Cajasol dará nombre a los dos primeros equipos del Córdoba Club de Baloncesto

La Fundación Cajasol y el Córdoba Club de Baloncesto han firmado un convenio de colaboración que reforzará el proyecto deportivo, social y formativo de la entidad cordobesa. El acuerdo fue rubricado en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba por los presidentes de ambas instituciones, Antonio Pulido y Rafael Blanco.

La principal novedad de esta alianza será la incorporación de la marca Cajasol a la denominación oficial de los equipos y escuelas deportivas del club. De este modo, el primer equipo sénior femenino competirá como Cajasol Córdoba Baloncesto Femenino, mientras que el conjunto masculino pasará a denominarse Cajasol Coto Córdoba Baloncesto.

La nueva identidad refleja la voluntad de ambas entidades de consolidar una colaboración con vocación de continuidad y de ampliar su impacto más allá de la competición. El acuerdo contempla respaldo económico e institucional, pero también un amplio programa de actuaciones relacionadas con la formación, los hábitos saludables y la educación en valores.

Fernando Bello pugna con un rival. / A.J. González

Una alianza que va más allá de la pista

El convenio nace del compromiso compartido de la Fundación Cajasol y el Córdoba Club de Baloncesto con el deporte como herramienta de desarrollo personal y cohesión social. A través de esta colaboración se impulsarán distintas iniciativas vinculadas al deporte base, la formación de jóvenes jugadores y la promoción de hábitos de vida saludables. También se trabajará en valores como el esfuerzo, el compañerismo, la solidaridad y el trabajo en equipo.

El acuerdo permitirá reforzar una estructura que busca acercar el baloncesto a niños, jóvenes y familias de toda la provincia, al mismo tiempo que fortalece el crecimiento de los equipos representativos del club.

Inclusión, formación y acceso al deporte

La alianza incluye acciones destinadas a favorecer la inclusión social mediante la práctica deportiva. También pretende facilitar el acceso de la comunidad educativa y de distintas entidades sociales a las actividades desarrolladas por el club.

Otro de los objetivos será contribuir a la formación de entrenadores, técnicos y profesionales vinculados al Córdoba Club de Baloncesto. De esta forma, el convenio no se limita a la actividad de los primeros equipos, sino que alcanza al conjunto de la estructura deportiva y organizativa. La Fundación Cajasol refuerza así su apuesta por el deporte no profesional como espacio de formación, convivencia e integración.

Ana Rodríguez conduce el balón. / Víctor Castro

Pulido destaca el valor transformador del deporte

Durante la firma, Antonio Pulido incidió en la importancia de impulsar proyectos que utilicen el deporte como vehículo de transformación social y de generación de oportunidades para los jóvenes.

El presidente de la Fundación Cajasol subrayó la voluntad de la institución de apoyar iniciativas que contribuyan a la formación integral de las nuevas generaciones y que transmitan valores positivos tanto dentro como fuera de la competición. La colaboración también permitirá a la Fundación reforzar su presencia en Córdoba mediante el apoyo a un proyecto con una clara dimensión provincial.

Rafael Blanco agradece el respaldo

Por su parte, Rafael Blanco agradeció la confianza depositada por la Fundación Cajasol en el club y destacó el valor de contar con el respaldo de una institución comprometida con el desarrollo de Andalucía. El presidente del Córdoba Club de Baloncesto puso especialmente en valor que la alianza trascienda el ámbito estrictamente deportivo para generar también un impacto social y educativo.

El convenio abre así una nueva etapa para el club cordobés, que incorpora una marca de referencia a la denominación de sus equipos y gana un aliado estratégico para continuar desarrollando su estructura deportiva y social.