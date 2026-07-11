El Ángel Ximénez apuesta por la “Pertenencia” en su nueva campaña de socios

El Club Balonmano Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil ya ha puesto en marcha su campaña de socios para la temporada 2026-27, una iniciativa que llega marcada por un cambio de calado en la estructura de sus carnés y por un mensaje claro dirigido a su afición: reforzar el vínculo entre el club y su gente.

La gran novedad de esta nueva campaña es la desaparición de los anteriores formatos diferenciados para dar paso a una fórmula única. A partir de ahora, todos los abonados pasarán a tener la condición de socios, bajo una idea central que el club resume en una expresión sencilla pero potente: “Mismos derechos para todos”.

El lema elegido para la campaña es “Pertenencia”, un concepto con el que la entidad pontana quiere transmitir a sus aficionados que formar parte del Ángel Ximénez va más allá de asistir a los partidos. El objetivo es hacer sentir a cada seguidor que forma parte activa del club de su localidad, del equipo de su tierra, de una institución que quiere seguir creciendo desde una identidad compartida.

Un carné con más implicación en la vida del club

La nueva modalidad de socio lleva asociada una batería de derechos comunes para todos los inscritos. Los socios tendrán asiento asignado en la grada, además de voz y voto en la Asamblea del Club, una medida que refuerza el componente participativo de la campaña y la voluntad de dar mayor protagonismo a la masa social en la vida de la entidad.

A ello se suman otras ventajas prácticas para el día a día del aficionado. Los socios podrán acceder a un precio especial en el Día del Club, disfrutarán de los partidos de la Copa del Rey en caso de que se disputen en Puente Genil, tendrán acceso gratuito a los amistosos que se jueguen en el Alcalde Miguel Salas y podrán beneficiarse de distintas promociones exclusivas a lo largo de la temporada.

Con este nuevo enfoque, el club no solo busca incentivar la renovación o la captación de aficionados, sino también consolidar una comunidad más vinculada y con mayor sentimiento de pertenencia hacia el proyecto.

Mariano Jiménez, presidente del club pontanés, durante un acto. / CÓRDOBA

Tres modalidades según la edad

Aunque todos los carnés pasan a integrarse bajo la misma figura de socio, la campaña mantiene distintos precios en función de la edad. La modalidad General tendrá un coste de 130 euros. El carné para jubilados y juveniles de entre 13 y 17 años se fija en 100 euros, mientras que la modalidad para niños de 6 a 12 años costará 50 euros.

La estructura de precios refleja la intención del club de seguir manteniendo una política accesible y de facilitar la presencia de distintos perfiles de aficionados en la grada, desde los seguidores habituales hasta los más jóvenes.

Renovaciones hasta el 10 de agosto

Los aficionados podrán renovar o adquirir su nuevo carné de temporada en la oficina del club, situada en la Avenida de Andalucía número 1. El horario de atención será de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, con la excepción de los miércoles, día en el que la atención al público se trasladará exclusivamente a la tarde, entre las 17.00 y las 21.00 horas.

Además del trámite presencial, el club ofrece otras dos opciones para formalizar el alta o la renovación. Los socios podrán hacerlo mediante transferencia bancaria a la cuenta facilitada por la entidad o solicitando la domiciliación bancaria a través del correo electrónico oficial del club.

La fecha límite para renovar la localidad será el próximo 10 de agosto. A partir de ese momento, los asientos que no hayan sido renovados quedarán a disposición del club para atender cambios de localidad o para ser asignados a nuevas altas. El Ángel Ximénez abre así una nueva campaña con un mensaje que apela directamente a la identidad y al compromiso colectivo. La temporada 2026-27 ya ha comenzado a jugarse también fuera de la pista.