El Pozoalbense Espectáculos Doble A roza el título y termina subcampeón de la Primera División de fútbol playa

El Pozoalbense Femenino se quedó a solo dos puntos de conquistar la Primera División femenina de fútbol playa. El equipo cordobés terminó como subcampeón después de que el CD Higicontrol Melilla derrotara por 3-7 al Aguadulce Polideportivo en el último encuentro de la competición y asegurara el título liguero.

El conjunto de Pozoblanco completó una campaña sobresaliente, con un balance de 17 victorias, dos empates y una sola derrota en 20 partidos. Unos registros que le permitieron mantener sus opciones de ser campeón hasta la jornada definitiva y finalizar por delante del Barcelona BSC, tercero en la clasificación.

Las últimas jornadas se disputaron en la playa de San Lorenzo de Melilla, donde el Pozoalbense cumplió con su parte al imponerse por 5-3 al Fun And Learning de Cádiz. Sin embargo, necesitaba un tropiezo del líder que finalmente no se produjo.

Marin Fujisawa controla el balón. / CÓRDOBA

Una temporada brillante para el Pozoalbense

Pese a no poder levantar el trofeo liguero, el balance del Pozoalbense resulta muy positivo. El equipo cordobés comenzó su temporada alcanzando los cuartos de final de la Euro Winners Cup, una de las grandes competiciones internacionales de este deporte, y posteriormente peleó por la Liga hasta el último partido.

La regularidad fue una de sus principales virtudes. El Pozoalbense solo sufrió una derrota en toda la competición y se consolidó como uno de los equipos más competitivos del panorama nacional.

El subcampeonato confirma el crecimiento de un proyecto que ha conseguido situar a Pozoblanco entre las principales referencias del fútbol playa femenino español. El título quedó muy cerca, pero la trayectoria de las cordobesas vuelve a demostrar que pueden competir de igual a igual con los mejores clubes.

Una jugadora del Pozoalbense contacta con el balón. / CÓRDOBA

Los reconocimientos individuales

El campeón también sumó dos distinciones individuales. Paqui García terminó como máxima goleadora de la competición después de marcar 23 tantos en 22 encuentros, mientras que Pilar Sánchez fue elegida mejor jugadora del partido decisivo ante el Aguadulce. La jugadora del Pozoalbense Marin Fujisawa finalizó la liga en la segunda plaza de la tabla de goleadoras con 22 tantos.

Una meritoria séptima plaza para el Gestión y Calor

Por su parte, el fútbol playa cordobés también obtuvo buenos resultados en la competición masculina. El Gestión y Calor encamina su participación hacia una meritoria séptima posición, completando una positiva presencia provincial en las máximas categorías nacionales. Diego San Martín ha marcado 21 tantos en lo que se lleva de competición. Los cordobeses se han asegurado la permanencia a tres jornadas del fin de la liga.