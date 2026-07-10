Alba Cerrato conquista su tercer título europeo y agranda su leyenda con España

La futbolista cordobesa Alba Cerrato sigue construyendo una trayectoria deslumbrante con las categorías inferiores de la selección española. La delantera del Sevilla FC ya puede presumir de haber conquistado tres títulos continentales, el último de ellos este viernes en Sarajevo, donde España se proclamó campeona de Europa sub-19 tras imponerse por 1-0 a Alemania en una final en la que el combinado nacional fue claramente superior.

El único tanto del partido lo firmó la capitana Irune Dorado en el minuto 61, al aprovechar un saque de esquina para desnivelar un encuentro que España dominó con autoridad. A partir de ese momento, el conjunto nacional supo controlar el choque sin apenas sufrir, conservó la ventaja con solvencia y terminó celebrando un nuevo oro continental. La cordobesa, titular en la final, ha marcado tres goles en cuatro partidos a lo largo del torneo, uno de ellos de penalti.

Para Alba Cerrato, el triunfo tiene un valor todavía mayor porque confirma una regularidad extraordinaria con la camiseta de España. La atacante cordobesa encadena ya cuatro años consecutivos subiendo al podio en los campeonatos europeos que ha disputado con las selecciones nacionales, una secuencia de éxitos que la consolida como una de las grandes promesas del fútbol femenino español.

Cuatro años seguidos tocando metal

La historia reciente de Alba Cerrato con la selección arrancó en el Europeo sub-17 de 2023, torneo en el que logró la medalla de plata. Aquella experiencia fue el primer paso de una progresión que no tardó en explotar definitivamente.

Un año más tarde, en el Europeo sub-17 de 2024, llegó su primer gran oro con España. Cerrato no solo se proclamó campeona continental, sino que además brilló con luz propia al terminar como máxima goleadora del campeonato y recibir también el reconocimiento como mejor jugadora de la final.

Su salto a la categoría sub-19 no ha hecho más que ampliar ese palmarés. En 2025, España derrotó a Francia por 4-0 en la final disputada en Rzeszów, con Alba formando parte de un equipo que volvió a dominar el fútbol europeo de formación. Ahora, en 2026, la selección ha vuelto a subir a lo más alto tras derrotar a Alemania en Sarajevo, permitiendo a la cordobesa sumar su tercer oro continental.

Alba Cerrato festeja un gol en un partido con la selección. / CÓRDOBA

Una referencia del fútbol cordobés

A su juventud, Alba Cerrato ya se ha convertido en una de las grandes referencias del fútbol cordobés. Su capacidad para aparecer en los momentos importantes, su peso en el juego ofensivo de España y su continuidad en las convocatorias nacionales la sitúan como una de las figuras emergentes con más proyección del panorama español.

Lo más llamativo de su caso no es solo la acumulación de medallas, sino la naturalidad con la que se ha instalado en la élite del fútbol formativo internacional. Cerrato compite, marca diferencias y responde con regularidad en escenarios de máxima exigencia, algo que la convierte en una futbolista de enorme proyección.

El siguiente reto: el Mundial sub-20

Tras conquistar Europa de nuevo, el próximo gran objetivo de Alba Cerrato ya aparece en el horizonte. La delantera cordobesa afrontará en septiembre el reto del Mundial sub-20, que se celebrará en Polonia, una competición en la que buscará seguir ampliando una trayectoria internacional que no deja de crecer.

La atacante ya sabe lo que es subir a un podio mundialista, ya que hace dos años conquistó la medalla de plata en el Mundial sub-17. Ahora intentará dar un paso más y levantar su primer título universal, un desafío a la altura de una jugadora que ya se ha acostumbrado a competir por lo máximo.

Alba Cerrato vuelve así a colocar a Córdoba en lo más alto del fútbol europeo. Su palmarés no deja de crecer y su nombre ya forma parte de la élite del fútbol base continental.