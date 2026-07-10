España-Bélgica, en directo | Última hora del partido de cuartos de final del Mundial 2026

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La Roja necesita encontrar la mejor versión de dos futbolistas trascendentales Lamine Yamal y Pedri, para jugar a las semifinales

Mikel Oyarzabal, el goleador de la selección española.

Mikel Oyarzabal, el goleador de la selección española. / EP

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J. Quintana / P. Constantino

España afronta este viernes los cuartos de final de un Mundial por sexta vez en su historia. Sólo los ha superado una vez, y fue campeona, en Sudáfrica 2010. Lo hará tras vencer a Portugal con un gol de Mikel Merino en el minuto 91 y frente a una Bélgica consciente de que España es favorita, pero que ya sabe lo que es darle la vuelta a situaciones adversas.

Siga aquí el minuto a minuto del partido.

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