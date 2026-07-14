Francia también juega en Córdoba: así viven los franceses las horas previas a la semifinal del Mundial frente a España

España vuelve a soñar con un Mundial. La selección dirigida por Luis de la Fuente disputará este martes, 15 de julio, a las 21.00 horas, las semifinales frente a Francia, un duelo que decidirá qué equipo peleará por el título. La cita supone un momento histórico para el combinado nacional, que no alcanzaba esta ronda desde el Mundial de 2010, cuando terminó levantando el único título mundial de su historia. Enfrente estará una selección francesa acostumbrada a pelear por los grandes torneos y que vuelve a presentarse como una de las grandes favoritas.

En Córdoba, donde el ambiente futbolero irá creciendo a medida que se acerque el pitido inicial, hay quienes vivirán el encuentro desde una perspectiva muy distinta. Franceses que han hecho de la ciudad su hogar, hijos de familias mixtas y residentes que llevan años construyendo su vida en Andalucía afrontan una semifinal marcada por los sentimientos encontrados. Algunos defenderán a Francia rodeados de amigos españoles; otros prefieren reunirse en casa para evitar tener que elegir entre el país donde nacieron y el que ahora consideran suyo. Todos, eso sí, coinciden en que la rivalidad terminará cuando acabe el partido y volverán las bromas y la convivencia de siempre.

«Seré el único con la camiseta de Francia»

Alain tenía apenas 24 años cuando llegó a Córdoba. Informático de 35 años y nacido en París, aterrizó en la ciudad hace algo más de una década después de que sus padres, de origen cordobés, decidieran regresar a España tras jubilarse.

Para él, un España-Francia siempre ha sido uno de esos partidos marcados en rojo en el calendario. «En Francia siempre se considera un clásico del fútbol europeo. Hay mucho respeto por la selección española y mucha expectación cuando ambos equipos se enfrentan», explica.

El martes verá el encuentro rodeado de familiares y amigos españoles. Sabe que será minoría, pero lo afronta con deportividad. «Seré el único de mi entorno con la camiseta de Francia. Somos pocos los franceses que vivimos aquí y nos toca defender un poco nuestros colores», comenta entre risas.

«Ahora hay más pique, pero siempre desde el humor. Al final todos sabemos que, cuando acabe el partido, todo seguirá igual», afirmando que las bromas llevan días instaladas en su grupo de amigos.

Eso sí, si Francia logra el pase a la final, promete contener la euforia. «Me alegraré mucho como francés, pero tampoco me interesa mostrar demasiado la emoción. Lo importante es seguir disfrutando del fútbol con mis amigos y mi familia», apuntó.

Alain ya esta preparado con su camiseta de la selección francesa para ver el Francia-España. / CÓRDOBA

«En Francia soy la española y en España soy la francesa»

Pocas personas representan mejor el sentimiento compartido que Marta Mavijoux. Tiene 42 años, trabaja en orfebrería y lleva exactamente media vida en Francia y la otra media en Córdoba, ciudad a la que llegó hace veinte años por amor.

Aunque su realidad cabe en una sola frase: «En Francia soy la española y en España soy la francesa». Por eso reconoce que esta semifinal le está resultando especialmente difícil. «Lo estoy viviendo muy mal porque siempre hemos apoyado a los dos equipos», admite.

Ha decidido ver el partido en casa junto a sus hijas y varias amigas, lejos del ambiente de los bares. Nunca ha sentido la necesidad de elegir entre un país y otro. «Mi madre era española y mi padre francés. Nunca he escogido entre una selección u otra porque no me parece justo decidirme por una sola», confirma.

«Tengo un amigo que me escribe diciendo: "Fuera los franceses de casa". Yo le contesto que entonces no se puede hablar con él hasta el miércoles», cuenta entre carcajadas.

Aun así, sabe que cuando el árbitro señale el final todo volverá a la normalidad. «Cuando gana España la gente se alegra mucho; cuando gana Francia no tanto, pero luego me dan un abrazo, un beso... y aquí no ha pasado nada», cuenta.

Marta Mavijoux junto a sus hijas, con quienes verá el Francia-España. / CÓRDOBA

«Durante noventa minutos ya no hay amistad»

En el caso de Florence Lambert, encontró en Córdoba el lugar donde quería vivir. Pastelera y propietaria de su propio negocio, llegó hace casi doce años junto a su pareja después de visitar la ciudad durante unos días. Su madre es sevillana y Andalucía siempre había ocupado un lugar especial en su familia. «Vinimos unos días, nos enamoramos del casco histórico, de la sierra, de la gente... y decidimos quedarnos», recuerda.

