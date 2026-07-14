La expansión de la Rafa Nadal Academy más allá de Manacor: de México a Kuwait con una próxima apertura en Albania

De un único complejo en Manacor a una red internacional con presencia en cuatro continentes. La Rafa Nadal Academy ha convertido en menos de una década la metodología del extenista mallorquín en un proyecto global que ya cuenta con una academia en Kuwait, varios Tennis Center repartidos por el mundo y un próximo Sport Center en Albania. Las recientes declaraciones de Nadal sobre la venta del 44,9% de la sociedad al fondo GPF Capital han vuelto a poner el foco en una expansión que no deja de crecer.

Durante una entrevista concedida a CNBC, Nadal explicó que la venta del 44,9% de su academia respondió a la necesidad de impulsar ese crecimiento internacional. "La empresa ha crecido mucho en los últimos años y sentimos que necesitábamos ayuda para seguir creciendo y expandiéndonos por todo el mundo. Esa fue la principal razón de la decisión", afirmó el ganador de 22 títulos de Grand Slam, que también subrayó que mantiene el control de una empresa que considera "un proyecto para toda la vida, muy personal".

Apertura en Manacor

La Rafa Nadal Academy abrió sus puertas en Manacor en 2016 con el objetivo de trasladar a jóvenes tenistas la metodología que llevó al mallorquín a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. Con el paso de los años, el complejo ha ampliado sus instalaciones y su oferta deportiva y educativa hasta consolidarse como uno de los centros de alto rendimiento más importantes del mundo.

La filipina Alexandra Eala es uno de los talentos mundiales que se han formado en Manacor. Alcanzó los octavos de final en Wimbledon y ya está entre las 30 mejores tenistas del ranking WTA.

Kuwait, la primera gran expansión

La primera gran apuesta internacional llegó en 2020 con la apertura de la Rafa Nadal Academy Kuwait gracias a un acuerdo alcanzado con el Grupo Tamdeen. El complejo reproduce el modelo desarrollado en Manacor y ofrece programas de entrenamiento para jugadores de todas las edades y niveles, además de competiciones y actividades formativas bajo la metodología diseñada por el equipo técnico de la academia mallorquina.

La segunda Rafa Nadal Academy del mundo tiene como objetivo convertirse en un centro tenístico de referencia y apoyar a la Federación de Tenis de Kuwait a desarrollar un programa que impulse este deporte con un proyecto formativo liderado por el ex jugador y Head Coach de la Academia Nuno Márques y por el equipo de entrenadores de la Rafa Nadal Academy desplazados a Kuwait.

Los Rafa Nadal Tennis Center

Paralelamente, la marca ha impulsado un segundo formato con los Rafa Nadal Tennis Center, instalaciones integradas en resorts de alta categoría que acercan su sistema de entrenamiento a diferentes países. Actualmente existen centros en Costa Mujeres (México), Sani (Grecia), Hong Kong, Punta Cana (República Dominicana), Porto Belo (Brasil) y Marbella.

Primer Rafa Nadal Tennis Program

En septiembre de 2024 se expandió en Egipto con la apertura del primer Rafa Nadal Tennis Program, después de la firma del acuerdo con New Era Education. Uppingham, una de las escuelas más prestigiosas del país, cuenta con 1.500 estudiantes que tienen la oportunidad de jugar al tenis después de la escuela. Mientras simultanean sus estudios, los jóvenes pueden aprender con la metodología de entrenamiento de la Rafa Nadal Academy.

Albania, el siguiente destino

El próximo paso en la expansión llegará a Albania. El país balcánico albergará el primer Rafa Nadal Sport Center, un complejo multideportivo que se construirá en la ciudad costera de Durrës, a unos 30 kilómetros de Tirana.

El proyecto contará con 12 pistas de tenis, seis de pádel, gimnasio, piscina, zona wellness, instalaciones polideportivas y espacios de restauración. Su objetivo será seguir exportando la metodología nacida en Manacor y consolidar la presencia internacional de una marca que, en menos de una década, ha pasado de Mallorca al resto del mundo.

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