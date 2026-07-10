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MUNDIAL 2026

De la Fuente no teme a Francia: "Estarán igual de preocupados"

El seleccionador riojano reiteró su orgullo "de dirigir a este equipo tan comprometido" y afirmó que "es legitimo pensar que vamos a pelear para ganar a Francia"

Luis de la Fuente, durante el España-Bélgica

Luis de la Fuente, durante el España-Bélgica / CHRISTOPHER TORRES / EFE

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Clàudia Espinosa

¡España está en las semifinales de la Copa del Mundo! Costó. Se sudó muchísima tinta, pero la Selección ganó a Bélgica por 2-1 con los tantos de Fabián Ruiz y Mikel Merino y se jugará el pase a la gran final frente a Francia el próximo martes 14 de julio (21:00h CET) en Dallas.

La espera ha sido larga, pero ha merecido la pena: 16 años después, España está, como mínimo, entre los cuatro mejores del mundo.

Fabián, la gran sorpresa en el once en detrimento de Pedri, avanzó a la Selección en el SoFi Stadium de Los Ángeles tras cazar un rechace de Courtois al disparo de Dani Olmo. De Ketelaere empató cuando mejor estaba España y acabó con el récord de imbatibilidad de Unai Simón, que encajó su primer gol en el torneo 650 minutos después. Se lesionó Courtois en el tramo final del encuentro y, en el 88', otro chupinazo de Mikel Merino puso el 2-1 definitivo.

Orgulloso

Un orgulloso Luis de la Fuente atendió a 'La 1' tras el triunfo y destacó "el carácter de este equipo" para sobreponerse a cualquier adversidad, en este caso al primer gol encajado por España en el Mundial.

INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Mikel Merino of Spain celebrates after scoring the 2-1 goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES

INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Mikel Merino of Spain celebrates after scoring the 2-1 goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES / CHRISTOPHER TORRES / EFE

"Reitero mi orgullo por dirigir a un equipo tan comprometido y con tantas ganas de seguir creciendo. Hemos hecho méritos de sobra para ganar con más tranquilidad, pero hay que poner en valor lo difícil que es ganar", subrayó el seleccionador.

También tuvo palabras de elogio para Mikel Merino, de nuevo decisivo al sellar el pase a las semifinales: "Tiene muchas virtudes, es top mundial, podría jugar en cualquier equipo. Está hecho a la medida de esta selección. Cuando le necesitamos, siempre está".

En declaraciones a 'DAZN', el míster añadió que "todos serían titulares en cualquier selección". "Es injusto que no juegue Mikel", lamentó.

Detalló en 'DAZN' el por qué de la entrada de Fabián en el once: "Buscábamos darle otro toque a la construcción. Da más llegada, es diferente a Pedri".

Sin miedo a Francia

Por último, al ser preguntado por el exigente duelo de semifinales frente a Francia, dejó claro que "es legítimo pensar que vamos a pelear para ganarles".

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Eso sí, recordó que el respeto es mutuo: "Estarán igual de preocupados ellos". "No en vano somos la única selección que ha sido capaz de ganarles dos partidos consecutivos", sentenció. "Estamos empeñados en seguir haciendo historia", aseveró a 'DAZN'.

Fuente: Sport

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