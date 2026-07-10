De la Fuente arriesga con Pedri y gana con Fabián y Merino

La decisión fácil para Luis de la Fuente, sin margen para la duda, era la otra. Al fin y al cabo, ¿quién iba a reprochar al seleccionador que Pedri, uno de los mejores centrocampistas del mundo, el más genuino heredero de la generación que hace hoy 16 años fue campeona en Sudáfrica, fuera titular en los cuartos de final de un Mundial?

Era incluso lo natural, lo que daba continuidad al relato de España en esta cita. Y, sin embargo, sin miedo nunca al que dirán, alérgico al inmovilismo como doctrina, el seleccionador eligió la decisión arriesgada, munición fácil para que sus detractores se ensañaran con él en caso de eliminación. Munición, claro está, que jamás será utilizada. Porque, una vez más, De la Fuente acertó.

A las 19:16 horas, la RFEF anunciaba la alineación española y en ella estaban todos los esperados salvo, dicho queda, Pedri. Era Fabián Ruiz, su par habitual en la posición de interior, quien acompañaba a los otros diez hombres que, junto al genio del Barça, habían sido titulares en los duelos sin red frente a Austria y Portugal. "Todos están para jugar. No se trata de Pedri, se trata de Fabián. Tenemos el mejor centro del campo del mundo", explicaba, somero, Juanjo González, mano derecha de De la Fuente, sobre la suplencia del genio canario, confirmando que no mediaba ningún problema físico.

Un Mundial flojo de Pedri

Pero sentar a Pedri era, de manera voluntaria o no, señalarle tras un desempeño en el Mundial en el que no ha rendido ni siquiera cerca de su mejor nivel. "Sé cuándo juego bien y cuándo juego mal, no necesito que nadie me lo diga", confesaba hace un par de días en una entrevista con este diario, consciente de que ante Portugal «no fue uno de los mejores partidos de la temporada» para él.

Así que Pedri arrancó el duelo contra Bélgica sentado en el banquillo. Bueno, mejor escrito, sentado sobre el trozo de césped que había delante de los asientos. Porque desde ahí, en cualquier caso un lugar extraño para él, observó toda la primera parte. Y desde ahí observó cómo los hechos le concedían la razón al seleccionador.

Porque fue Fabián, el titular por sorpresa en su demarcación, quien abrió el marcador de España en Los Ángeles. Courtois rechazó como pudo un disparo del endemoniado Dani Olmo y por allí apareció el sevillano para batir al imponente portero del Real Madrid, que se acabaría retirando lesionado y entre sollozos en la segunda mitad.

El tanto de Fabián validó la apuesta de De la Fuente de sentar a su centrocampista más talentoso. Recordó, en cierta media, al sorpasso que fue esbozando en la Eurocopa Dani Olmo y que se consumó cuando Kroos lesionó a Pedri en los cuartos de final. Ni llegó entonces el canario a un nivel óptimo ni lo ha hecho, al menos por el momento, a este Mundial.

La lámpara del seleccionador

Pero Pedri sigue siendo Pedri y por eso De la Fuente recurrió a él a los diez minutos de arrancar la segunda parte para tratar de desmadejar la maraña defensiva belga, ya con el tanto de De Ketelaere dibujando una potencial prórroga. No logró el del Barça, sin embargo, corresponder a esa misión, sin un solo pase decisivo que vaya a ser recordado. Esta vez, la lámpara de De la Fuente no había funcionado. Pero todavía la iba a frotar una vez más.

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Pedri, durante el España-Bélgica. / PATRICK T. FALLON / AFP

Como ante Portugal, Mikel Merino salió desde el banquillo por Olmo, brillante en ambos duelos, y marcó el gol de la victoria. Si entonces necesitó seis minutos, esta vez le bastó con dos al navarro. De la Fuente lo volvió a hacer, arriesgando con Pedri y ganando con Fabián y Merino. ¿Flor o excelencia? Seguramente ambas cosas, a las que toca dar continuidad contra Francia. "Somos la única selección en el mundo que les hemos ganado dos partidos seguidos", recordó el seleccionador, por si a alguien se le había olvidado.