Aunque España también ocupa una parte importante de su vida, el martes no tendrá dudas. «Tengo confianza en Francia porque la he visto jugar desde el principio del Mundial. España también juega muy bien y ataca muy bien, pero veo a Francia más segura, más tranquila y con más confianza», afirma.

Su apoyo será para la selección francesa, aunque reconoce que el vínculo familiar hace que cualquier resultado tenga un punto de felicidad: «Voy con Francia, pero tampoco me molestaría que ganara España porque mi madre es sevillana».

Ese sentimiento compartido también se vive en su propia casa. Su hijo, con raíces francesas, belgas y españolas, tampoco sabe muy bien qué camiseta ponerse. «Cuando España jugó contra Bélgica lo tenía clarísimo y fue con España. Pero ahora, contra Francia, me dice que no sabe qué hacer. Él también tiene ese dilema», explica.

A diferencia de muchos aficionados, Florence no saldrá a ver el partido a un bar. Prefiere vivirlo en familia. «Aquí la gente tiene mucho humor y nunca hemos tenido ningún problema, pero prefiero estar tranquila en casa y poder alegrarme si marca Francia sin sentirme incómoda», expone.

Mientras tanto, las bromas ya han comenzado: «Mi vecino me dijo el otro día: "Hoy somos enemigos". Y en los bares también nos dicen que seguro que España va a ganar».

Su pronóstico tampoco deja margen para las dudas: un 2-1 para Francia, con Kylian Mbappé como futbolista decisivo. Pero si hay una frase que resume cómo afrontará la semifinal es otra: «Durante esos noventa minutos ya no hay amistad. Cada uno va con su equipo», dice entre risas.

Florence Lambert, junto a sus hijos, apoyando a Francia. / CÓRDOBA

«Es el partido que nunca quiero ver»

Sebas lleva más de dos décadas viviendo en España y quince años en Córdoba. Llegó por amor, como él mismo resume entre risas, después de enamorarse de una cordobesa. Aunque reconoce que España se ha convertido en su segunda patria, hay algo que nunca ha cambiado: su fidelidad a la selección francesa. «Cada vez que hay un Francia-España lo vivo con mucho nervio. Es el partido que nunca quiero ver. Aunque lleve casi media vida aquí, mi equipo siempre será Francia. Es la selección que veía con mis padres desde pequeño y esos recuerdos pesan mucho», explica.

La ciudad cuenta con una comunidad francesa más amplia de lo que muchos imaginan. Sebas forma parte de un grupo de residentes galos que supera el centenar de integrantes. Sin embargo, en esta ocasión no habrá reunión. «Somos más de cien franceses y es muy complicado juntarnos todos. Al final veré el partido con mi familia», comenta.

Las bromas tampoco faltan entre sus amigos españoles. De hecho, ya da por hecho que el teléfono echará humo durante toda la noche. «Sé que mañana habrá miles de mensajes de WhatsApp. Por eso también prefiero verlo en familia y no tener que sufrir las bromas», dice entre risas, antes de matizar que «siempre hay mucho respeto y nunca ha habido ningún problema».

También apuesta por un triunfo francés. Cree que Kylian Mbappé volverá a ser decisivo y pronostica un 2-1 para Francia. Sin embargo, asegura que, si eso ocurre, la celebración será contenida: «Aquí, aunque gane Francia, no puedo celebrarlo igual porque estoy en el país del otro. No me gusta hacer lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Me alegraré, claro, pero con respeto».

No es la primera vez que vive un Francia-España desde Córdoba, aunque todavía recuerda con amargura la final del último Mundial, cuando siguió la derrota francesa en los penaltis rodeado de compatriotas. «Perder una final del Mundial fue muy duro. Por eso ahora disfruto del camino, pero sé que una semifinal solo vale la pena si luego consigues ganar la final», finaliza.

Mucho más que un partido

Los cuatro llegaron a Córdoba por caminos diferentes, pero comparten una misma realidad. Han construido aquí su vida, sus amistades y sus familias, sin dejar de sentirse franceses. Este martes animarán a una selección distinta a la de la mayoría de quienes les rodean, aunque todos coinciden en que la rivalidad acabará con el pitido final.

Porque, más allá del resultado, la semifinal también habla de identidad, de convivencia y de cómo el deporte es capaz de enfrentar durante noventa minutos a quienes, apenas unos segundos después, volverán a compartir mesa, trabajo y amistad.