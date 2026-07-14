El lateral argentino Nicolás Bonanno reforzará la defensa del Cajasol Ángel Ximénez

El Club Balonmano Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026-27. La entidad pontana ha anunciado la incorporación de Nicolás Bonanno, lateral izquierdo y especialista defensivo que firma por una campaña con opción a una segunda.

El jugador argentino, de 34 años, llega procedente del Viveros Herol BM Nava y cuenta con una dilatada experiencia en la Liga ASOBAL, competición en la que ha desarrollado buena parte de su carrera durante la última década. Bonanno se convierte en el tercer fichaje del nuevo proyecto del Ángel Ximénez, después de las incorporaciones del portero Matej Asanin y del primera línea Quim Rocas.

Experiencia contrastada en la Asobal

El nuevo jugador del conjunto de Puente Genil presenta un amplio recorrido en el balonmano español. A lo largo de su trayectoria ha defendido las camisetas del Bada Huesca, Fraikin BM Granollers, Bidasoa Irun, Helvetia Anaitasuna y el propio BM Nava.

Su llegada aporta oficio, contundencia defensiva y conocimiento de una competición en la que acumula aproximadamente diez temporadas. El club incorpora así a un jugador preparado para ofrecer rendimiento inmediato y reforzar una parcela especialmente exigente.

Bonanno ha destacado durante su carrera por su capacidad para actuar en el lateral izquierdo, aunque una parte importante de su valor se encuentra en el trabajo defensivo. Su físico, experiencia y lectura del juego le convierten en un perfil útil para equilibrar al equipo en ambas áreas.

«Sé con cuánta pasión se vive allí el balonmano»

El internacional argentino mostró su satisfacción por iniciar esta nueva etapa. “Estoy muy contento de formar parte del club”, señaló Bonanno, que destacó el ambiente que ha vivido como rival en el Alcalde Miguel Salas.

“Llevo aproximadamente diez años jugando en la Liga ASOBAL y diez años yendo a ese pabellón. Sé con cuántas ganas y con cuánta pasión se vive allí el balonmano”, explicó el lateral. Bonanno agradeció además la confianza depositada en él por la entidad pontana y aseguró que afronta el fichaje con ilusión: “Tengo muchas ganas de que esto comience y de poder vivirlo desde dentro”.

El objetivo de ganar estabilidad

El nuevo jugador del Ángel Ximénez considera que una de las claves de la próxima temporada será construir un grupo sólido desde el inicio. “Lo primordial es tratar de formar y consolidar un buen grupo de trabajo”, afirmó. A partir de ahí, el argentino aspira a que el equipo pueda competir con ambición y llevar al club “lo más alto y lejos posible”.

Bonanno también puso el acento en la necesidad de que el conjunto pontano viva una campaña más estable que la anterior. El lateral conoce bien la presión de pelear por la permanencia hasta el último momento, una situación que también experimentó con su anterior equipo.

“Es importante transmitir una mayor tranquilidad y que no sea una temporada como la anterior. Estar hasta el final con la incertidumbre de si uno desciende o no hace que el club y la afición lo pasen mal”, indicó.

De rival a aliado de la afición pontana

Bonanno conoce perfectamente la intensidad con la que se vive el balonmano en Puente Genil. Después de muchos años visitando el Alcalde Miguel Salas como adversario, ahora tendrá la oportunidad de sentir el apoyo de la grada a su favor. “Llevo diez años jugando en ese pabellón contra Puente Genil y ahora voy a tener la suerte de estar de este lado”, aseguró el argentino.

El jugador espera recibir el calor habitual de la afición y contribuir a una temporada con menos sufrimiento. “Queremos transmitir tranquilidad, hacer una buena campaña y llegar lo más lejos posible”, concluyó. Con su incorporación, el Ángel Ximénez suma experiencia, fortaleza defensiva y liderazgo para un proyecto que continúa tomando forma.

El estado de la plantilla

El Cajasol Ángel Ximénez cuenta en estos momentos con trece jugadores en la plantilla de la próxima temporada. Seguirán a día de hoy en el club los porteros Álvaro de Hita y Elcio Carvalho, los centrales Dani Serrano y Pablo Simonet, los extremos Mario Dorado y Paco Bernabéu, el lateral David Estepa y los pivotes Tiago Sousa y Dani Ramos. Tres han sido los fichajes, el portero croata Matej Asanin (exBesitkas), el central Quim Rocas (cedido por el Granollers) y el lateral izquierdo Nico Bonanno (exNava). No seguirán el portero César Almeida, el extremo José Cuenca, los laterales Domingo Luis Mosquera y Leandro Semedo, el central Gonzalo Ribeiro, el primera línea Nori Ben Halima y el pivote Claudio Ramos.

Los fichajes:

Porteros:

Matej Asanin (exBesitkas).

Centrales:

Quim Rocas (cedido por el Granollers).

Laterales:

Nico Bonanno (exNava).