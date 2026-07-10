El 'Mundial de Clubes' Trofeo Al-Ándalus volverá a convertir a Córdoba en capital del fútbol juvenil internacional

La provincia acogerá este verano por segundo año consecutivo el ‘Mundial de Clubes’ Trofeo Al-Ándalus de la categoría juvenil que promueve Deporgadyd, la empresa que gestiona el exjugador del Real Madrid y de la selección española Manolo Sanchís. La cita tendrá lugar entre los días 31 de agosto y 9 de septiembre en Córdoba, Pozoblanco, Cabra, Puente Genil, Palma del Río, Montilla y Lucena.

El evento contará con doce equipos participantes de siete países. Real Madrid, Real Betis, Real Sociedad, Málaga y Córdoba CF representarán a España. El conjunto blanquiverde repetirá como el conjunto de la provincia participante. El Barça no defenderá el título conquistado el pasado año en la final del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Habrá también dos escuadras brasileñas (Paranaense y Sao Paulo), una portuguesa (Sporting de Portugal), una argentina (Racing Club de Avellaneda), una inglesa (Wolwerhampton), una alemana (Bayer Leverkusen) y una croata (Dínamo de Zagreb).

Salvador Fuentes toma la palabra durante el acto. / CÓRDOBA

Un torneo con 16 años de historia

El torneo cumplirá este año en Córdoba 17 ediciones desde la celebración de su primera edición en el 2005. Clubes del prestigio del Boca Juniors, Sao Paulo, Real Madrid, Corinthians, Atlético de Madrid, River Plate, Palmeiras o Barça lo tienen en su palmarés.

La primera fase se desarrollará entre los días 31 de agosto y el 3 de septiembre. Posteriormente se desarrollarán los cuartos de final (5 de septiembre), la semifinales (día 7) y la final (día 9). El partido inaugural y la final se jugarán en El Arcángel. El resto de los encuentros podrán verse en las localidades de Pozoblanco, Cabra, Puente Genil, Palma del Río, Montilla y Lucena. Los equipos usarán para entrenar los campos de entrenamiento de la ciudad de Córdoba de Asomadilla, Margaritas, Vista Alegre y El Naranjo.

La puesta de largo del evento contó con la asistencia del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, la presidenta del Imdeco, Isabel Albás, el director financiero e institucional de la Caja Rural del Sur, Manuel Ruiz, y el presidente de Deporgadyd y director del torneo, Manuel Sanchís, además de representantes de las localidades de la provincia que van a acoger los partidos.

Salvador Fuentes: "Es una cita de referencia del fútbol formativo"

Salvador Fuentes ha destacado que “este encuentro de clubes, que contará con la provincia de Córdoba como sede por segundo año consecutivo, se ha consolidado, tras el éxito de la edición anterior, como uno de los eventos deportivos más destacados en el ámbito del deporte internacional”.

Fuentes ha apostillado que "el pasado año decidimos apostar por recuperar para nuestra tierra una competición de enorme prestigio y hoy podemos afirmar que aquella apuesta fue un éxito". Asimismo, ha subrayado que "la excelente respuesta de los clubes, la impecable organización y la implicación de nuestros municipios han permitido consolidar este torneo como una cita de referencia del calendario internacional del fútbol formativo".

Isabel Albás: "Queremos que Córdoba sea conocida como una ciudad del deporte base"

Isabel Albás ha expresado que “creemos firmemente que invertir en deporte es invertir en salud, en educación, en igualdad de oportunidades y en el futuro de nuestros jóvenes. Queremos que Córdoba sea conocida como una auténtica ciudad del deporte base, una ciudad donde los jóvenes deportistas encuentren oportunidades para crecer, para aprender y para soñar”.

Manolo Sanchís: "Se debe convertir en una referencia en Córdoba"

Manolo Sanchís ha agradecido a la Diputación de Córdoba el apoyo que este mundial está recibiendo y ha añadido que “este torneo ya es una referencia a nivel internacional y se debe de convertir en una referencia en Córdoba, en la provincia; el objetivo debe de ser que quien quiera ver un gran torneo en categoría juvenil lo tenga que asociar, sin duda, a la provincia de Córdoba”.

Manuel Ruiz: "El talento joven se mide, se forma y se proyecta"

Manuel Ruiz, ha añadido que “no es solo un torneo de fútbol, es una plataforma internacional donde el talento joven se mide, se forma y se proyecta”. “Es una oportunidad para que chicos de diferentes países, culturas y realidades compartan experiencias, aprendan los unos de los otros y crezcan tanto en lo deportivo como en lo personal”.