Munk, González y Almazán mantienen viva la representación española en la previa de Pozoblanco

Tres tenistas españoles optarán a alcanzar el cuadro final del Open Ciudad de Pozoblanco Memorial Fabián Dorado 2026, torneo de categoría ATP Challenger 75 que se disputa hasta el 19 de julio. Bernardo Munk, Mario González e Izan Almazán superaron la primera ronda de la fase de clasificación y se jugarán ahora una de las seis plazas disponibles para el cuadro principal.

La jornada inicial de la previa dejó varias sorpresas y la eliminación de tres cabezas de serie. Solo tres de los diez representantes españoles que comenzaron la competición continúan en carrera, aunque todos ellos afrontarán duelos exigentes en la ronda definitiva.

Munk completa una trabajada remontada

El madrileño Bernardo Munk consiguió una de las victorias más destacadas de la jornada al remontar un partido muy disputado frente al guipuzcoano John Echeverría, sexto favorito de la fase previa.

Munk logró reponerse tras un inicio adverso y terminó asegurando su presencia en la ronda final. Su próximo rival será el joven malayo Mitsuki Wei Kang Leong, uno de los jugadores con mayor proyección entre los participantes en la clasificación. El vencedor de ese encuentro obtendrá una plaza en el cuadro principal del torneo pozoalbense.

Samuel Linde, durante un encuentro. / CÓRDOBA

La gran reacción de Izan Almazán

La remontada más llamativa la protagonizó Izan Almazán. El balear se encontraba contra las cuerdas frente al colombiano Samuel Heredia, que dominaba el partido por 6-1 y 4-2.

A partir de ese momento, Almazán cambió por completo el desarrollo del encuentro y enlazó un parcial de diez juegos a uno para completar una espectacular reacción y alcanzar la última ronda de la previa.

El joven español confirmó así su capacidad para competir en situaciones límite y se mantiene con opciones de ingresar en el cuadro final de Pozoblanco.

Mario González supera su primer obstáculo

El tercer español clasificado fue Mario González, que derrotó en dos sets al indio Prajwal Dev. El vallisoletano resolvió su compromiso con solvencia y deberá elevar ahora su nivel ante uno de los principales favoritos.

González se enfrentará al italiano Massimo Giunta, segundo cabeza de serie. El transalpino tuvo que remontar un encuentro muy exigente frente al extremeño Alberto Barroso, uno de los españoles con mejores antecedentes en Pozoblanco, para asegurar su presencia en la ronda definitiva.

Callejón cae ante Radulov

La principal sorpresa de la jornada fue la eliminación del primer cabeza de serie, Sergio Callejón. El balear cayó frente al joven búlgaro Iliyan Radulov, antiguo número cuatro del mundo en categoría júnior y uno de los talentos emergentes del circuito.

Radulov se jugará el acceso al cuadro final ante el bielorruso Ilya Ivashka, campeón del ATP 250 de Winston-Salem en 2021 y exintegrante del Top-40 mundial. El encuentro aparece como uno de los grandes atractivos de la última ronda de la fase previa.

También quedó eliminado el octavo favorito, el francés Mae Malige, que perdió por un doble 6-4 frente al colombiano Samuel Alejandro Linde Palacios. La clasificación entra así en su jornada decisiva con tres españoles todavía en competición y con varios duelos de alto nivel antes del comienzo del cuadro principal.