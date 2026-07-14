El favorito, Chris Rodesch, sobrevive a una batalla al límite en su estreno en el Challenger de Pozoblanco

El Open Ciudad de Pozoblanco Covap Memorial Fabián Dorado 2026 comenzó con una jornada intensa y cargada de partidos largos. El principal favorito del cuadro, Chris Rodesch, tuvo que llevar su tenis al límite para superar al turco Mert Alkaya y mantener vivas sus opciones en este ATP Challenger 75.

El luxemburgués se impuso por 7-6 (9-7), 4-6 y 6-4 en un encuentro que se prolongó hasta la madrugada. Rodesch sufrió durante buena parte del choque, especialmente ante la presión constante de Alkaya al resto, pero supo resistir en los momentos decisivos y aprovechar una de las escasas oportunidades que tuvo para romper el servicio de su rival.

La primera manga ya dejó claro que el partido no iba a resultar sencillo para el número uno del torneo. Rodesch tuvo que salvar dos bolas de ruptura y varias opciones de set antes de adjudicarse un ajustadísimo desempate por 11-9.

Chris Rodesch se dispone a realizar un saque. / CÓRDOBA

Una rotura que valió un partido

El segundo parcial siguió un desarrollo parecido, aunque esta vez Alkaya sí consiguió transformar una de sus oportunidades. El jugador turco rompió en el décimo juego y cerró el set por 6-4 para igualar el encuentro.

La presión sobre Rodesch continuó en la manga definitiva. Alkaya dispuso de una nueva bola de ruptura en el segundo juego, la quinta de todo el partido, pero el luxemburgués volvió a neutralizarla.

Hasta ese momento, el primer cabeza de serie todavía no había tenido ninguna opción al resto. Sus dos primeras bolas de ‘break’ llegaron con empate a tres juegos. Rodesch aprovechó la segunda, logró la única rotura de todo su partido y administró la ventaja hasta sellar una victoria trabajada.

El resultado le permite seguir adelante, aunque el debut dejó también una advertencia: el principal favorito deberá elevar su nivel si quiere cumplir con su condición de primer cabeza de serie.

Grenier avanza con autoridad

Mucho más cómodo resultó el estreno de Hugo Grenier, campeón del torneo en 2023. El francés derrotó a su compatriota Cyril Vandermeersch por 6-4 y 6-1 y fue el único jugador capaz de resolver su partido en dos sets durante la jornada inicial del cuadro principal.

El encuentro comenzó igualado. Vandermeersch recuperó una rotura inicial y mantuvo el equilibrio durante buena parte del primer parcial. Sin embargo, Grenier consiguió un nuevo quiebre en el tramo decisivo para adjudicarse el set. A partir de ahí, el cuarto cabeza de serie impuso su ritmo y dominó con claridad la segunda manga. El campeón de 2023 confirmó así su buen rendimiento en una pista que ya conoce y en la que vuelve a presentarse como uno de los candidatos al título.

También avanzó el francés Paul Inchauspe, que remontó ante el británico Hamish Stewart para imponerse por 3-6, 6-3 y 6-4.

Alejandro López golpea una bola. / CÓRDOBA

Pereira vuelve a sentirse cómodo en Pozoblanco

El portugués Tiago Pereira confirmó su afinidad con las pistas pozoalbenses. Semifinalista en la pasada edición, el joven luso superó al colombiano Miguel Tobón por 6-4, 6-7 (7-9) y 6-3.

Pereira parecía tener el partido bajo control tras ganar el primer set, pero Tobón reaccionó en el tramo final del segundo y forzó el desempate. El colombiano aprovechó su impulso para igualar el encuentro, aunque el portugués recuperó la iniciativa en la manga definitiva y terminó cerrando su clasificación. Su victoria refuerza la sensación de que Pozoblanco es un escenario especialmente favorable para su tenis.

López Escribano cae tras ilusionar al público

La primera derrota española del cuadro final llegó con Alejandro López Escribano. El jugador local comenzó ofreciendo buenas sensaciones y levantó al público tras adjudicarse el primer set ante el japonés Akira Santillan.

El partido cambió a partir de la segunda manga. El desgaste físico afectó al tenista andaluz, que no pudo mantener el nivel mostrado al comienzo. Santillan aprovechó la situación para dominar el segundo parcial y llevar el encuentro al set definitivo.

López Escribano intentó reaccionar y el tercer set resultó más igualado de lo que reflejó el marcador final. Sin embargo, varios errores en momentos importantes terminaron lastrando sus opciones. El japonés acabó imponiéndose por 3-6, 6-1 y 6-2.

La jornada inaugural dejó, por tanto, al principal favorito al borde de la eliminación, al campeón de 2023 avanzando con firmeza y al primer representante español fuera del torneo.