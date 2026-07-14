Fútbol | Mundial 2026
La histórica victoria ante Francia: Córdoba celebra con pasión el pase de España a la gran final
La provincia vuelve a volcarse con la selección en el triunfo ante Francia, una semifinal vivida entre la ilusión, el sufrimiento y la fiesta final en Las Tendillas. Inglaterra o Argentina será el rival en el duelo por el título
Córdoba volvió a vivir una nueva jornada de ilusión, pasión y sufrimiento por la disputa del duelo España-Francia de semifinales del Mundial. En todos los rincones de la provincia se vivió en directo el partido que podía meter a la selección en la segunda final de su historia.
Llega la alegría por el primer tanto
Los primeros acercamientos a portería de los de Luis de la Fuente ya se celebraron con ganas de ver un gol cuanto antes. La alegría del tanto llegó pronto, con el penalti que forzó Lamine Yamal. Más de uno temía que la pena máxima quedara anulada a instancias del VAR, pero no fue así. Mikel Oyarzabal acabó marcando el 1-0 desde los once metros. El tanto desató la primera gran celebración. España estaba un poco más cerca de la final y el juego del equipo alimentaba el optimismo entre los cordobeses.
Los aficionados jaleaban cada combinación y cada llegada del conjunto español. La primera pausa de hidratación se convirtió en un pequeño momento de fiesta para quienes veían a la selección dominando el partido y acercándose al encuentro por el título.
La lesión del francés William Saliba precedió a la llegada del descanso. España alcanzó el intermedio por delante en el marcador y después de haber mostrado una clara superioridad sobre el terreno de juego.
Felicidad y cautela
La sensación general era de felicidad, pero también de cautela ante el rival que había enfrente. Quedaban todavía 45 minutos ante una selección francesa con argumentos suficientes para reaccionar. Nadie quería dar el pase por asegurado antes de tiempo. Los minutos pasaron hasta la llegada del segundo gol, ahora marcado por Pedro Porro. Durante minutos se festejó un tanto que dejaba a España a las mismas puertas de la final.
Pudo llegar el 3-0 pero el tanto de Lamine Yamal fue anulado por fuera de juego. Las protestas por la decisión arbitral se sucedieron. El 3-0 habría dejado el partido sentenciado. Tocaba seguir sufriendo un poco, aunque mucho menos que los franceses residentes en Córdoba, atónitos al ver que su selección era una fantasma de sí misma, anulada por España.
La celebración en Las Tendillas
El tramo final del choque llegó con la victoria española cada vez más cerca. La selección acabó ganando y clasificándose para la final. Como en el partido de cuartos, centenares de aficionados se desplazaron hasta Las Tendillas para festejar el pase al choque por el título.
Los cánticos de «Yo soy español, español» se sucederán durante un buen rato. Ahora toca esperar al domingo para ver a España en la final. Inglaterra o Argentina será el último obstáculo de un equipo que ya sueña con levantar la copa de campeón. Córdoba volverá a detenerse para ver el partido.
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