Los cordobeses Alejandro López y Carlos Díaz jugarán en el Challenger de Pozoblanco

El Open Ciudad de Pozoblanco Memorial Fabián Dorado 2026, torneo ATP Challenger 75 que este año alcanza su 31ª edición y que arranca este domingo 12 de julio, ha dado a conocer sus plazas de 'wild card', en las que, un año más, ha demostrado su firme apuesta por el tenis español y andaluz. Los tenistas nacionales copan todas las plazas de invitados, tanto en el cuadro final del ATP Challenger, como en la fase previa o en el cuadro de dobles.

En esta ocasión, los tres tenistas que ocuparán las plazas de 'wild card' en el cuadro final individual serán Alejo Sánchez, Pablo Pérez Navarro y el pozoalbense Alejandro López.

Entre ellos destaca el aragonés Alejo Sánchez, que a sus 21 años ya ha logrado este año sus primeras victorias en el circuito ATP Challenger e, incluso, alcanzó los cuartos de final en el torneo de esta categoría celebrado en Menorca y la segunda ronda en Alicante y Tenerife. En este 2026, el jugador de Calatayud también ha debutado en la 'qualy' de un ATP 500 (Conde de Godó) y se ha enfrentado, entre otros, a tenistas tan conocidos en el circuito como Sebastian Ofner, Damir Dzumhur o Tiago Monteiro.

Alejandro López, un cordobés subcampeón de España universitario

La apuesta por el tenis andaluz queda reflejada con la presencia del granadino Pablo Pérez Navarro y del cordobés Alejandro López. Son las mayores promesas actuales del tenis andaluz y, curiosamente, los finalistas del último Campeonato de España Universitario, que se apuntó el granadino tras superar al cordobés en la final.

Pablo Pérez ya fue también subcampeón de España júnior el pasado año y, a sus 18 años, viene de alcanzar los cuartos de final en el M25 de Bistrita, en Rumanía. Por otro lado, las plazas de invitados en la fase previa serán para el madrileño Bernardo Munk y para los andaluces Agustín Siancha, Adam Martín y Carlos Ferre Ortiz.

El malagueño Agustín Siancha fue el campeón andaluz cadete el pasado año, una categoría en la que aún juega el joven almeriense Carlos Ferre Ortiz. Mientras que el sevillano Adam Martín, a sus 17 años, llega como líder del ranking del Circuito IBP Tenis PRO.

Carlos Díaz, un tenista de la provincia en plena progresión

El cordobés Carlos Díaz dispondrá también de una plaza por invitación para jugar el torneo en el cuadro de dobles, lo mismo que Alejandro López.

Así se reparten las plazas de 'wild card' en el ATP Challenger de Pozoblanco 2026: