Andrés Cuenca conquista Europa y confirma su crecimiento con la selección sub 19

El futbolista cordobés Andrés Cuenca ya puede decir que es campeón de Europa. El central adamuceño ha formado parte del equipo nacional que ha ganado el Europeo sub 19, celebrado en País de Gales con la presencia de las mejores selecciones del continente. España derrotó a Alemania por 2-0 en la final de Wrexham. Hugo López (44’) y Mario (49’) marcaron los tantos de una selección que mereció la victoria.

Cuenca ha sido uno de los jugadores fijos en los esquemas del seleccionador Paco Gallardo. Titular en cuatro de los cinco partidos, en todos ellos ha resultado clave, jugando con su habitual sobriedad y seguridad sobre el terreno de juego. El torneo lo ha terminado como uno de los jugadores de su equipo con más minutos acumulados.

El central ha vuelto a demostrar en País de Gales las características que han marcado su progresión en las últimas temporadas. Cuenca es un defensa con capacidad para anticiparse, interpretar los espacios y mantener el orden de la línea defensiva. A ello añade tranquilidad con el balón y criterio para iniciar el juego desde atrás.

Andrés Cuenca, a la izquierda, en la final del Europeo sub 19. / Harry Murphy

Un futbolista básico en el once de España

Su regularidad le ha permitido ganarse la confianza de Paco Gallardo desde el inicio de la competición. España encontró en el adamuceño a un futbolista fiable para los partidos de mayor exigencia, especialmente por su capacidad para resolver acciones defensivas sin asumir riesgos innecesarios.

Andrés Cuenca ha conseguido al fin ganar una medalla de oro con las selecciones nacionales. Antes del Europeo de País de Gales había disputado dos mundiales y dos europeos, con una medalla de plata como botín. A nivel continental debutó en la temporada 23-24 en el Europeo sub 17. La selección no pasó entonces de la fase de grupos.

La primera medalla, hace un año

La revancha para Cuenca llegó un año más tarde, en junio de 2025, al ganar la plata en el Europeo sub 19 de Rumanía. La selección derrotó a Alemania en las semifinales, en un partido que acabó en la prórroga con un increíble marcador de 6-5. Ya en la final, España cayó por 1-0 frente a Países Bajos.

La promesa cordobesa ha competido también mundiales en las categorías sub 17 (temporada 23-24) y sub 19 (25-26). En ambos casos no pasó España de los cuartos de final.

Andrés Cuenca es un jugador que en sus inicios se formó en el Avejoe de Adamuz, su localidad natal. Pronto llamó la atención del Barça, un club que lo incorporó a su cantera. Su progresión fue tal que Hansi Flick le hizo debutar con el primer equipo en octubre del 2024 en un partido de la Liga de Campeones.

El estreno en Segunda

Cuenca se mantuvo en el club culé hasta enero de este año, pues entonces fichó por el Como de la Serie A. El club italiano lo cedió inmediatamente al Sporting de Gijón, lo que le sirvió para debutar en la Liga Hypermotion. Con el equipo asturiano se enfrentó al Córdoba CF en un partido que los cordobeses ganaron por 3-2 el pasado mes de abril en El Arcángel.

A sus 19 años, el defensa cordobés se ha consolidado como un jugador habitual en las categorías inferiores de España y como uno de los centrales nacionales con mayor margen de crecimiento.