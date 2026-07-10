Pozoblanco se viste de gala para un Challenger de altura con un cartel lleno de estrellas

La provincia de Córdoba volverá a situarse en el centro del tenis español e internacional con la disputa, del 12 al 19 de julio de 2026, del Open Ciudad de Pozoblanco Covap Memorial Fabián Dorado, un torneo que alcanza su 31ª edición y que se presenta con un cartel de primer nivel, una mayor dotación en premios y la firme voluntad de seguir creciendo dentro del circuito profesional.

El torneo pozoalbense, que se celebrará en el Polideportivo Municipal de Pozoblanco, mantendrá su categoría de ATP Challenger 75, una condición que ya supuso un salto importante en la pasada edición y que este año viene acompañada de un incremento económico que consolida aún más su prestigio. El resultado es un evento que, por historia, nivel de participantes y repercusión, se sitúa entre los mejores torneos que se celebran actualmente en España dentro del circuito Challenger.

Un torneo de profundo arraigo

La puesta de largo del campeonato tuvo lugar en el propio recinto de juego y sirvió para confirmar que Pozoblanco volverá a reunir a algunas de las mejores raquetas del panorama internacional. No en vano, a lo largo de su historia, el torneo ha contado con números uno del mundo, campeones y finalistas de Grand Slam, vencedores de Copa Davis y algunos de los nombres más destacados de la llamada Armada española.

En su palmarés figuran tenistas de enorme relevancia como Roberto Bautista, Marcos Baghdatis, Jarkko Nieminen, Rubén Ramírez o Stefano Pescosolido, una nómina que explica por sí sola el peso específico de una cita que ha sabido mantenerse viva y relevante durante más de tres décadas.

El director del torneo, Marcos García, toma la palabra en la presentación. / CÓRDOBA

Un trampolín para las futuras figuras

La edición del pasado año volvió a demostrar que el torneo de Pozoblanco no solo reúne nombres consolidados, sino que también actúa como plataforma de impulso para jugadores llamados a crecer con fuerza en el circuito. Así ocurrió con el madrileño Rafa Jódar, que ahora se encuentra entre los 25 mejores tenistas del mundo, o con Dani Mérida, que tras proclamarse campeón en Pozoblanco logró meterse en el Top-100 y disputar los dos últimos Grand Slam.

Ese papel como escaparate de talento emergente es uno de los grandes valores del torneo, algo que también quiso destacar el director del evento, Marcos García, quien mostró su orgullo por poder celebrar un año más en Pozoblanco un campeonato de este nivel. García subrayó además la presencia de jóvenes jugadores de gran proyección, entre ellos el número uno del mundo júnior del pasado año, llamados a seguir la senda de Jódar o Mérida en el futuro más inmediato.

Junto a ellos, el cuadro volverá a contar con tenistas ya reconocidos dentro del circuito ATP, reforzando así la mezcla entre presente y futuro que caracteriza a una competición que ha logrado convertir esa combinación en una de sus grandes señas de identidad.

Pozoblanco, escaparate internacional

La importancia del torneo va mucho más allá del plano deportivo. Así lo puso de manifiesto el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, quien destacó el valor de un evento que multiplica la visibilidad del municipio y de toda la comarca. Cabello incidió en el impacto económico que genera el torneo y en la proyección internacional que proporciona a una localidad de apenas 17.000 habitantes, capaz de situarse durante una semana en medios de comunicación de gran alcance.

En esa misma línea se expresó el diputado delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, quien reivindicó la necesidad de mantener en el tiempo una cita que ya forma parte de la identidad deportiva de Pozoblanco. También el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena, destacó el valor de un torneo que convierte durante esos días a Pozoblanco en “el espejo de Andalucía”, poniendo el acento además en la importancia del trato humano como rasgo diferencial de este tipo de eventos.

La presentación oficial contó además con la presencia de Antonio Rabasco, vicepresidente de la RFAT; Agustín Cantero, concejal de Deportes del Ayuntamiento pozoalbense; José María Calero, secretario del Consejo Rector de Covap; y representantes de firmas colaboradoras como BMW San Rafael Motor, Perfil Peninsular, Romar y Kutxabank.

Un cuadro con mucho nivel

En el plano estrictamente competitivo, esta edición reunirá a jugadores procedentes de más de 20 países, una cifra que confirma el carácter internacional del torneo. Entre los participantes destacados figuran el campeón de 2023, Hugo Grenier; el finalista de aquella edición, Juan Pablo Ficovich; y otros nombres conocidos del circuito como Billy Harris, Chris Rodesh o Felix Gill, además de la habitual presencia de representantes españoles con notable proyección.

Todos ellos buscarán suceder en el palmarés a Dani Mérida, ganador de la última edición del Open pozoalbense y uno de los mejores ejemplos de cómo este torneo puede marcar un punto de inflexión en una carrera.

Pozoblanco ya está preparado para volver a vivir una semana de tenis de alto nivel. El Open Ciudad de Pozoblanco se presenta a lo grande, con un cuadro lleno de estrellas y con la ambición intacta de seguir siendo una referencia dentro del circuito ATP Challenger.