Pablo Ibarra: el Córdoba Futsal ya tiene el pívot que le faltaba

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad continúa dando forma a su plantilla para la próxima temporada. El club blanquiverde ha cerrado la incorporación de Pablo Ibarra, pívot madrileño e internacional con Uruguay, que se convierte así en el sexto fichaje del nuevo proyecto.

Nacido en Madrid el 21 de febrero de 1995, Ibarra llega procedente del Zambú Pinatar, conjunto con el que disputó la final del play-off de ascenso a Primera División en la campaña 25-26. Se incorporó al equipo murciano durante el último mercado invernal después de haber comenzado la temporada en el Alzira FS.

Su llegada responde a la necesidad de completar la posición de pívot tras la inesperada baja de Pescio. El Córdoba Patrimonio incorpora así a un jugador experimentado, con capacidad goleadora, presencia física y un amplio conocimiento de las principales categorías del fútbol sala español.

Una extensa trayectoria nacional

Pablo Ibarra inició su recorrido en la élite en el CD Xota, donde militó entre 2014 y 2016. Posteriormente defendió durante dos campañas la camiseta del Rivas, en Segunda División. En la temporada 2018-19 pasó por el Levante UD FS y el UMA Antequera, antes de incorporarse al Viña Albali Valdepeñas. Su etapa en el conjunto manchego resultó especialmente destacada, ya que formó parte del equipo que alcanzó los subcampeonatos de Liga y Copa de España.

En la campaña 2020-21 jugó en el Ribera Navarra. A partir de entonces se convirtió en una pieza importante en varios proyectos de Segunda División, en los que dejó una importante huella anotadora.

Pablo Ibarra encara a un rival. / CÓRDOBA

Máximo goleador de Segunda División

Su mejor registro individual llegó con el Atlético Benavente durante la temporada 2021-22. Ibarra terminó como máximo goleador de la categoría después de marcar 42 tantos en 38 partidos, unas cifras que reflejan su capacidad para asumir responsabilidades ofensivas.

Más tarde militó en el Leganés FS, entre 2022 y 2024. Durante ese periodo también pasó por el Wanapix Sala 10, al que llegó en el mercado de invierno y con el que consiguió el ascenso a Primera División en la temporada 2023-24.

El Alzira FS lo incorporó en el verano de 2024, antes de que terminara recalando en el Zambú Pinatar. Con el conjunto murciano volvió a competir por el ascenso, aunque se quedó a las puertas de alcanzar la máxima categoría.

Un pívot de lucha y gol

Internacional con España en categorías sub-18 y sub-21, Ibarra representa actualmente a Uruguay debido al origen de su padre. Su perfil combina experiencia, capacidad rematadora y trabajo físico en la posición de pívot.

El jugador mostró su satisfacción tras cerrar su llegada a Córdoba. “Me incorporo a un proyecto ambicioso y a un gran club. Estoy muy ilusionado por demostrar mi valía y contribuir a la consecución de los objetivos”, señaló Ibarra, que aseguró estar deseando ponerse a disposición del cuerpo técnico.

David Fernández: "Hemos logrado fichar un pívot de garantías"

Por su parte, el entrenador del Córdoba Patrimonio, David Fernández, destacó la importancia de una incorporación que completa una posición clave. “Pese al momento complicado del mercado, hemos logrado fichar a un jugador de garantías, con mucha trayectoria en España y en equipos importantes”, explicó. Fernández considera que el nuevo pívot aportará “faceta goleadora, lucha y dominio” y confía en que su experiencia facilite una adaptación rápida al equipo.

Con la llegada de Pablo Ibarra, el Córdoba Patrimonio añade a su plantilla un futbolista contrastado y con gol. Un refuerzo llamado a ofrecer soluciones en una posición fundamental para el nuevo proyecto blanquiverde.

El estado de la plantilla

Por el momento, el Córdoba Futsal cuenta con quince jugadores confirmados de cara a la próxima temporada. A día de hoy, el Córdoba Futsal mantiene a diez con contrato firmado al menos hasta el 2027, una nómina de futbolistas que forman los porteros Víctor y Fabio, los cierres Andrei y Hugo y los alas Enzo Báez, Murilo , Zequi, Titi del Rey y Javi Aranda. Además, ha fichado al cierre madrileño Alvarito (exMálaga Ciudad Redonda), a los alas zurdos Ivi (exAlzira) y Faly (cedido por el Valdepeñas), al ala diestro Pablo Ordóñez (ex Málaga Ciudad Redonda) y a los pívots Miguel Ángel Palacio (exElPozo Murcia B) y Pablo Ibarra (exPinatar).

Las bajas en la plantilla son los cierres Pablo del Moral y Nacho Gómez, los alas Arnaldo Báez y Carlos Gómez y los pívots Nacho Parreño y Tomás Pescio. El entrenador granadino David Fernández ha subido desde el filial para ocupar el banquillo en sustitución del argentino Emanuel Santoro.