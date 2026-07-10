Javier Ávila da el salto a la ACB para acompañar a Antonio Conde en la élite del arbitraje

El arbitraje andaluz, y de forma muy especial el cordobés, tiene un motivo más que notable para celebrar. Javier Ávila Zurita ha sido confirmado como nuevo árbitro de la Liga Endesa ACB para la temporada 2026-27, un ascenso que le permitirá dirigir en la máxima categoría del baloncesto español y que premia una trayectoria construida desde la constancia, la preparación y el rendimiento sostenido. De esta forma se convierte en el tercer árbitro cordobés que llega a la élite tras Antonio Conde, en la ACB de manera ininterrumpida desde la campaña 2001, y Jorge Muñoz (2007-2011).

Natural de Córdoba y nacido en 1995, Ávila Zurita ha ido abriéndose paso durante años dentro del arbitraje nacional hasta alcanzar la cima del baloncesto español. Su promoción supone además un respaldo al trabajo que se viene realizando desde el arbitraje andaluz y coloca a un cordobés en la élite de una de las competiciones más exigentes del deporte nacional.

El nuevo colegiado ACB ha compaginado durante gran parte de su carrera arbitral los estudios de Medicina con su crecimiento dentro del baloncesto federativo, una doble exigencia que añade todavía más valor a una progresión marcada por el esfuerzo y la regularidad.

Javier Ávila, durante un encuentro. / FAB

Nueve temporadas de crecimiento en la FEB

La trayectoria de Javier Ávila dentro de las competiciones de la Federación Española de Baloncesto ha sido larga y muy sólida. El árbitro cordobés ha permanecido nueve temporadas en la estructura federativa, repartidas en dos campañas en el Grupo 3, una en el Grupo 2 y las seis últimas en el Grupo 1, la categoría más alta del arbitraje FEB.

Ese recorrido refleja una evolución constante y un crecimiento sostenido en escenarios de cada vez mayor exigencia, hasta situarse en el grupo de árbitros con mejor proyección del panorama nacional. No ha sido un ascenso repentino, sino la culminación de un proceso largo, trabajado y avalado por años de experiencia.

Durante la temporada 2025-26, además, Javier Ávila dirigió la final de la Copa España, uno de los partidos más relevantes del calendario nacional fuera de la ACB, una designación que ya suponía una señal evidente del prestigio que había alcanzado dentro del estamento arbitral. También estuvo en la Final a 4 de la Primera FEB.

En los seis últimos años ha dirigido partidos por el título en la Copa de la Reina, la Liga Femenina, la Supercopa Femenina, la Final a 4 de la Primera FEB y la Copa de España, es decir, todos las finales posibles a su nivel.

El impulso definitivo hacia la élite

Su salto a la Liga Endesa llega después de haber participado en el programa de seguimiento desarrollado de forma conjunta por el Departamento de Arbitraje de la ACB y la Federación Española de Baloncesto desde el pasado mes de noviembre hasta el final de la temporada.

Ese plan permitió evaluar el rendimiento de varios árbitros en encuentros de la Liga U, una plataforma de observación y análisis pensada para detectar a los colegiados con mayor preparación para asumir el reto de la máxima categoría. Javier Ávila fue uno de los seleccionados para participar en ese proceso y finalmente ha sido también uno de los promovidos.

La designación, por tanto, no solo responde a su historial en la FEB, sino también a una evaluación reciente y específica dentro de un sistema diseñado para medir rendimiento, capacidad de adaptación y preparación para el salto definitivo.

Un referente para el arbitraje andaluz

Con su incorporación al cuerpo arbitral de la acb, Javier Ávila Zurita culmina una trayectoria ejemplar y se convierte en una figura de referencia para el arbitraje andaluz. Su ascenso simboliza el premio al trabajo realizado durante años y abre una nueva etapa en la que deberá medirse al máximo nivel competitivo del baloncesto español.

Para Córdoba, además, supone un motivo de orgullo añadido. No todos los días un colegiado de la provincia alcanza la élite de una competición como la Liga Endesa. Su nombre pasa así a ocupar un lugar destacado dentro del deporte cordobés, esta vez desde una faceta muchas veces menos visible, pero absolutamente esencial para el juego. Javier Ávila ya es árbitro acb. Y con ello, el arbitraje cordobés también juega desde ahora en Primera.