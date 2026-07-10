Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emergencias CórdobaIncendio AlmeríaYussi Diarra Córdoba CFApnea cordobesesGuía de verano CÓRDOBACallejero CórdobaNuevo gobierno andaluzMartirio FloraLoquillo Festival de la Guitarra
instagramlinkedin

Tenis

Paula Badosa volverá a luchar por un título dos años después

La catalana aspira a regresar al Top 100 antes del US Open con una victoria en Bastad, donde disputa su primera final desde agosto de 2024

Paula Badosa regresa a una final después de casi dos años.

Paula Badosa regresa a una final después de casi dos años. / FILIP SINGER / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Albert Briva

Albert Briva

Paula Badosa está cada vez más cerca de completar su remontada. La española se clasificó para la final del WTA 125 de Bastad tras derrotar con autoridad a la kazaja Yulia Putintseva por 6-1 y 6-2, un triunfo que le permitirá disputar su primera final en casi dos años y seguir alimentando el objetivo de regresar al Top 100 antes del US Open.

La catalana necesitó apenas 65 minutos para resolver una semifinal que dominó de principio a fin. Muy sólida con el servicio y agresiva desde el fondo de la pista, Badosa encadenó su cuarta victoria consecutiva en el torneo sueco y confirmó el excelente momento que atraviesa. Será su primera final desde el 4 de agosto de 2024, cuando conquistó el título de Washington tras imponerse a la checa Marie Bouzkova.

La española, actualmente situada en el puesto 141 del ranking WTA, se enfrentará por el título a la suiza Simona Waltert, que impidió una final española al derrotar a Kaitlin Quevedo por 7-5 y 6-2.

Aunque se trata de un torneo de categoría WTA 125, equivalente a un Challenger del circuito masculino, el título puede tener una enorme importancia para el futuro inmediato de Badosa.

Si consigue levantar el trofeo, ascenderá hasta aproximadamente el puesto 114 del mundo, dando un paso muy importante en su carrera por entrar directamente en el cuadro principal del US Open.

Objetivo, Nueva York

Tras verse obligada a disputar un torneo de categoría inferior para recuperar puntos, la estrategia de Badosa está dando resultado.

La española necesita regresar al Top 100 antes del cierre de la lista de entrada del último Grand Slam de la temporada para evitar disputar la fase previa en Nueva York.

Noticias relacionadas y más

Con cuatro victorias consecutivas, una nueva final y la confianza recuperada, Badosa afrontará este domingo una oportunidad que va mucho más allá de un título. En Bastad se juega también una parte importante de su camino de regreso a la élite del tenis mundial.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
  2. Nieto asume IA y Rocío Blanco repite en Empleo: los dos consejeros cordobeses del nuevo Gobierno andaluz
  3. Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
  4. Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año
  5. Muere a los 76 años Ángela de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, duquesa de Osuna y propietaria del castillo de Espejo
  6. Javier Marañón, el cordobés encarcelado en Guinea por fin recibe medicamentos y la visita de su pareja: 'Está mejor de salud física, pero no mental
  7. Un incendio de Las Quemadas paraliza durante más de una hora la alta velocidad y el tráfico por carretera a la salida del polígono
  8. Lío en el reparto postal y en las emergencias por la duplicidad de nombres de calles en el callejero de Córdoba

Las mejores imágenes de la 7ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 7ª etapa del Tour de Francia

El Festival de la Guitarra de Córdoba cierra con dos estrenos históricos: homenaje a Blanca del Rey y aniversario de 'Omega'

El Festival de la Guitarra de Córdoba cierra con dos estrenos históricos: homenaje a Blanca del Rey y aniversario de 'Omega'

España-Bélgica, en directo | Última hora del partido de cuartos de final del Mundial 2026

España-Bélgica, en directo | Última hora del partido de cuartos de final del Mundial 2026

La transformación de Chinales a zona residencial avanza: estos son los planes para levantar cerca de 500 viviendas en Córdoba

La transformación de Chinales a zona residencial avanza: estos son los planes para levantar cerca de 500 viviendas en Córdoba

Un policía fuera de servicio y varios vecinos rescatan a nueve perros atrapados por un incendio en La Rioja

Un policía fuera de servicio y varios vecinos rescatan a nueve perros atrapados por un incendio en La Rioja

Los nuevos pasaportes y rutas ornitológicas impulsan la Subbética como destino de referencia para los observadores de ave

Los nuevos pasaportes y rutas ornitológicas impulsan la Subbética como destino de referencia para los observadores de ave

Bellido niega la «parálisis» en las exhumaciones: «Antes de que llegara yo se había hecho cero»

Bellido niega la «parálisis» en las exhumaciones: «Antes de que llegara yo se había hecho cero»

El CMC plantea al Ayuntamiento de Córdoba un Plan de Arbolado más completo, participado y coordinado

El CMC plantea al Ayuntamiento de Córdoba un Plan de Arbolado más completo, participado y coordinado
Tracking Pixel Contents