Dan Added, sexto cabeza de serie, aunque tuvo que emplearse a fondo para doblegar al malayo Mitsuki Wei Kang Leong.

Leong, procedente de la fase previa, volvió a demostrar su capacidad para alargar los partidos y exigir al máximo a sus adversarios. Aunque el encuentro se resolvió en dos sets, se prolongó durante dos horas y 13 minutos.

Added acabó imponiéndose por 6-4 y 7-6(5) gracias a su mayor experiencia y a su buena adaptación a las pistas pozoalbenses. El francés conoce bien el torneo, donde ha conquistado en dos ocasiones el título de dobles.

Ivashka avanza con fuerza

La primera ronda se completó también con la victoria del bielorruso Ilya Ivashka, que continúa avanzando después de acceder al cuadro principal desde la fase previa y confirma su condición de uno de los jugadores a seguir.

Pozoblanco cierra así su primera ronda con varios favoritos eliminados, partidos muy ajustados y un cuadro cada vez más abierto.