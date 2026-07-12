Ilya Ivashka, gran reclamo de la previa del ATP Challenger de Pozoblanco

La fase previa del ATP Challenger 75 Ciudad de Pozoblanco arranca este domingo con un nombre que sobresale por encima del resto: Ilya Ivashka. El tenista bielorruso, campeón del ATP 250 de Winston-Salem en 2021 y antiguo integrante del Top-40 mundial, será el jugador más conocido de una ronda de clasificación en la que se repartirán seis plazas para el cuadro final.

Ivashka, que también alcanzó los octavos de final de Wimbledon en 2021 y del US Open en 2022, parte como séptimo cabeza de serie. Su presencia aporta un notable atractivo a una previa que reúne experiencia, juventud y una amplia representación española.

En total, diez tenistas nacionales buscarán superar esta primera criba y acceder al cuadro principal del torneo pozoalbense, uno de los más consolidados del circuito Challenger en España.

Callejón, principal favorito

El joven balear Sergio Callejón aparece como primer favorito de la fase de clasificación, aunque deberá superar un estreno exigente frente al búlgaro Iliyan Radulov. Radulov llegó a ocupar el número cuatro del mundo en categoría júnior y ya sabe lo que es competir con éxito en Pozoblanco. Hace dos años alcanzó los octavos de final del torneo con solo 19 años, por lo que se presenta como uno de los rivales más peligrosos de la previa.

Entre los españoles también destaca el extremeño Alberto Barroso, que alcanzó los cuartos de final del Challenger de Pozoblanco en 2024. A él se suman el balear Izan Almazán, el guipuzcoano John Echeverría y el vallisoletano Mario González.

Este último fue campeón de la Junior Davis Cup en 2018 junto a Carlos Alcaraz y Dani Rincón, un antecedente que refleja el nivel formativo de un jugador que ahora busca hacerse un hueco estable en el circuito profesional.

Radulov, durante un choque. / CÓRDOBA

Jóvenes con proyección internacional

La previa también contará con varios tenistas llamados a crecer en los próximos años. Entre ellos aparece el italiano Massimo Giunta, de 21 años y segundo cabeza de serie, además del francés Mae Malige, de 20.

Otro de los nombres destacados es el malayo Mitsuki Wei Kang Leong, de 21 años, que se encuentra cerca de superar los registros de Selvam Veerasingam y convertirse en el mejor tenista de su país en la historia. Izan Almazán también forma parte de ese grupo de jóvenes con recorrido. El balear fue campeón de Europa júnior por equipos en 2024 junto a Rafa Jódar y Andrés Santamarta.

Frente a ellos estarán jugadores con una mayor experiencia en el circuito, como el japonés Takuya Kumasaka y el checo Dominik Palan, ambos con presencia entre los 300 mejores del mundo y habituados a competir en torneos Challenger.

Cuatro andaluces buscan su oportunidad

Andalucía tendrá una representación notable en la fase previa, ya que cuatro de los diez españoles proceden del tenis autonómico. Los malagueños Agustín Siancha, campeón andaluz cadete el pasado año, y Alejandro Turriziani, el almeriense Carlos Ferre Ortiz y el sevillano Adam Martín tratarán de aprovechar la oportunidad y alcanzar el cuadro principal.

La previa presenta así un cartel atractivo, con un campeón ATP como Ivashka, varios jóvenes de gran proyección y una amplia presencia española. Pozoblanco comienza a calentar motores para una nueva edición de alto nivel.