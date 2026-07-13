El Navial conquista ocho medallas en el Campeonato de España alevín

El Navial volvió a firmar una actuación sobresaliente en la temporada de verano. El club cordobés consiguió un total de ocho medallas en el Campeonato de España alevín de natación, celebrado en Cádiz con la participación de cerca de 600 nadadores pertenecientes a 208 clubes.

La entidad cordobesa destacó tanto en las pruebas individuales como en la clasificación por equipos. Su actuación le permitió confirmar una vez más el excelente nivel de su cantera y cerrar el campeonato con un balance muy positivo.

Antonio José Ruiz, gran protagonista

El nadador más destacado del Navial fue Antonio José Ruiz, que consiguió cuatro medallas en la categoría de 13 años. Ruiz se proclamó campeón de España en los 50 y 200 metros libres y añadió dos medallas de plata en los 100 y 400 libres. Su pleno de podios en las cuatro distancias confirmó su dominio en las pruebas de velocidad y fondo de estilo libre. Con dos oros y dos platas, el joven nadador cordobés se convirtió en uno de los grandes nombres del campeonato y en el principal responsable del excelente balance de medallas del Navial.

Doblete de oro para David Rubiano

También brilló de manera especial David Rubiano, que conquistó dos títulos nacionales en la categoría de 12 años. El nadador del Navial se impuso en los 100 y 200 metros mariposa, logrando un doblete de enorme mérito y demostrando su superioridad en una de las especialidades más exigentes de la natación. Sus dos medallas de oro elevaron a cuatro el número de títulos nacionales logrados por el club cordobés durante la competición.

Noa Méndez y Lola López completan el medallero

La actuación del Navial se completó con otros dos podios en categoría femenina. Noa Méndez consiguió la medalla de bronce en los 200 metros espalda de 12 años, mientras que Lola López subió también al tercer peldaño del podio en los 200 metros mariposa de 12 años. Ambas nadadoras contribuyeron a redondear una participación colectiva de gran nivel y ampliaron hasta ocho el número total de preseas conquistadas por la expedición cordobesa.

Quinta posición masculina por clubes

Además de los éxitos individuales, el Navial obtuvo un resultado destacado en la clasificación masculina por equipos, en la que terminó en la quinta posición. Ese puesto confirma la solidez del bloque cordobés y el buen trabajo realizado en las categorías inferiores. El club volvió a competir entre las principales entidades de la natación nacional y cerró el campeonato de Cádiz como uno de los conjuntos más destacados.