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MUNDIAL 2026

Lamine Yamal: "Francia nos tiene que tener miedo. Ya los hemos eliminado antes"

El extremo azulgrana, clave en la victoria ante Bélgica, mandó un mensaje al siguiente rival de España: Francia

Lamine se lamenta de una ocasión perdida en el España-Bélgica

Lamine se lamenta de una ocasión perdida en el España-Bélgica / AFP7 vía Europa Press

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Àlex Calaff

Lamine Yamal volvió a ser la principal arma de Luis de la Fuente ante Bélgica. Como de costumbre, no fue un partido fácil para el de Rocafonda, cubierto constantemente por varios futbolistas. Sin embargo, el jugador del Barça volvió a hacer de las suyas al iniciar la jugada que terminó con el 1-0 de Fabián.

Fue De Cuyper el encargado de 'bailar'con él, una tarea angustiosa para cualquier lateral, y tuvo que recurrir a las "faltitas" y a las ayudas mencionadas para frenarlo. El azulgrana lo intentó constantemente: encaró, desbordó, exigió a un Courtois que tuvo que abandonar el campo antes del pitido final por lesión y puso grandes balones a sus compañeros. Solo le faltó el gol.

Lamine Yamal, en el duelo frente a Bélgica

Lamine Yamal, en el duelo frente a Bélgica / EFE

Elegido MVP del duelo por la FIFA, atendió a los medios de comunicación tras el partido para valorar una hazaña que no conseguía La Roja desde 2010: alcanzar las semifinales de un Mundial. Él tenía solo tres años.

"Estamos muy felices. Queríamos llegar hasta el final en el Mundial. Estoy contento", aseguró. "Hemos sido superiores. El gol nos dejó una sensación rara porque llegó cuando estábamos mejor. Pero la realidad es que nadie nos ha jugado de tú a tú. Todos nos esperan atrás. Lo importante es la victoria", analizó sobre el duelo.

Mucha vigilancia

Preguntado por las constantes ayudas que recibía De Cuyper para defenderlo, Lamine respondió: "Es lo que hay. Siempre queda algún compañero solo. Yo estoy para ayudar al equipo y ganar, que es lo que me importa".

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Ahora llega Francia. Una reedición de la semifinal de la Eurocopa de 2024, en la que Lamine Yamal brilló para conducir a España hasta la final. El jugador del Barça mandó un mensaje muy claro al equipo de Deschamps: "Ellos son los que nos tienen que tener miedo. Ya los hemos eliminado. Sinceramente, creo que somos los dos mejores equipos del Mundial, pero no tenemos ningún miedo", concluyó. El martes, a las 21:00 horas, saldremos de dudas en Dallas.

Fuente: Sport

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