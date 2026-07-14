Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sondeo GESOPDavid SánchezEspaña-FranciaVivienda CórdobaSemifinales MundialSusto en CapitularesConvenios colectivosPremios extraordinariosCórdoba romanaEl tiempo'Bintazo'Colegio de MédicosCórdoba CFGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

FÚTBOL

El Real Madrid pide al juez todas las facturas del Barcelona por el caso Negreira

El club blanco exige que le requieran a los azulgranas todo su sistema de compliance entre 2010 y 2018.

Florentino Pérez y Joan Laporta.

Florentino Pérez y Joan Laporta.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El caso Negreira sigue su curso y se van conociendo los movimientos del Real Madrid, personado en el proceso. El club blanco está tensando la cuerda, exigiendo que se llegue hasta el fondo del asunto y se depuren responsabilidades en un proceso en el que además de señalar al Fútbol Club Barcelona también se señala al sistema arbitral.

"Corrupción sistemática" arbitral

El club presidido por Florentino Pérez sostiene que la Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros presentaban deficiencias estructurales que permitieron el funcionamiento del sistema durante años. Incluso habla de un modelo de evaluación arbitral basado en la arbitrariedad y el clientelismo, calificado judicialmente como “corrupción sistémica”. Por tanto, no se señala solo al Barça, también se denuncia cómo funcionaba la estructura arbitral que permitió que ocurriese ese caso Negreira.

El Real Madrid ha pedido al juez que requiera al Barcelona todo su sistema de 'compliance' entre 2010 y 2018 para comprobar qué controles existían contra la corrupción deportiva y en el caso de que existieran tales controles si se llegaron a aplicar.

Noticias relacionadas

Los abogados del Real Madrid siguen presionando a nivel jurídico además de trabajar paralelamente para que se tomen decisiones tanto en los estamentos deportivos, como UEFA, único organismo capacitado para poder sancionar al Barcelona, o FIFA, con un posicionamiento sobre lo ocurrido. A eso se suma la petición para que la Guardia Civil aporte las facturas, autorizaciones de pago, circuitos internos y auditorías de Tresep, Radamanto y Best Norton que, según la documentación, fueron requeridas sin haber sido incorporadas a la causa del caso Negreira.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
  2. La Carloteña, una empresa familiar, profesionalizada y con talento cordobés
  3. Así es el resort de Andalucía con parque acuático propio (y pulserita) que conquista a las familias este verano
  4. Las cesiones vuelven a marcar la hoja de ruta del Córdoba CF
  5. Los bomberos de Córdoba intervienen en un incendio sin heridos en una vivienda del barrio de la Fuensanta
  6. El Córdoba CF inicia la segunda fase de la campaña de abonados con mucho ambiente en El Arcángel
  7. La junta de gobierno local aprueba la modificación de créditos que retrasaba el cerramiento del Nuevo Arcángel
  8. La Carloteña triplica su facturación hasta los 100 millones y se coloca entre las marcas más conocidas del país

La Mezquita-Catedral supera el millón de visitas hasta junio, pese a un descenso del 7% en el año de la tragedia de Adamuz y el tren de borrascas

La Mezquita-Catedral supera el millón de visitas hasta junio, pese a un descenso del 7% en el año de la tragedia de Adamuz y el tren de borrascas

El lateral argentino Nicolás Bonanno reforzará la defensa del Cajasol Ángel Ximénez

El lateral argentino Nicolás Bonanno reforzará la defensa del Cajasol Ángel Ximénez

El corredor castreño que sobrevivió en San Fermín: «Al principio pensé que se acabaron los toros, pero ya estoy pensando en volver»

El corredor castreño que sobrevivió en San Fermín: «Al principio pensé que se acabaron los toros, pero ya estoy pensando en volver»

Dani Tasende quiere hacer en el Córdoba CF “mi mejor temporada en Segunda”

Dani Tasende quiere hacer en el Córdoba CF “mi mejor temporada en Segunda”

Siete heridos en un choque entre un turismo y una furgoneta en la avenida Carlos III de La Carlota

Siete heridos en un choque entre un turismo y una furgoneta en la avenida Carlos III de La Carlota

La presentación de Dani Tasende como jugador del Córdoba CF, en imágenes

La presentación de Dani Tasende como jugador del Córdoba CF, en imágenes

Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: "Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades"

Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: "Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades"

Carmen García Callado, Premio Extraordinario de Bachillerato en Córdoba: "Por mucho que estudies, si no tienes apoyo, la presión puede afectarte mucho"

Carmen García Callado, Premio Extraordinario de Bachillerato en Córdoba: "Por mucho que estudies, si no tienes apoyo, la presión puede afectarte mucho"
Tracking Pixel Contents